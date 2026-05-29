Klima ni vedno največji porabnik: te naprave med vročinskim valom skrivaj dvignejo račun za elektriko

Ko se znajdemo v prvem vročinskem valu, večina ljudi za višji račun za elektriko navadno okrivi klimo. A kot opozarjajo strokovnjaki, je pravi problem običajno kombinacija več naprav, ki med vročino delujejo bolj intenzivno, dlje časa ali v precej slabših pogojih kot v preostalem delu leta.

Poleti se namreč spremeni celotna dinamika doma. Hladilniki in zamrzovalniki se borijo z višjimi temperaturami okolice, bojlerji delujejo v bolj segretih prostorih, sušilci in razvlažilci dodatno ogrevajo stanovanje, številne naprave pa delujejo skoraj neprekinjeno. Prav zato je končni račun pogosto precej višji, čeprav klime sploh nimamo prižgane ves dan.

Klima pogosto porabi manj, kot si mislimo

Veliko ljudi si predstavlja, da klima porabi veliko elektrike, a sodobne inverter klimatske naprave so pogosto precej bolj učinkovite, kot bi morda pričakovali. Po podatkih energetskih portalov večina gospodinjskih klimatskih naprav med delovanjem porabi približno med 500 in 1500 W moči, odvisno od velikosti prostora, nastavitev in učinkovitosti naprave.

Stari zamrzovalniki in dodatni hladilniki so poleti pogosto največji skriti porabniki

Med najbolj podcenjenimi poletnimi porabniki elektrike so stare zamrzovalne omare in dodatni hladilniki v kleteh, garažah ali poletnih kuhinjah. Te naprave poleti delujejo v bistveno slabših pogojih, saj ima kompresor pri višjih temperaturah precej več dela, da vzdržuje nizko temperaturo v notranjosti. To še posebej velja za starejše zamrzovalne skrinje, saj lahko zelo stari modeli letno porabijo tudi več kot trikrat toliko elektrike kot novejše naprave.

Velik del na računu prispevajo stare zamrzovalne skrinje. Foto Sasha.shine.bright/Shutterstock

Sušilni stroj poleti pogosto dela dvojno škodo

Sušilni stroj je eden največjih porabnikov elektrike v gospodinjstvu. Po dostopnih podatkih lahko razberemo, da klasični kondenzacijski modeli lahko porabijo približno 3 do 4 kWh na cikel, sodobnejši modeli s toplotno črpalko pa nekoliko manj. A poleti nastane še dodaten problem, saj sušilni stroj med delovanjem močno segreva prostor. To pomeni, da s svojim delovanjem dodatno obremenjuje klimo, zvišuje temperaturo stanovanja in posredno povzroča še večjo porabo elektrike.

Prav zato energetski strokovnjaki poleti pogosto priporočajo sušenje perila zunaj, uporabo sušilca le v večernih urah ali pa vsaj uporabo energijsko učinkovitejših modelov s toplotno črpalko.

Tudi bojler poleti ni nedolžen

Veliko ljudi pozabi, da električni bojler poleti pogosto deluje v precej toplejšem okolju kot pozimi. Če je nameščen v neprezračeni sobi ali na podstrešju, lahko dodatno segreva prostor in obenem porablja veliko energije za stalno vzdrževanje temperature vode. Po podatkih energetskih portalov lahko električni bojler porabi med 3000 in 4000 W moči, zato strokovnjaki priporočajo znižanje temperature vode, časovno programiranje delovanja in izklapljanje bojlerja med dopustom ali daljšo odsotnostjo.