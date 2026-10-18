Nova fasada lahko poveča vrednost hiše, a le, če se izognete tem napakam

Čeprav je pri energetski prenovi najbolj opazna nova podoba fasade, bistveni učinki kakovostne izolacije niso estetski. Najprej se kažejo v manjši porabi energije, nižjih stroških uporabe in prijetnejših bivalnih razmerah, a premišljeno prenovljena hiša ima tudi manj tehničnih pomanjkljivosti in zahteva manj večjih posegov v prihodnosti, kar lahko poveča njeno privlačnost na nepremičninskem trgu.

Vendar nova fasada sama po sebi še ni zagotovilo za kakovostno energetsko prenovo. Za dolgoročno učinkovit rezultat je treba stavbo obravnavati kot celoto, ukrepe pravilno načrtovati in posebno pozornost nameniti izvedbenim detajlom. O tem, kako kakovost toplotnega ovoja vpliva na vrednost nepremičnine, kateri posegi imajo glede na vložena sredstva največji učinek in pri katerih delih se varčevanje ne izplača, smo se pogovarjali s strokovnjaki podjetja AD-MI Prenove.

Kupci ne gledajo samo nakupne cene

Na vrednost nepremičnine še vedno najmočneje vplivajo lokacija, velikost, razporeditev prostorov in splošno stanje objekta, vendar v zadnjem času postajajo vse pomembnejši tudi stroški, ki kupca čakajo po nakupu. »Po naših izkušnjah so kupci vedno bolj pozorni tudi na stroške, ki jih bo prinesla nepremičnina. Energetsko učinkovitejši objekt praviloma pomeni nižje stroške uporabe, boljše bivalno ugodje in manjšo verjetnost, da bo moral novi lastnik že kmalu financirati večjo energetsko sanacijo,« pojasnjujejo v podjetju AD-MI Prenove.

Koliko lahko energetska prenova zviša vrednost nepremičnine, sicer ni mogoče izraziti z odstotkom, ki bi veljal v vseh primerih. Učinek je odvisen od lokacije in razmer na lokalnem trgu, začetnega stanja stavbe, kakovosti izvedbe in obsega drugih opravljenih del, prav tako ni nujno, da se bo vrednost nepremičnine povečala za celoten znesek, ki ga je lastnik vložil v prenovo. »Bolj pravilno je gledati celoto: boljša energetska učinkovitost, nižji stroški, večje udobje, manj nujnih posegov v prihodnje in boljša tehnična kakovost nepremičnine skupaj povečujejo njeno privlačnost na trgu,« poudarjajo sogovorniki.

V zadnjem času pri nakupu nepremičnine postajajo vse pomembnejši tudi stroški, ki kupca čakajo po nakupu. Foto U. J. Alexander/Shutterstock

Toplotni ovoj ni samo fasada

Pri energetski učinkovitosti stavbe ima ključno vlogo njen celotni toplotni ovoj. Toplota iz slabo izolirane hiše ne uhaja samo skozi zunanje stene, ampak tudi skozi streho oziroma strop proti neogrevanemu podstrešju, tla, stavbno pohištvo, netesna mesta in toplotne mostove.

Kje nastajajo največje izgube, je odvisno od konstrukcije in stanja stavbe. »Zato pri prenovi ni najbolje izhajati iz vprašanja, koliko centimetrov izolacije dodati na fasado. Najprej je treba pogledati objekt kot celoto in ugotoviti, kje dejansko nastajajo izgube,« svetujejo v podjetju.

Prvi korak naj bo temeljit pregled obstoječega stanja, pri katerem je treba preveriti sestavo in stanje zunanjih sten, strehe, podstrešja, tal, stavbnega pohištva in cokla, pa tudi morebitno prisotnost vlage, stanje fasade ter ogrevalnega sistema. Pri zahtevnejših objektih so lahko koristni še izračun energetskega stanja, termografski pregled v ustreznih razmerah, meritve vlage in po potrebi preverjanje zrakotesnosti.

Najprej je treba odpraviti vzroke poškodb

Če lastnik nima dovolj sredstev za celovito energetsko prenovo, je posamezne ukrepe smiselno razdeliti na več faz, toda vrstnega reda ne sme določati samo višina razpoložljivega proračuna. »Najprej je treba odpraviti napake, ki lahko poškodujejo objekt – zamakanje, problematično vlago, poškodovano streho, slabo odvodnjavanje in podobno. Vgrajevanje nove izolacije v konstrukcijo, pri kateri osnovni vzrok vlage ni rešen, je pravzaprav nesmiselno,« opozarjajo sogovorniki.

Najpogostejša mesta toplotnih izgub pri starejših hišah Kot pojasnjujejo strokovnjaki podjetja AD-MI Prenove, so pri starejših hišah pogosto problematični neizolirano ali zelo slabo izolirano podstrešje oziroma streha, neizolirane zunanje stene, dotrajana okna in vrata ter slabo izvedeni stiki med različnimi konstrukcijami.

Šele nato je mogoče določiti ukrepe, ki bodo pri konkretnem objektu prinesli največ. Pri številnih starejših hišah je to lahko izolacija stropa proti neogrevanemu podstrešju oziroma strehe, zlasti kadar izolacije skoraj ni, izvedba pa je tehnično razmeroma preprosta. Velik učinek lahko dosežemo tudi s sanacijo fasade, prav tako pomembni so stavbno pohištvo, izolacija tal oziroma konstrukcij proti neogrevanim prostorom, cokel in pravilno reševanje toplotnih mostov. Če prenova poteka postopoma, morajo biti posamezne faze že od začetka načrtovane kot del istega sistema, zamenjava oken mora biti denimo usklajena s poznejšo izvedbo fasade.

»Če danes zamenjamo okna, čez nekaj let pa izdelamo fasado, moramo že pri prvi fazi vedeti, kako bomo pozneje rešili špalete, police, senčila in toplotne mostove,« pojasnijo.

Najdebelejša izolacija ni nujno najboljša rešitev

Optimalne debeline izolacije ni mogoče določiti zgolj po občutku ali po načelu, da več vedno pomeni bolje. Upoštevati je namreč treba toplotno prevodnost materiala, sestavo obstoječe konstrukcije, želeno toplotno prehodnost, podnebne razmere in omejitve konkretnega objekta. »Dodatna debelina izolacije izboljšuje toplotno zaščito, vendar učinek posameznega dodatnega centimetra ni vedno enak. Pri večjih debelinah pridemo do točke, po kateri se dodatna investicija z energetskega vidika vrača vse počasneje,« pravijo.

Podobno kot pri debelini fasade se je tudi izbire izolacijskega materiala treba lotiti individualno, glede na obstoječe stanje in razmere. Toplotna prevodnost je sicer pomembna, vendar je le ena od lastnosti, ki jih je treba upoštevati. Druge so odziv materiala na vlago, požarne in zvočne lastnosti, mehanska odpornost, trajnost, način vgradnje ter obnašanje celotnega konstrukcijskega sklopa pri prehodu vodne pare.

Izbira izolacijskega materiala Strokovnjaki podjetja AD-MI Prenove pravijo, ne obstaja ena izolacija, ki bi bila optimalna za vse konstrukcije. »EPS je, na primer, zelo razširjena in cenovno učinkovita rešitev za številne fasadne sisteme. Mineralna volna ima druge prednosti, med drugim zelo dobre požarne lastnosti in dobre akustične lastnosti. Za dele, izpostavljene vlagi in večjim mehanskim obremenitvam, uporabljamo materiale, ki so za te razmere posebej primerni. Kjer imamo zelo malo prostora, je pomembna zlasti čim nižja toplotna prevodnost materiala,« pojasnjujejo in dodajajo, da je ključno pri materialu to, da je izbran glede na konstrukcijo, mesto vgradnje in celoten sistem, ne samo po eni lastnosti.«

O uspehu prenove odločajo detajli

Tudi kakovosten izolacijski material in ustrezna debelina ne moreta izničiti slabe izvedbe. Kot pojasnjujejo sogovorniki, se pogosto zgodi, da so pri prenovi nepravilno rešeni stiki in se izolacijski ovoj prekine. Pri starejših stavbah so posebno občutljive balkonske plošče, špalete okoli oken in vrat, stik fasade s streho, cokel oz. stik zunanje stene s tlemi, armiranobetonske vezi in preklade. Na teh mestih namreč lahko nastanejo toplotni mostovi, ki ne pomenijo samo dodatne izgube energije, ampak se zaradi nižje temperature notranje površine poveča tudi nevarnost površinske kondenzacije in s tem nastanka plesni.

Med pogostimi napakami so še reže med izolacijskimi elementi, nepravilno izvedeni preboji, neustrezno vgrajena parna ovira pri strešnih konstrukcijah in zapiranje konstrukcije, pri kateri vzrok vlage ni bil odpravljen, problematično je tudi izvajanje posameznega posega brez razmisleka o na­slednjih fazah prenove.

Pri energetski prenovi končnega rezultata ne določa le višina naložbe, temveč zlasti to, kako premišljeno so izbrani ukrepi in kako kakovostno so izvedeni. Foto Deek/Shutterstock

Večje udobje pozimi in poleti

Manjša poraba energije je najbolj merljiv rezultat kakovostne izolacije, vendar lastniki spremembo pogosto najprej zaznajo pri bivalnem ugodju. Ko so notranje površine zunanjih sten in drugih konstrukcij toplejše, je občutek v prostoru prijetnejši tudi pri enaki temperaturi zraka. »Manj je občutka hladnega sevanja ob zunanjih stenah, temperatura v prostoru je praviloma bolj stabilna, površine so manj hladne in prostori se počasneje odzivajo na zunanje temperaturne spremembe.«

Pravilno zasnovan toplotni ovoj lahko izboljša tudi poletno obnašanje stavbe in, odvisno od izbranega sistema, zvočno ugodje. Izolacija namreč zmanjšuje prehajanje toplote skozi konstrukcijo tudi v vročih mesecih, vendar kljub temu sama ne more preprečiti pregrevanja.

Najdražje so lahko posledice slabe izvedbe

Pri energetski prenovi končnega rezultata ne določa le višina naložbe, temveč zlasti to, kako premišljeno so izbrani ukrepi in kako kakovostno so izvedeni. To je še zlasti pomembno pri starejših hišah in omejenem proračunu, ko je treba posege razvrstiti po njihovi nujnosti in dolgoročnem učinku. Last­nik starejše hiše naj zato najprej poskrbi, da je objekt suh in konstrukcijsko zdrav, nato pa naj na podlagi obstoječega stanja izbere ukrepe, s katerimi bo za razpoložljiva sredstva dosegel največji učinek; stavbno pohištvo, fasado, cokel, streho in prezračevanje, ki naj delujejo kot povezane faze dolgoročnega načrta. Varčevanje se najmanj izplača prav pri izvedbenih detajlih. »Nekaj centimetrov več ali manj izolacije običajno ni največja težava. Veliko dražje so lahko posledice slabo izvedenega stika, zamakanja, toplotnega mosta, nepravilno rešene vlage ali dela, ki ga je treba čez nekaj let popravljati.«