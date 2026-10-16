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Okusne jedi, ki nastanejo iz skoraj zavrženih sestavin

Se tudi vam kdaj zgodi, da v kuhinji najdete prezrelo banano, nekaj rezin kruha ali osamljeno bučko, za katero ne veste, kaj bi z njo?
Vsak lahko prispeva k zmanjšanju količine zavržene hrane. Ta cilj uresničuje tudi HOFER, ki je letos mesečno iz svojih trgovin v povprečju doniral okoli 160 ton hrane ljudem v stiski. FOTO: HOFER
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Vsak lahko prispeva k zmanjšanju količine zavržene hrane. Ta cilj uresničuje tudi HOFER, ki je letos mesečno iz svojih trgovin v povprečju doniral okoli 160 ton hrane ljudem v stiski. FOTO: HOFER
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16. 10. 2026 | 09:10
5:55
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Takšna živila pogosto prehitro končajo med odpadki, čeprav lahko prav iz njih nastanejo najbolj okusne jedi.

Vsako leto se na svetu zavrže neverjetna milijarda ton hrane. Samo v Sloveniji smo lani zavrgli več kot 170.000 ton hrane, največ prav v gospodinjstvih, zato zmanjševanje količin odpadne hrane ostaja pomemben izziv. Na družbenih omrežjih so se zato razširili trendi, kot so »leftover recipes« (recepti iz ostankov hrane), pri katerih uporabniki iz ostankov ustvarjajo prave kulinarične mojstrovine: od juh iz korenčkovih olupkov do domačih pesto omak in sladic iz prezrelih banan. Zato smo spodaj zbrali nekaj idej, kaj lahko pripravite.

Kruhovi cmoki iz starega kruha

Star kruh je eno najpogosteje zavrženih živil, čeprav lahko iz njega nastane odlična priloga ali samostojna jed. Namesto da ga zavržete, ga narežite na kocke in zmešajte z mlekom, jajcem ter svežimi zelišči. Iz mase oblikujte cmoke in jih skuhajte v vreli vodi. Rezultat so mehki in okusni kruhovi cmoki, ki se odlično podajo k omakam, golažu ali pečeni zelenjavi.

Mousse iz prezrelih banan

FOTO: Getty Images/istockphoto
FOTO: Getty Images/istockphoto
Ko banane postanejo preveč zrele za prigrizek, so pravzaprav v najboljšem stanju za pripravo sladic. Iz dveh prezrelih banan lahko v nekaj minutah pripravite svilnato kremast mousse. Banani zmiksajte z grškim jogurtom ali maskarponejem, dodajte žlico kakava in sladico dobro ohladite. Rezultat je lahka čokoladno-bananina sladica, ki jo lahko postrežete z oreščki, kokosom ali svežim sadjem. Tako bodo banane dobile novo priložnost, vi pa sladico brez peke in z minimalno količino sestavin.

Ste vedeli?

Sadje, ki v trgovinah največkrat pristane med odpadki, so običajno banane. Razlog je velikokrat ta, da kupci odtrgajo banane iz šopa, tiste, ki ostanejo same, pa nihče ne kupi. Ko jih izbirate, raje vzemite banane, ki so že same – okusne so enako kot tiste v šopu, hkrati pa boste pomagali zmanjšati količino zavrženega sadja.

Zelenjavna fritata za »čiščenje« hladilnika

Polovica bučke, malo paprike, nekaj gob ali špinače – vse to lahko postane odličen obrok. Zelenjavo na hitro popražite, prelijte z razžvrkljanimi jajci in specite v ponvi ali pečici. Fritata je odlična za kosilo, večerjo ali malico naslednji dan.

Domača jušna osnova iz zelenjavnih olupkov

Olupki čebule, korenja, zelene, pora in drugi zelenjavni ostanki pogosto po nepotrebnem končajo v bioloških odpadkih. Ko pripravljate kosilo, jih raje shranjujte v posodi ali vrečki v zamrzovalniku. Ko se jih nabere dovolj, jih stresite v lonec, zalijte z vodo, dodajte lovorjev list, nekaj zrn popra in po želji zelišča. Nato na zmernem ognju kuhajte približno eno uro in tekočino precedite. Tako boste dobili okusno domačo jušno osnovo, ki jo lahko uporabite za juhe, rižote, omake ali enolončnice.

Pesto iz korenčkovih vršičkov

Korenčkovi vršički so pogosto spregledan del zelenjave, čeprav imajo prijeten, rahlo zeliščni okus. Iz njih lahko pripravite aromatičen pesto, ki bo popestril testenine, sendviče ali pečeno zelenjavo. Oprane vršičke zmiksajte z orehi ali sončničnimi semeni, dodajte strok česna, malo oljčnega olja in po želji nekaj naribanega trdega sira. Dobili boste svež in zeliščen namaz, ki dokazuje, da so lahko tudi deli zelenjave, ki jih običajno zavržemo, zvezda obroka.

FOTO: HOFER
FOTO: HOFER

Trgovec z ukrepi za manj zavržene hrane pomaga socialno šibkejšim

Ne le v gospodinjstvih, tudi trgovci si prizadevajo za manj zavržene hrane. Pri HOFERju v okviru projekta Hrana na dobri poti izdelke pred iztekom roka uporabnosti pocenijo, da bi jih v čim večji meri prodali. Živila, ki ostanejo neprodana in so še vedno primerna za uživanje, pa namenijo humanitarnim organizacijam za pomoč ljudem v stiski.

HOFER je kot prvi večji trgovec v Sloveniji že leta 2021 v projekt Donirana hrana Zveze Lions klubov Slovenije vključil vseh svojih 93 trgovin. Letos v povprečju vsak mesec donira okoli 160 ton hrane, največ sadja in zelenjave, kruha in pekovskih izdelkov ter mesa in rib. Donira tudi izdelke suhega sortimenta, hlajene in zamrznjene izdelke ter jajca. Za prevzem in razdelitev donirane hrane skrbijo prostovoljci iz več kot 35 humanitarnih organizacij, ki jim je HOFER letos za to namenil skupno 33.480 evrov.

Predstavniki humanitarnih organizacij poudarjajo, da donirana hrana ljudem ne zagotavlja le osnovnih obrokov, temveč jim vrača tudi upanje. Ob prevzemu dobijo še priložnost za pogovor, izmenjavo receptov in občutek, da v težkih trenutkih niso sami.

Skupaj za manj zavržene hrane

K zmanjševanju količin zavržene hrane lahko torej prispevamo tudi sami. Z nekaj več načrtovanja nakupov, pravilnim shranjevanjem živil in premišljeno porabo lahko poskrbimo, da bo v smeteh končalo manj hrane. Naslednjič, ko boste v kuhinji našli prezrelo banano ali kos kruha od včeraj, ju zato ne zavrzite. Morda imate pred seboj sestavino za svoj nov najljubši recept.

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