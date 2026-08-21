Neprijeten vonj iz zabojnika za odpadke lahko omejimo z rednim čiščenjem in nekaj preprostimi gospodinjskimi triki. Pomagajo kis, kavna usedlina in temeljito sušenje na soncu.

Redno odnašanje in ločevanje odpadkov je del vsakdanjih gospodinjskih opravil. Toda odpiranje pokrova smetnjaka je lahko zlasti v toplejših mesecih precej neprijetno, saj se v njem hitro razvije močan vonj.

Čeprav se zdi, da je smrad iz zabojnika neizogiben, ga lahko z rednim čiščenjem in nekaj preprostimi ukrepi precej omilimo. Pomembno je predvsem, da odstranimo ostanke umazanije, zaradi katerih se neprijetne vonjave vedno znova vračajo.

Prazen smetnjak najprej temeljito operite

Najboljši čas za čiščenje smetnjaka je takoj po odvozu odpadkov, ko je zabojnik prazen. Notranjost speremo z močnim curkom vode, po potrebi pa očistimo tudi stene in dno, na katerih se nabirajo tekočina, umazanija in ostanki odpadkov.

Opran smetnjak pustimo odprt na soncu, da se popolnoma posuši. S tem preprečimo, da bi se na vlažnem dnu hitro znova razvili neprijetni vonji.

Kis pomaga očistiti umazanijo in nevtralizirati vonj

Za temeljitejše čiščenje lahko uporabimo mešanico kisa in vroče vode. Z njo speremo notranjost zabojnika, posebno pozornost pa namenimo dnu, robovom in predelu pod pokrovom.

Kis pomaga odstraniti umazanijo in nevtralizirati neprijetne vonjave. Po čiščenju smetnjak ponovno speremo ter ga pred uporabo dobro posušimo.

Na dno nasujte suho kavno usedlino

Ko je zabojnik čist in popolnoma suh, lahko na dno nasujemo manjšo količino posušene kavne usedline. Ta vpija del neprijetnih vonjav, njen vonj pa lahko pomaga odganjati tudi ose.

Pomembno je, da uporabimo suho usedlino. Vlažna kavna usedlina bi namreč v zaprtem smetnjaku lahko začela plesneti in povzročila še več neprijetnega vonja.

Redno čiščenje smetnjaka pomaga preprečiti neprijetne vonjave, mrčes in razvoj ličink. Foto Melnikov Dmitriy/Shutterstock

Boraks lahko pomaga tudi proti mrčesu

Za čiščenje smetnjaka nekateri uporabljajo tudi boraks, ki ga je mogoče najti v bolje založenih trgovinah in drogerijah. Poleg čiščenja lahko pomaga odganjati mrčes in omejiti razvoj ličink.

Pri njegovi uporabi vedno upoštevamo navodila proizvajalca ter poskrbimo, da sredstvo ni dostopno otrokom in domačim živalim.

Kako preprečiti, da bi smetnjak znova začel smrdeti

Najpomembnejši ukrep je redno pranje zabojnika, saj kavna usedlina, kis in druga sredstva ne morejo nadomestiti odstranjevanja umazanije. Smetnjak naj bo pred vstavljanjem nove vreče vedno suh, pokrov pa dobro zaprt.

Posebno pozornost namenimo odpadkom, ki vsebujejo veliko tekočine ali se hitro razkrajajo. Če jih dobro zapremo v vrečko, bo manj možnosti, da bi tekočina iztekla na dno zabojnika in povzročila trdovraten smrad.