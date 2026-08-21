Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Trik, zaradi katerega bodo bele nogavice spet videti kot nove

Bele nogavice so eden tistih kosov perila, ki jih imamo v omari skoraj vsi, marsikoga pa pesti njihova higiena.
18. 8. 2026 | 07:00
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Ali moramo na sprehodu čistiti tudi pasji urin? Preverili smo, kje v Sloveniji to že velja

V teh dneh se veliko govori o švicarskem mestu, ki od lastnikov psov zahteva, da na sprehodu čistijo pasji urin. Le redki pa vedo, da to pravilo velja tudi v Sloveniji.
Kaja Berlot 16. 8. 2026 | 06:35
Gradnja in obnova
Vredno branja

Kaj arhitekt najprej spremeni, ko prenavlja hišo iz 80. let?

Čeprav številni mislijo, da se vse začne pri kuhinji in kopalnici, je potek prenove v praksi precej drugačen.
Kaja Berlot 14. 8. 2026 | 07:05
Odpadki

Preprost trik, s katerim smetnjak ne bo več zaudarjal

Neprijeten vonj iz smetnjaka lahko omilite z rednim čiščenjem, kisom in suho kavno usedlino. Preverite preproste trike proti smradu in mrčesu.
Neprijeten vonj iz smetnjaka lahko omilimo z rednim čiščenjem in nekaj preprostimi gospodinjskimi triki. Foto Krakenimages.com/Shutterstock
Galerija
Neprijeten vonj iz smetnjaka lahko omilimo z rednim čiščenjem in nekaj preprostimi gospodinjskimi triki. Foto Krakenimages.com/Shutterstock
D. D.
21. 8. 2026 | 12:05
3:19
A+A-

Neprijeten vonj iz zabojnika za odpadke lahko omejimo z rednim čiščenjem in nekaj preprostimi gospodinjskimi triki. Pomagajo kis, kavna usedlina in temeljito sušenje na soncu.

Redno odnašanje in ločevanje odpadkov je del vsakdanjih gospodinjskih opravil. Toda odpiranje pokrova smetnjaka je lahko zlasti v toplejših mesecih precej neprijetno, saj se v njem hitro razvije močan vonj.

Čeprav se zdi, da je smrad iz zabojnika neizogiben, ga lahko z rednim čiščenjem in nekaj preprostimi ukrepi precej omilimo. Pomembno je predvsem, da odstranimo ostanke umazanije, zaradi katerih se neprijetne vonjave vedno znova vračajo.

Prazen smetnjak najprej temeljito operite

Najboljši čas za čiščenje smetnjaka je takoj po odvozu odpadkov, ko je zabojnik prazen. Notranjost speremo z močnim curkom vode, po potrebi pa očistimo tudi stene in dno, na katerih se nabirajo tekočina, umazanija in ostanki odpadkov.

Opran smetnjak pustimo odprt na soncu, da se popolnoma posuši. S tem preprečimo, da bi se na vlažnem dnu hitro znova razvili neprijetni vonji.

Kis pomaga očistiti umazanijo in nevtralizirati vonj

Za temeljitejše čiščenje lahko uporabimo mešanico kisa in vroče vode. Z njo speremo notranjost zabojnika, posebno pozornost pa namenimo dnu, robovom in predelu pod pokrovom.

Kis pomaga odstraniti umazanijo in nevtralizirati neprijetne vonjave. Po čiščenju smetnjak ponovno speremo ter ga pred uporabo dobro posušimo.

Na dno nasujte suho kavno usedlino

Ko je zabojnik čist in popolnoma suh, lahko na dno nasujemo manjšo količino posušene kavne usedline. Ta vpija del neprijetnih vonjav, njen vonj pa lahko pomaga odganjati tudi ose.

Pomembno je, da uporabimo suho usedlino. Vlažna kavna usedlina bi namreč v zaprtem smetnjaku lahko začela plesneti in povzročila še več neprijetnega vonja.

Redno čiščenje smetnjaka pomaga preprečiti neprijetne vonjave, mrčes in razvoj ličink. Foto Melnikov Dmitriy/Shutterstock
Redno čiščenje smetnjaka pomaga preprečiti neprijetne vonjave, mrčes in razvoj ličink. Foto Melnikov Dmitriy/Shutterstock

Boraks lahko pomaga tudi proti mrčesu

Za čiščenje smetnjaka nekateri uporabljajo tudi boraks, ki ga je mogoče najti v bolje založenih trgovinah in drogerijah. Poleg čiščenja lahko pomaga odganjati mrčes in omejiti razvoj ličink.

Pri njegovi uporabi vedno upoštevamo navodila proizvajalca ter poskrbimo, da sredstvo ni dostopno otrokom in domačim živalim.

image_alt
Svetovalnica: Zaradi sosedovega kompostnika živimo med podganami in kačami – kaj lahko storim?

Kako preprečiti, da bi smetnjak znova začel smrdeti

Najpomembnejši ukrep je redno pranje zabojnika, saj kavna usedlina, kis in druga sredstva ne morejo nadomestiti odstranjevanja umazanije. Smetnjak naj bo pred vstavljanjem nove vreče vedno suh, pokrov pa dobro zaprt.

Posebno pozornost namenimo odpadkom, ki vsebujejo veliko tekočine ali se hitro razkrajajo. Če jih dobro zapremo v vrečko, bo manj možnosti, da bi tekočina iztekla na dno zabojnika in povzročila trdovraten smrad.

Sorodni članki

Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Zakaj si ljudje na smetnjake lepijo nalepke "Ne meči pasjih iztrebkov" – in kaj pravijo pravila

Na prvi pogled majhna, skoraj komična podrobnost, ki v resnici odpira precej širše vprašanje — o odnosu do javnega prostora, soseščine in skupne odgovornosti.
Kaja Berlot 8. 10. 2025 | 08:24
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Svetovalnica: Ob hiši imam zabojnike za blok – lahko zahtevam, da jih prestavijo?

Pravniki odgovarjajo na vprašanje bralke, ki je kupila hišo s služnostjo za komunalne zabojnike in jo zanima, ali lahko doseže njihovo premestitev.
Pravnik na dlani 9. 7. 2026 | 14:00
Gradnja in obnova  |  Ureditev okolice
Vredno branja

Svetovalnica: Sosed je smetnjake postavil na javno cesto in ovira promet – kako lahko ukrepamo?

Pravnica odgovarja na vprašanje bralca, kaj storiti, če sosed s smetnjaki na javni cesti ovira promet in otežuje dostop do zasebne parcele.
Tanja Bohl 24. 2. 2026 | 07:30

Več iz teme

smetnjaksmradzabojnik za smetičiščenje zabojnikaneprijeten vonjpoletne težave
VEČ NOVIC
Video
Energija in okolje  |  Odpadki
Vredno branja

Preprost trik, s katerim smetnjak ne bo več zaudarjal

Neprijeten vonj iz smetnjaka lahko omilite z rednim čiščenjem, kisom in suho kavno usedlino. Preverite preproste trike proti smradu in mrčesu.
21. 8. 2026 | 12:05
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Zdaj je najboljši čas za pobiranje semen: katere pobiramo, kako to storimo in kako jih shranjujemo

Prav zdaj je za mnoge vrtne rastline najboljši čas, da nekaj semenskih glavic pustimo pri miru in iz njih poberemo semena za prihodnje leto.
Kaja Berlot 21. 8. 2026 | 07:20
Vrt in živali
Vredno branja

Ali lahko z vodo iz bazena zalivamo vrt? Preverite, v katerih primerih lahko to res storimo

Zaradi suše in omejitev uporabe pitne vode za zalivanje vrtov in pranje avtomobilov je marsikdo, ki ima doma bazen, pomisli, ali lahko to vodo uporabi za zalivanje.
Kaja Berlot 20. 8. 2026 | 12:05
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Svetovalnica: Po bratu sem podedovala stanovanje, ki ni vpisano v zemljiško knjigo – kaj lahko storim?

Pravnik odgovarja bralki, ki je po bratu podedovala nevpisano stanovanje, nekdanja partnerica pa pri vpisu v zemljiško knjigo ne želi sodelovati.
Pravnik na dlani 20. 8. 2026 | 07:20
Gradnja in obnova  |  Ureditev okolice
Vredno branja

Prodniki so spet v modi: kdaj so odlična izbira in kdaj se jim je bolje izogniti

Tako, kot se pogosto zgodi s trendi, se tudi prodniki vračajo v ospredje, le da se jih tokrat uporablja veliko bolj premišljeno.
Kaja Berlot 19. 8. 2026 | 11:59
Vrt in živali
Vredno branja

Ali lahko z vodo iz bazena zalivamo vrt? Preverite, v katerih primerih lahko to res storimo

Zaradi suše in omejitev uporabe pitne vode za zalivanje vrtov in pranje avtomobilov je marsikdo, ki ima doma bazen, pomisli, ali lahko to vodo uporabi za zalivanje.
Kaja Berlot 20. 8. 2026 | 12:05
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Svetovalnica: Po bratu sem podedovala stanovanje, ki ni vpisano v zemljiško knjigo – kaj lahko storim?

Pravnik odgovarja bralki, ki je po bratu podedovala nevpisano stanovanje, nekdanja partnerica pa pri vpisu v zemljiško knjigo ne želi sodelovati.
Pravnik na dlani 20. 8. 2026 | 07:20
Gradnja in obnova  |  Ureditev okolice
Vredno branja

Prodniki so spet v modi: kdaj so odlična izbira in kdaj se jim je bolje izogniti

Tako, kot se pogosto zgodi s trendi, se tudi prodniki vračajo v ospredje, le da se jih tokrat uporablja veliko bolj premišljeno.
Kaja Berlot 19. 8. 2026 | 11:59
Predstavitvene vsebine
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Deloindom 16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Vrt in živali  |  Sadovnjaki
Vredno branja

Citrusi z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Vrt in živali
Vredno branja

Odgovorno vrtnarjenje za zdravje rastlin

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Deloindom 6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Gradnja in obnova  |  Ureditev okolice
Vredno branja

Kako urediti popoln zunanji kotiček za sprostitev: vodič za izbiro ležalnika

Topli meseci prinašajo priložnost, da bivalni prostor razširimo na prosto.
Promo Deloindom 1. 7. 2026 | 09:02
Promo
Bivanje
Vredno branja

Ste pred dopustom zaprli ventil?

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Promo
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Poletna spalnica – kako jo urediti, da bo spanec kakovosten tudi v vročih nočeh?

Odkrijte, kako pripraviti spalnico za miren spanec tudi v vročih poletnih dneh. Spoznajte poletne tkanine, barve in dekoracije za nežno, sproščeno vzdušje.
Promo Deloindom 15. 6. 2026 | 15:17
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 08:44
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti