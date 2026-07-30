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5 znakov, ki nakazujejo, da je vaša klimatska naprava tik pred okvaro

Klimatska naprava običajno opozori, preden odpove. Preverite pet znakov za servis in kako z rednim vzdrževanjem podaljšati njeno življenjsko dobo.
Najboljši način, da bo vaša klima brez težav delala tudi 15 let je, da jo redno servisirate. Foto Antoniodiaz/Shutterstock
Galerija
Najboljši način, da bo vaša klima brez težav delala tudi 15 let je, da jo redno servisirate. Foto Antoniodiaz/Shutterstock
Kaja Berlot
30. 7. 2026 | 12:05
5:05
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Strokovnjaki svetujejo, da klimatske naprave ne uporabljamo po načelu »dokler dela, dela«. Redno čiščenje, letni servis in pozornost na prve spremembe v delovanju lahko bistveno podaljšajo njeno življenjsko dobo ter preprečijo dražja popravila.

Klimatska naprava običajno ne odpove čez noč, saj začne, še preden preneha hladiti, pošiljati opozorilne signale, ki jih marsikdo spregleda ali pripiše starosti naprave. Posledica pa je pogosto ravno to, čemur bi se z nekaj pravočasnega ukrepanja lahko izognili - okvara sredi vročinskega vala, ko so serviserji najbolj zasedeni in so čakalne dobe najdaljše.

Tu je pet najpogostejših opozorilnih znakov, da vaša klimatska naprava potrebuje strokovni pregled

1. Hladi občutno slabše kot nekoč

Če naprava deluje neprekinjeno, vendar temperatura v prostoru ostaja previsoka ali pa za ohladitev potrebuje bistveno več časa kot v preteklih sezonah, težava običajno ni zgolj v vročem vremenu. Vzrok je lahko razmeroma preprost, denimo zamašen filter ali umazan izmenjevalnik toplote, lahko pa gre tudi za pomanjkanje hladilnega sredstva, okvaro ventilatorja ali težave s kompresorjem. Preden pokličete serviserja, zato sami najprej preverite in očistite filtre. Če se učinkovitost po čiščenju ne izboljša, je potreben strokovni pregled, saj dolgotrajno delovanje naprave z zmanjšano zmogljivostjo dodatno obremenjuje kompresor, ki predstavlja enega najdražjih sestavnih delov klimatske naprave.

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2. Iz naprave prihajajo nenavadni zvoki

Vsaka klimatska naprava med delovanjem proizvaja določen hrup, vendar ta ne bi smela biti izrazito drugačna kot ob nakupu.

Če začnete slišati kovinsko rožljanje, brušenje, glasno vibriranje, škripanje ali sikanje, je to praviloma znak mehanske ali hladilne težave. Rožljanje lahko pomeni, da se je zrahljal kateri od sestavnih delov, brušenje pogosto opozarja na obrabo ležajev ventilatorja, sikanje pa lahko nakazuje uhajanje hladilnega sredstva.

Pri takšnih simptomih odlašanje s servisom ni priporočljivo, saj lahko manjša mehanska okvara namreč hitro povzroči precej večjo škodo na motorju ali kompresorju.

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3. Iz klime prihaja neprijeten vonj

Vonj je eden od opozorilnih znakov, ki jih ne gre prezreti. Če ob vklopu zaznate zatohlo ali plesnivo aromo, je najverjetnejši vzrok nabiranje vlage, plesni ali bakterij na uparjalniku oziroma v odvodu kondenzata. Če pa zaznate vonj po zažganem ali po pregreti plastiki, napravo nemudoma izključite, saj lahko takšen vonj nakazuje na električno napako ali pregrevanje posameznih električnih komponent.

Če se iz klime vije neprijeten vonj, je to eden od znakov, da je čas, da pokličete serviserja. Foto New Africa/Shutterstock
Če se iz klime vije neprijeten vonj, je to eden od znakov, da je čas, da pokličete serviserja. Foto New Africa/Shutterstock

4. Pod notranjo enoto se pojavlja voda

Marsikdo meni, da je nekaj kapljic vode pod klimatsko napravo običajen pojav, vendar to ne drži, saj pri pravilno delujoči napravi kondenz odteka po predvidenem odvodu. Če voda začne kapljati po steni ali se nabira pod notranjo enoto, gre običajno za zamašen odtok kondenzata, poškodovano odtočno cev, nepravilno montažo, ali celo za zamrzovanje uparjalnika.

Če težavo prezremo, lahko poleg okvare klimatske naprave nastane tudi škoda na stenah, ometu ali talnih oblogah, zato strokovnjaki priporočajo, da se vsakršno iztekanje vode čim prej preveri, še posebej, če ga spremlja slabše hlajenje prostora.

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5. Račun za elektriko je nenadoma precej višji

Če klimatsko napravo uporabljate podobno kot prejšnja poletja, račun za elektriko pa je občutno višji, je lahko razlog tudi zmanjšana učinkovitost naprave. Ko so filtri zamašeni, ventilator ne deluje pravilno ali hladilni sistem izgublja učinkovitost, mora kompresor delovati dlje in z večjo obremenitvijo, da doseže enako temperaturo. Posledica je večja poraba energije, uporabnik pa pogosto sploh ne opazi, da naprava pravzaprav deluje bistveno manj učinkovito kot nekoč.

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Kako pogosto naj bo klimatska naprava servisirana?

Pri gospodinjskih klimatskih napravah strokovnjaki priporočajo, da uporabnik filtre očisti vsakih nekaj tednov intenzivne uporabe oziroma pogosteje, če v prostoru bivajo hišni ljubljenčki ali če je v zraku veliko prahu, celovit servis pa je priporočljivo opraviti vsaj enkrat letno, najbolje pred začetkom sezone hlajenja. Serviser poleg temeljitega čiščenja preveri tudi stanje izmenjevalnika toplote, delovanje ventilatorjev, odtok kondenzata, električne povezave in tesnost hladilnega sistema.

Prav redno vzdrževanje je po mnenju strokovnjakov namreč eden ključnih razlogov, da klimatske naprave brez večjih težav delujejo tudi petnajst let ali več.

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