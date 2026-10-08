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Bukev ali gaber: katera drva se bolj splačajo? Strokovnjak opozarja na pomembnejši podatek

Za smiselno primerjavo žal ne zadostuje le vrsta lesa, štetje polen ali podatek, koliko prostora zavzamejo v drvarnici.
Brez pomena pa ni niti zlaganje in dolaganje drvi na ogenj. Foto Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock
Galerija
Brez pomena pa ni niti zlaganje in dolaganje drvi na ogenj. Foto Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock
Kaja Berlot
8. 10. 2026 | 12:02
8. 10. 2026 | 13:06
5:39
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V zadnjih dneh pred kurilno sezono so se mnogi lotili vprašanja, s katerimi drvi se pozimi najbolj splača ogrevati hišo. A kot pojasnjuje energetski svetovalec Bojan Žnidaršič, je pri izbiri pravih drv pomembno, kako jih primerjamo, predvsem pa, koliko vode vsebujejo. Če z gabrovimi drvmi porabimo manj polen kot z bukovimi, namreč še ne pomeni, da smo ogrevali učinkoviteje ali ceneje. 

»Pri enaki vlažnosti je razlika v kurilni vrednosti na kilogram majhna. Zato bi pri nakupu dal prednost suhim in cenovno ugodnim drvom pred izbiro med bukvijo in gabrom,« svetuje energetski svetovalec Bojan Žnidaršič. Obe vrsti sta sicer primerni za ogrevanje, njuna dejanska uporabnost pa je povezana tudi s pripravo goriva, skladiščenjem in načinom kurjenja.

Manj polen še ne pomeni večjega prihranka

Predstavljajmo si, da en teden kurimo bukev, naslednjega pa gaber. Če v drugem tednu porabimo manj drv, se zdi sklep, da je gaber boljši, preprost, vendar takšna primerjava brez dodatnih podatkov ne pove dovolj. »Samo iz tega ne moremo sklepati, da je ta izbira boljša. Za pošteno primerjavo morajo biti enaki kotel oziroma peč, način kurjenja, vlažnost in masa drv ter količina proizvedene oziroma koristno oddane toplote,« pojasnjuje Žnidaršič. Pomembno je torej, kaj razumemo pod manjšo porabo, saj manj polen, manjša prostornina in manj kilogramov niso ista stvar. Gaber ima po sogovornikovih pojasnilih prednost predvsem zaradi večje gostote, saj je v kubičnem metru gabrovih drv več energije kot v kubičnem metru bukovih. Če pa primerjamo enako maso pri enaki vlažnosti, je razlika precej manjša. »Pri enaki vlažnosti je kurilna vrednost bukve in gabra na kilogram praktično enaka, približno 4,1 kWh/kg pri 20-odstotni vlažnosti,« pravi svetovalec. Več energije v določeni prostornini zato ne pomeni nujno tudi ugodnejšega nakupa.

Če z gabrovimi drvmi porabimo manj polen kot z bukovimi, še ne pomeni, da smo ogrevali učinkoviteje ali ceneje. 

Vlažnost lahko naredi bistveno večjo razliko

Preden se odločamo med drevesnima vrstama, je smiselno preveriti, kako suha so drva. Žnidaršič poudarja, da vlažnost na uporabnost goriva vpliva bistveno bolj kot razlika med bukvijo in gabrom. Po njegovih navedbah ima les pri približno 20-odstotni vsebnosti vode okoli 4,1 kWh/kg kurilne vrednosti, pri 50-odstotni pa približno 2,5 kWh/kg, kar pomeni približno 40 odstotkov manj energije na kilogram. Primerjava cen brez podatka o vlažnosti je zato lahko zavajajoča, saj cenejša, vendar bolj mokra drva, niso nujno gospodarna izbira.

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Kako lahko preverite, ali so drva, ki jih kurite, ustrezna (in kakšna kazen vas lahko doleti, če niso)

Za kurjenje svetovalec priporoča drva z vlažnostjo do 20 odstotkov, ki jo lahko preverimo z merilnikom. Sam čas od spravila še ni dovolj zanesljivo zagotovilo, da so pripravljena za uporabo, saj je pri bukvi smiselno načrtovati približno dve leti sušenja, vendar je trajanje odvisno od razmer. Da bi se les ustrezno sušil, mora okoli polen krožiti zrak, drva naj bodo zaščitena pred dežjem in dvignjena od tal. »Najpogostejša napaka je skladiščenje vlažnih drv v zaprtem, slabo zračnem prostoru,« opozarja Žnidaršič in dodaja, da se dobra priprava goriva začne že pri izbiri mesta za skladiščenje.

Veliko bolj, kot sorta drvi, je pomembna vlaga. Foto Pavel Korotkov/Shutterstock
Veliko bolj, kot sorta drvi, je pomembna vlaga. Foto Pavel Korotkov/Shutterstock

Pri nakupu preverimo tudi mersko enoto

Poleg vlažnosti lahko primerjavo ponudb zaplete tudi način obračunavanja količine. Izraz »kubik drv« brez pojasnila namreč ni dovolj natančen, saj različne merske enote ne predstavljajo enake količine lesa. »Ločiti je treba polni kubični meter lesa, prostorninski meter zloženih drv in nasuti prostorninski meter. Cene različnih enot zato neposredno niso primerljive,« poudarja svetovalec. Polni kubični meter predstavlja prostornino samega lesa, pri zloženih in nasutih drveh pa v izmerjeno prostornino sodijo tudi prazni prostori med poleni. Zato je pred nakupom pomembno vprašati, katera enota je navedena v ponudbi in kako bo količina preverjena ob dobavi.

Cenejša, vendar bolj mokra drva niso nujno gospodarna izbira.

Za energijsko primerjavo Žnidaršič daje prednost kilogramom, saj je pri enaki vlažnosti kurilna vrednost lesa na kilogram podobna, pri prostornini pa moramo upoštevati še gostoto in razporeditev polen. Če je gaber dražji, njegova večja gostota sama po sebi še ne zagotavlja prihranka. »Primerjamo ceno za kWh energije, ne cene za kubični meter drv,« povzame sogovornik in dodaja, da pri izbiranju prave ponudbe zato potrebujemo podatke o količini, merski enoti in vlažnosti, in ne le imena drevesne vrste.

Dobra drva potrebujejo tudi pravilno kurjenje

Bukev in gaber sta po svetovalčevih pojasnilih primerna za kamin, peč ali sodoben kotel, če proizvajalec naprave ne določa drugače. Toda izbira lesa je le del učinkovitega ogrevanja. »Pri sodobnem kotlu je pomembno predvsem pravilno kurjenje: ustrezna velikost polen, pravilno nalaganje in dovolj zraka. Vrsta lesa je drugotnega pomena,« pravi Žnidaršič.

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