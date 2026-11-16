Dimnikar je pozvonil, čeprav ga niste poklicali – kaj preveriti, preden ga spustite v hišo?

Glede na to, da je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo lanskega decembra državljane opozorilo na nenapovedane obiske posameznikov, ki so zbirali tako imenovane prostovoljne prispevke, nepričakovani obiski »dimnikarjev« niso tako nenavadni. Na njihovi spletni strani so tedaj pojasnili, da takšno zbiranje denarja ni del zakonsko določenih dimnikarskih storitev, ob zavračanju identifikacije pa je občanom svetovalo, naj obiskovalcu ne dovolijo vstopa.

Najprej vprašajmo, kdo ga je poslal

To, da dimnikarja nismo osebno poklicali, še ne pomeni, da smo na pragu prevare. Dimnikarska družba lahko s predhodnim obvestilom namreč sama predlaga termin čiščenja, zato v večstanovanjski stavbi lahko datum obiska preverimo tudi pri upravniku oziroma osebi, ki je urejala obisk.

Obiskovalca vprašamo, iz katerega podjetja prihaja, katero storitev namerava opraviti in kako je bil termin dogovorjen. Če se odgovori ne ujemajo z našimi podatki, pred začetkom dela pokličemo izbrano dimnikarsko družbo, telefonsko številko pa lahko najdemo na prejšnjem računu ali uradni spletni strani podjetja.

Zahtevajmo dimnikarsko izkaznico

Najpomembnejše preverjanje lahko opravimo že na pragu, ko dimnikarja prosimo, naj pokaže veljavno dimnikarsko izkaznico. Ministrstvo je v enem od svojih obvestil izrecno poudarilo, da mora dimnikar na zahtevo uporabnika pokazati izkaznico ter omogočiti preverjanje svoje identitete in statusa.

Preverimo tudi podjetje, saj sta dovoljenje dimnikarske družbe in licenca posameznega dimnikarja dve različni stvari. Podjetje mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, oseba, ki storitev izvaja, pa mora biti ustrezno usposobljena in imeti licenco. Oboje lahko preverimo na uradnih seznamih.

Na preverjanje seznamov opozarja tudi Sekcija dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, ki je letos junija objavila obvestilo o posodobljenem seznamu dimnikarskih družb in dimnikarjev ter priporočilo, naj uporabniki storitve naročajo pri izvajalcih, ki so na njem vpisani. Pri preverjanju uporabimo aktualni seznam, saj star račun ali nekdanji vpis še ne potrjujeta današnjega statusa izvajalca.

Redni pregledi dimnika so sicer obvezni, vendar je ob nenapovedanih obiskih vseeno potrebno nekaj previdnosti. Foto Igor Paszkiewicz/Shutterstock

Prispevek »za srečo« preverjajmo posebej previdno

Dimnikarja tradicionalno povezujemo s srečo, kar lahko obiskovalcu pomaga vzbuditi zaupanje. Toda prošnja za denar, ki nima zveze s pregledom, čiščenjem ali drugo konkretno storitvijo, zahteva dodatno previdnost. Obiska in plačila zato ne sprejmemo zgolj na podlagi delovne obleke ali prijazne razlage. Če oseba namesto jasnega pojasnila o storitvi vztraja pri prispevku, se izmika predstavitvi ali nam ne dovoli preveriti podatkov, obisk prekinemo.

Kaj naj nas še ustavi?

Razlog za dodatno preverjanje je tudi hitenje. Če obiskovalec zahteva takojšen vstop ali plačilo, hkrati pa zavrača klic podjetju in pojasnila o delu, imamo kar nekaj razlogov, da obiskovalcu vstop preprečimo. Pred izvedbo zato vedno vprašamo, kaj bo opravil in koliko bo storitev stala, saj imajo dimnikarske storitve predpisan način obračunavanja, podjetje pa mora imeti objavljen cenik. Po opravljenem čiščenju moramo dobiti še podpisan zapisnik, ki ga vedno preberemo in opozorimo, če se zapisano ne ujema z dejansko izvedbo.

Tudi opozorilo o nevarni peči zahteva jasno strokovno obrazložitev. Dimnikar mora uporabnika seznaniti z ugotovljenimi pomanjkljivostmi in predlagati ukrepe, pri resni nevarnosti pa obvestiti pristojno inšpekcijo. Če nekdo še pred pregledom grozi s posledicami in hkrati zahteva takojšnje plačilo, najprej preverimo njegovo identiteto in podlago zahteve.