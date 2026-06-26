Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Koliko kumar pravzaprav zraste na eni rastlini

Če bomo lepo skrbeli zanje, jih bo dovolj za celo sezono in še za ozimnico.
22. 6. 2026 | 12:05
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Pozabljeni zakladi z vrta: Josta

Josta je križanec črnega ribeza in kosmulje. Odkrijte njene prednosti, nasvete za gojenje ter zdravilne in okusne plodove, bogate z vitaminom C.
Jerneja Jošar 21. 6. 2026 | 12:09
Bivanje  |  Arhitektura
Vredno branja

Ob stoletnici Gaudijeve smrti: največji arhitekturni komplet kock doslej

Ob 100. obletnici smrti Antonija Gaudija Lego predstavlja največji arhitekturni komplet doslej. Sagrado Familio je oblikoval Slovenec Rok Žgalin Kobe.
20. 6. 2026 | 12:42
Ogrevanje in hlajenje

Hiša brez klime pri 35 °C: kaj dejansko pomaga in kaj je metanje denarja skozi okno

Ko se temperature povzpnejo nad 35 stopinj Celzija, se marsikdo vpraša, ali je življenje brez klimatske naprave sploh še mogoče.
Hišo lahko na učinkovit način ohladimo tudi brez klime. Foto Olezzo/Shutterstock
Galerija
Hišo lahko na učinkovit način ohladimo tudi brez klime. Foto Olezzo/Shutterstock
Kaja Berlot
26. 6. 2026 | 08:02
4:31
A+A-

V času vse pogostejših vročinskih valov postaja hlajenje domov pomemben del bivalnega udobja, vendar strokovnjaki opozarjajo, da klimatska naprava ni vedno prva ali celo najbolj učinkovita rešitev. V številnih primerih lahko dobro zasnovani pasivni ukrepi znižajo temperaturo v domu za več stopinj, zmanjšajo potrebo po aktivnem hlajenju in občutno izboljšajo bivalno ugodje, medtem, ko imajo nekateri priljubljeni »triki«, ki jih ljudje uporabljajo med vročinskimi valovi, presenetljivo majhen učinek.

Najprej preprečite vdor toplote

Osnovno pravilo poletnega hlajenja ni odstranjevanje toplote, temveč preprečevanje njenega vstopa v stavbo. Strokovnjaki s področja pasivnega načrtovanja stavb poudarjajo, da največ toplote poleti v hišo vstopi skozi okna, predvsem skozi južno, vzhodno in zahodno orientirane steklene površine. Največji učinek zato dosežemo z zunanjim senčenjem in zaščito pred neposrednim soncem, kot so zunanje žaluzije, rolete, polkna, tende, pergole, ter listavci in druga vegetacija, ki ustvarja senco. Zunanje senčenje namreč deluje bistveno bolje kot notranje zavese, saj je, ko sončni žarki preidejo skozi steklo, velik del toplote že v prostoru.

Zunanje senčenje je izredno pomembno in veliko bolj učinkovito, kot notranje. Foto Ratchat/Shutterstock
Zunanje senčenje je izredno pomembno in veliko bolj učinkovito, kot notranje. Foto Ratchat/Shutterstock

Napaka, ki jo dela večina ljudi

Ob prvem vročem jutru številni na stežaj odprejo okna v upanju, da bodo prezračili hišo, vendar to pomaga le, dokler je zunanja temperatura nižja od notranje. Ko se zrak zunaj segreje, odprta okna pogosto povzročijo ravno nasprotni učinek, saj začne vroč zrak segrevati stene, tla, pohištvo in druge materiale v hiši, ti pa nato toploto oddajajo še dolgo v večer. Pravilna strategija je zato preprosta; ponoči in zgodaj zjutraj intenzivno zračimo, čez dan okna zapremo, senčila pa spustimo še preden sonce doseže okna.

Naravno prezračevanje je pogosto podcenjen zaveznik

Dobro zasnovano navzkrižno prezračevanje je eden najučinkovitejših načinov pasivnega hlajenja. Če ima hiša okna na nasprotnih straneh stavbe, lahko ponoči namreč ustvarimo prepih, ki iz objekta odvaja nakopičeno toploto. Še posebej učinkovito je, kadar lahko topel zrak izstopa skozi višje odprtine, hladnejši pa vstopa skozi nižje.

Ventilatorji so med najbolj podcenjenimi napravami za poletno udobje.

Drevesa in zelenje so najbolj podcenjena klimatska naprava

Pri hlajenju okolice hiše imajo izjemno pomembno vlogo tudi rastline. Listavci poleti ustvarjajo senco, hkrati pa z izhlapevanjem vode hladijo okoliški zrak, saj raziskav kaže, da so lahko temperature v senčnih območjih okoli hiše občutno nižje kot na povsem izpostavljenih površinah. Če torej načrtujete ureditev okolice, je zasaditev dreves dolgoročno ena najbolj smiselnih investicij za izboljšanje poletnega udobja.

Najbolj je, da pri načrtovanju hiše upoštevamo tudi zunanjo zasaditev listavcev. Foto Quality Stock Arts//Shutterstock
Najbolj je, da pri načrtovanju hiše upoštevamo tudi zunanjo zasaditev listavcev. Foto Quality Stock Arts//Shutterstock

Ventilatorji: da, vendar z realnimi pričakovanji

Ventilatorji so med najbolj podcenjenimi napravami za poletno udobje. Njihova prednost je nizka poraba elektrike in dejstvo, da izboljšajo občutek hladu na koži, pomembno pa je vedeti, da ventilator prostora ne hladi, temveč le znižuje občutek toplote. Zato ventilator ne bo rešil pregrete mansarde, bo pa občutno izboljšal bivalno udobje v prostoru, kjer temperatura še ni dosegla skrajnih vrednosti.

Kaj je pogosto metanje denarja skozi okno?

1. Notranje zatemnitvene zavese kot glavna zaščita

Čeprav imajo svoj učinek, ne morejo nadomestiti zunanjega senčenja.

2. Nepremišljeno odpiranje oken sredi dneva

Pri temperaturah nad 30 °C pogosto naredi več škode kot koristi.

3. Poceni prenosne klimatske naprave z odvodno cevjo

Mnoge naprave imajo razmeroma slabo učinkovitost, visoko porabo energije in omejen doseg hlajenja, zato je pred nakupom smiselno preveriti dejanske zmogljivosti in energijsko učinkovitost.

4. Hladen zrak brez zaščite pred soncem

Če sonce še vedno neposredno segreva okna in stene, bo moral vsak hladilni sistem delovati bistveno močneje.

Sorodni članki

Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Preverili smo, koliko časa je treba čakati na monterja klime (glede na regijo)

Ker so temperature v Sloveniji čez poletje nepopustljive, se povečuje tudi povpraševanje po montaži klimatskih naprav.
Kaja Berlot 11. 7. 2025 | 07:09
Gradnja in obnova  |  Stavbno pohištvo
Vredno branja

Močan veter in zunanje žaluzije: jih spustiti ali dvigniti? Odgovor vas bo morda presenetil

Ob napovedani burji ali neurju naredite eno ključno potezo, s katero lahko preprečite drage poškodbe zunanjih žaluzij.
26. 3. 2026 | 15:28
Bivanje
Vredno branja

Kako ohladiti stanovanje brez klimatske naprave

V teh pregretih dneh vsi iščemo senco in zavetje klimatske naprave. Kaj storiti, če v stanovanju nimate klimatske naprave?
4. 7. 2025 | 07:00

Več iz teme

kako ohladiti hišohlajenje brez klimehlajenje hišezračenjeprezračevanjesenčenje
Najbolj brano
Bivanje  |  Arhitektura
Vredno branja

Olimpijec Luka Božič s partnerko odprl penzion: »Velikokrat sva se spraševala, kaj nama je tega sploh treba«

Po skoraj treh letih gradnje sta Luka Božič in Taja Špacapan na Mostu na Soči odprla butični penzion Tu'Lie – zgodbo o vrnitvi domov, sanjah in pogumu.
Kaja Berlot 24. 6. 2026 | 12:24
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Dogovor s sosedi, zaradi katerega bo to poletje brez komarjev cela soseska

Nadležne komarje lahko ustavite, še preden začnejo pikati. Preprost trik z vedrom in larvicidom zmanjša njihovo število na vrtu in okoli doma.
25. 6. 2026 | 10:39
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Tako pogosto je treba pokositi zelenico, da bo lepo zelena celo poletje

Prav dosledna nega je tista, ki sčasoma ustvari gosto, zdravo in živo zeleno trato, na katero bomo lahko ponosni vse poletje.
24. 6. 2026 | 07:30
VEČ NOVIC
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Preprost način, kako doma naredimo tablete za strojno pomivanje posode iz le štirih sestavin

Nedavno smo lahko veliko brali o tem, kako škodljive so lahko pomivalne tablete za naše zdravje.
26. 6. 2026 | 12:05
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Hiša brez klime pri 35 °C: kaj dejansko pomaga in kaj je metanje denarja skozi okno

Ko se temperature povzpnejo nad 35 stopinj Celzija, se marsikdo vpraša, ali je življenje brez klimatske naprave sploh še mogoče.
Kaja Berlot 26. 6. 2026 | 08:02
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Dogovor s sosedi, zaradi katerega bo to poletje brez komarjev cela soseska

Nadležne komarje lahko ustavite, še preden začnejo pikati. Preprost trik z vedrom in larvicidom zmanjša njihovo število na vrtu in okoli doma.
25. 6. 2026 | 10:39
Bivanje  |  Arhitektura
Vredno branja

Olimpijec Luka Božič s partnerko odprl penzion: »Velikokrat sva se spraševala, kaj nama je tega sploh treba«

Po skoraj treh letih gradnje sta Luka Božič in Taja Špacapan na Mostu na Soči odprla butični penzion Tu'Lie – zgodbo o vrnitvi domov, sanjah in pogumu.
Kaja Berlot 24. 6. 2026 | 12:24
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Tako pogosto je treba pokositi zelenico, da bo lepo zelena celo poletje

Prav dosledna nega je tista, ki sčasoma ustvari gosto, zdravo in živo zeleno trato, na katero bomo lahko ponosni vse poletje.
24. 6. 2026 | 07:30
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Dogovor s sosedi, zaradi katerega bo to poletje brez komarjev cela soseska

Nadležne komarje lahko ustavite, še preden začnejo pikati. Preprost trik z vedrom in larvicidom zmanjša njihovo število na vrtu in okoli doma.
25. 6. 2026 | 10:39
Bivanje  |  Arhitektura
Vredno branja

Olimpijec Luka Božič s partnerko odprl penzion: »Velikokrat sva se spraševala, kaj nama je tega sploh treba«

Po skoraj treh letih gradnje sta Luka Božič in Taja Špacapan na Mostu na Soči odprla butični penzion Tu'Lie – zgodbo o vrnitvi domov, sanjah in pogumu.
Kaja Berlot 24. 6. 2026 | 12:24
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Tako pogosto je treba pokositi zelenico, da bo lepo zelena celo poletje

Prav dosledna nega je tista, ki sčasoma ustvari gosto, zdravo in živo zeleno trato, na katero bomo lahko ponosni vse poletje.
24. 6. 2026 | 07:30
Predstavitvene vsebine
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Poletna spalnica – kako jo urediti, da bo spanec kakovosten tudi v vročih nočeh?

Odkrijte, kako pripraviti spalnico za miren spanec tudi v vročih poletnih dneh. Spoznajte poletne tkanine, barve in dekoracije za nežno, sproščeno vzdušje.
Promo Deloindom 15. 6. 2026 | 15:17
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 08:44
Promo
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Osvetlitev v kopalnici: zakaj stropna osvetlitev preprosto ni dovolj?

Oprema in osvetlitev kopalnice sta pogosto spregledani, čeprav povprečen človek v njej vsak dan preživi približno 30 do 40 minut.
Promo Deloindom 2. 6. 2026 | 09:15
Promo
Bivanje  |  Arhitektura
Vredno branja

Od silosa za žito do impresivnega Hotela Kellogg’s. Nemčija zmagovalka natečaja Life Challenge 2026

Najboljše evropske arhitekturne rešitve 2026
Promo Deloindom 28. 5. 2026 | 13:27
Promo
Bivanje
Vredno branja

Klimatska naprava danes ni več le hlajenje, postaja del kakovostnega bivanja

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
Promo Deloindom 27. 5. 2026 | 10:32
Promo
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Gradnja in obnova  |  Vlaga in prezračevanje
Vredno branja

Nevidni uničevalec vašega doma, ki lahko povzroči veliko škodo

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Vrt in živali  |  Sadovnjaki
Vredno branja

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
Promo Deloindom 7. 5. 2026 | 15:57
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti