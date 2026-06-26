Hiša brez klime pri 35 °C: kaj dejansko pomaga in kaj je metanje denarja skozi okno

V času vse pogostejših vročinskih valov postaja hlajenje domov pomemben del bivalnega udobja, vendar strokovnjaki opozarjajo, da klimatska naprava ni vedno prva ali celo najbolj učinkovita rešitev. V številnih primerih lahko dobro zasnovani pasivni ukrepi znižajo temperaturo v domu za več stopinj, zmanjšajo potrebo po aktivnem hlajenju in občutno izboljšajo bivalno ugodje, medtem, ko imajo nekateri priljubljeni »triki«, ki jih ljudje uporabljajo med vročinskimi valovi, presenetljivo majhen učinek.

Najprej preprečite vdor toplote

Osnovno pravilo poletnega hlajenja ni odstranjevanje toplote, temveč preprečevanje njenega vstopa v stavbo. Strokovnjaki s področja pasivnega načrtovanja stavb poudarjajo, da največ toplote poleti v hišo vstopi skozi okna, predvsem skozi južno, vzhodno in zahodno orientirane steklene površine. Največji učinek zato dosežemo z zunanjim senčenjem in zaščito pred neposrednim soncem, kot so zunanje žaluzije, rolete, polkna, tende, pergole, ter listavci in druga vegetacija, ki ustvarja senco. Zunanje senčenje namreč deluje bistveno bolje kot notranje zavese, saj je, ko sončni žarki preidejo skozi steklo, velik del toplote že v prostoru.

Zunanje senčenje je izredno pomembno in veliko bolj učinkovito, kot notranje. Foto Ratchat/Shutterstock

Napaka, ki jo dela večina ljudi

Ob prvem vročem jutru številni na stežaj odprejo okna v upanju, da bodo prezračili hišo, vendar to pomaga le, dokler je zunanja temperatura nižja od notranje. Ko se zrak zunaj segreje, odprta okna pogosto povzročijo ravno nasprotni učinek, saj začne vroč zrak segrevati stene, tla, pohištvo in druge materiale v hiši, ti pa nato toploto oddajajo še dolgo v večer. Pravilna strategija je zato preprosta; ponoči in zgodaj zjutraj intenzivno zračimo, čez dan okna zapremo, senčila pa spustimo še preden sonce doseže okna.

Naravno prezračevanje je pogosto podcenjen zaveznik

Dobro zasnovano navzkrižno prezračevanje je eden najučinkovitejših načinov pasivnega hlajenja. Če ima hiša okna na nasprotnih straneh stavbe, lahko ponoči namreč ustvarimo prepih, ki iz objekta odvaja nakopičeno toploto. Še posebej učinkovito je, kadar lahko topel zrak izstopa skozi višje odprtine, hladnejši pa vstopa skozi nižje.

Ventilatorji so med najbolj podcenjenimi napravami za poletno udobje.

Drevesa in zelenje so najbolj podcenjena klimatska naprava

Pri hlajenju okolice hiše imajo izjemno pomembno vlogo tudi rastline. Listavci poleti ustvarjajo senco, hkrati pa z izhlapevanjem vode hladijo okoliški zrak, saj raziskav kaže, da so lahko temperature v senčnih območjih okoli hiše občutno nižje kot na povsem izpostavljenih površinah. Če torej načrtujete ureditev okolice, je zasaditev dreves dolgoročno ena najbolj smiselnih investicij za izboljšanje poletnega udobja.

Najbolj je, da pri načrtovanju hiše upoštevamo tudi zunanjo zasaditev listavcev. Foto Quality Stock Arts//Shutterstock

Ventilatorji: da, vendar z realnimi pričakovanji

Ventilatorji so med najbolj podcenjenimi napravami za poletno udobje. Njihova prednost je nizka poraba elektrike in dejstvo, da izboljšajo občutek hladu na koži, pomembno pa je vedeti, da ventilator prostora ne hladi, temveč le znižuje občutek toplote. Zato ventilator ne bo rešil pregrete mansarde, bo pa občutno izboljšal bivalno udobje v prostoru, kjer temperatura še ni dosegla skrajnih vrednosti.