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Inšpektorat opozarja: Ta dimnikarska družba posluje brez dovoljenja

Inšpektorat opozarja, da družba ZS Dimko nima dovoljenja za dimnikarske storitve, njeni zapisniki pa niso veljavni.
Inšpektorat opozarja uporabnike, naj preverijo, ali ima izbrana dimnikarska družba veljavno dovoljenje. Foto Leon Vidic/Delo
Galerija
Inšpektorat opozarja uporabnike, naj preverijo, ali ima izbrana dimnikarska družba veljavno dovoljenje. Foto Leon Vidic/Delo
K. Ž.
27. 8. 2026 | 11:47
27. 8. 2026 | 12:41
2:30
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Uporabnike dimnikarskih storitev opozarjajo, naj pred naročilom preverijo, ali ima izbrana družba veljavno dovoljenje.

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) je ponovno opozoril uporabnike dimnikarskih storitev, da družba ZS Dimko dimnikarske storitve, d. o. o., z Rakeka nima dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev. Opozorilo je namenjeno predvsem uporabnikom na območjih območnih enot Koper, Nova Gorica, Ljubljana in Novo mesto.

Kot poudarjajo na inšpektoratu, dokumenti oziroma zapisniki, ki jih družba izdaja ob opravljenih pregledih, niso veljavni, opravljene storitve pa niso vpisane v uradno evidenco dimnikarskih storitev EviDim.

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Dovoljenje so ji odvzeli že leta 2022

Družbi ZS Dimko je Upravna enota Cerknica dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev odvzela že sredi marca 2022, in sicer na predlog pristojnega inšpektorata. Razlog je bil, da družba ni izpolnjevala zakonskih pogojev in ni izvršila obveznosti, določenih z inšpekcijsko odločbo.

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Kljub temu je inšpekcija ugotovila, da družba še naprej opravlja storitve na terenu in uporabnikom izdaja zapisnike o opravljenih dimnikarskih storitvah. Ti po navedbah inšpektorata niso veljavni.

Kaj morajo preveriti uporabniki

EviDim je uradna evidenca, v katero morajo pooblaščene dimnikarske družbe vpisovati opravljene storitve in podatke o malih kurilnih napravah. Če storitev opravi družba brez dovoljenja, podatki o opravljenem delu v tej evidenci niso zabeleženi.

Inšpektorat zato uporabnikom svetuje, naj pred naročilom dimnikarskih storitev preverijo, ali je izbrani izvajalec na uradnem seznamu dimnikarskih družb. Aktualni seznam je objavljen na spletni strani pristojnega ministrstva.

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IRSOP je opozorilo objavil 26. avgusta 2026, uradna objava pa je bila nazadnje posodobljena 27. avgusta.

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