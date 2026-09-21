Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Bivanje  |  Arhitektura
Vredno branja

To so letošnji nagrajenci ZAPS

ZAPS je razkrila, kdo so letošnji nagrajenci stanovskih priznanj za največje dosežke na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja.
16. 9. 2026 | 17:18
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Naenkrat so povsod, nato pa obležijo mrtve: kaj se dogaja s krilatimi mravljami

Ste te dni opazili roje krilatih mravelj in mrtve žuželke po tleh? Pojasnjujemo, zakaj rojijo, zakaj izgubijo krila in kdaj so lahko težava.
16. 9. 2026 | 11:30
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Italijanski način, kako sveže paradižnike ohraniti vse do božiča (brez vlaganja, zamrzovanja ali kuhanja)

Nekatere tradicionalne italijanske sorte paradižnika oberejo skupaj s peclji, povežejo v šope in obesijo v zračen prostor.
Kaja Berlot 15. 9. 2026 | 11:40
Ogrevanje in hlajenje

Kalorifer, radiator, IR-panel ali klima: s čim najceneje dogrejemo stanovanje?

Ko so jutra že hladna, skupno ogrevanje v bloku pa še ne deluje, se pogosto grejemo z električnim grelnikom ali klimo. Katera izbira je boljša?
V vmesnem obdobju, ko centralno ogrevanje še ne dela, se mnogi sprašujejo, kako najbolj učinkovito ogreti stanovanje. Foto Pixel-shot/Shutterstock
Galerija
V vmesnem obdobju, ko centralno ogrevanje še ne dela, se mnogi sprašujejo, kako najbolj učinkovito ogreti stanovanje. Foto Pixel-shot/Shutterstock
Kaja Berlot
21. 9. 2026 | 07:00
21. 9. 2026 | 09:02
9:14
A+A-

Ko se po poletju prvič nekoliko ohladi, centralno ogrevanje v bloku pa še ne deluje, se marsikdo vpraša, s čim najhitreje in najceneje pregnati jutranji ali večerni hlad. A preprostega odgovora, katera izbira je najboljša, žal ni, saj je veliko odvisno od prostora in od tega, kako ga uporabljamo.

Če bi se ravnali samo po podatkih na embalaži, bi se zdela primerjava precej preprosta: naprava z manjšo močjo porabi manj elektrike. Toda 700-vatni IR-panel ne odda enake količine toplote kot kalorifer z močjo 2000 vatov. Sam podatek o moči nam zato še ne pove, s katero napravo bomo prostor najhitreje in z najnižjimi stroški ogreli do prijetne temperature. Pri izbiri moramo zato upoštevati velikost in višino prostora, kakovost oken in toplotne izolacije, zunanjo ter želeno notranjo temperaturo, pa tudi položaj stanovanja v stavbi. Stanovanje sredi bloka, obdano z ogrevanimi prostori, praviloma izgublja manj toplote kot vogalno stanovanje v najvišjem nadstropju. Pomembno je tudi, ali želimo le za deset minut ogreti kopalnico pred jutranjim prhanjem, nekaj ur ohranjati prijetno toploto v domači pisarni ali ogreti ves bivalni prostor? Naprava, ki se najbolje obnese v prvem primeru, namreč ni nujno najprimernejša tudi za druga dva.

Kalorifer, radiator in IR-panel elektriko pretvarjajo neposredno v toploto

Kalorifer, električni konvektor, oljni radiator in električni IR-panel delujejo po načelu električnega uporovnega ogrevanja; električno energijo neposredno pretvarjajo v toploto, razlikujejo pa se predvsem po tem, kako jo oddajajo v prostor.

Na spletni strani ameriškega ministrstva za energijo na primer navajajo, da sta električno in infrardeče ogrevanje na mestu uporabe približno stoodstotno učinkovita, kar pomeni, da se skoraj vsa električna energija, ki jo naprava porabi v prostoru, spremeni v toploto. Toda to ne pomeni, da so vse naprave enako primerne za vsako nalogo ali da bodo za doseganje enakega udobja delovale enako dolgo. Če kalorifer z nazivno močjo 2000 vatov eno uro neprekinjeno deluje s polno močjo, porabi dve kilovatni uri električne energije, enako velja tudi za oljni radiator ali konvektor enake moči. Naprava s termostatom se po doseženi temperaturi izklaplja in ponovno vključuje, zato je dejanska poraba lahko nižja od preprostega izračuna na podlagi nazivne moči.

image_alt
Zakaj radiatorji klokotajo in pokajo – in kako jih utišati

Kalorifer hitro ogreje, vendar ima običajno veliko moč

Kalorifer z ventilatorjem toploto hitro razporedi po prostoru, zato je primeren predvsem za kratkotrajno dogrevanje manjšega prostora, denimo kopalnice. Njegova slabost ni nujno slabši energijski izkoristek, temveč visoka nazivna moč, pogosto med 1500 in 2000 vati ter možnost, da ga pustimo delovati dlje, kot smo sprva nameravali.

Dve uri neprekinjenega delovanja 2000-vatnega kaloriferja torej pomenita štiri kilovatne ure porabljene elektrike. Če bi enako dolgo s polno močjo deloval 2000-vatni oljni radiator, bi bila poraba prav tako štiri kilovatne ure. Trditev, da je kalorifer nujno bolj potraten od oljnega radiatorja, zato ni povsem natančna, saj razlika nastane predvsem pri hitrosti ogrevanja, razporejanju toplote, regulaciji in načinu uporabe.

Kalorifer je še posebej priročen za hitro dogrevanje manjših prostorov pred uporabo. Foto Pixel-shot/Shutterstock
Kalorifer je še posebej priročen za hitro dogrevanje manjših prostorov pred uporabo. Foto Pixel-shot/Shutterstock

Oljni radiator toploto oddaja počasneje, ne pa brezplačno

Oljni radiator najprej segreje olje v svoji notranjosti, nato pa toploto postopoma oddaja v prostor. Deluje tiho, toploto oddaja enakomerneje in je lahko prijetnejši za večurno dogrevanje sobe. Ker po izklopu ostane še nekaj časa topel, se pogosto predstavlja kot dokaz njegove varčnosti, vendar toplota, ki jo oddaja po izklopu, ni brezplačna, saj gre za energijo, ki jo je naprava pred tem porabila in shranila v segretem olju ter kovinskem ohišju. Če imata kalorifer in oljni radiator enako električno moč ter njuna grelnika enako dolgo dejansko delujeta, bo tudi poraba elektrike približno enaka. Prednost kakovostnega radiatorja je lahko natančnejši termostat, ki preprečuje nepotrebno delovanje, saj prav regulacija lahko v vsakdanji uporabi ustvari večjo razliko kot sama oblika grelnika.

IR-panel lahko učinkovito ogreje človeka, ne ustvari pa dodatne energije

IR-panel večji del toplote oddaja s sevanjem proti ljudem, predmetom in površinam, medtem ko kalorifer oziroma konvektor predvsem ogreva zrak. Zaradi tega lahko toploto občutimo že pri nekoliko nižji temperaturi zraka, zlasti če smo neposredno v območju sevanja. Prav to je lahko prednost pri lokalnem in občasnem dogrevanju delovnega kotička, sedežne garniture ali drugega omejenega območja. To pa ne pomeni, da IR-panel iz ene kilovatne ure elektrike proizvede več skupne toplote kot drug električni uporovni grelnik.  Če želimo z IR-paneli na enako temperaturo ogreti ves prostor in nadomestiti njegove toplotne izgube, bodo morali zagotoviti približno enako količino toplote kot drugi električni grelniki.

Klima je praviloma najvarčnejša, če jo že imamo

Klimatska naprava v načinu ogrevanja deluje kot toplotna črpalka zrak–zrak. Električne energije ne uporablja samo za neposredno ustvarjanje toplote, temveč z njo poganja sistem, ki toploto odvzema zunanjemu zraku in jo prenaša v stanovanje, zato lahko z eno kilovatno uro električne energije v prostor odda več kot eno kilovatno uro toplote.

Pri primerjavi klimatskih naprav je pomemben podatek COP, ki opisuje učinkovitost v določenih preskusnih razmerah, za oceno delovanja skozi ogrevalno obdobje pa predvsem SCOP oziroma sezonski koeficient učinkovitosti. Če ima naprava na primer SCOP 4, to pomeni, da v standardiziranih sezonskih pogojih na eno kilovatno uro porabljene električne energije zagotovi približno štiri kilovatne ure toplote. Podatke o konkretnih klimatskih napravah je mogoče preveriti v evropski zbirki energijsko označenih izdelkov EPREL, v kateri so navedeni energijski razred, SCOP in ocenjena sezonska poraba.

PREBERITE ŠE: Ogrevanje in dogrevanje prostorov s klimatsko napravo

Dejanska učinkovitost klime ni vedno enaka deklarirani, saj je odvisna od zunanje temperature, nastavljene notranje temperature, velikosti in razporeditve stanovanja, vzdrževanja naprave ter tega, ali lahko topel zrak doseže tudi sosednje prostore. Klima, nameščena v dnevni sobi, denimo ne bo nujno enakomerno ogrela spalnice za zaprtimi vrati.

Kljub temu je ob zmernih zunanjih temperaturah, značilnih za prehodno obdobje, ogrevanje z učinkovito klimatsko napravo praviloma energijsko ugodnejše od neposrednega električnega ogrevanja. To še posebej velja, če je klima v stanovanju že nameščena, saj nakup in montaža nove naprave samo za nekaj hladnih dni seveda pomenita dodatno investicijo, ki je pri primerjavi stroškov ne smemo spregledati.

Klima se je izkazala za najbolj učinkovit način dogrevanja prostorov. Foto Norikko/Shutterstock
Klima se je izkazala za najbolj učinkovit način dogrevanja prostorov. Foto Norikko/Shutterstock

Porabo si lahko izračunamo sami: na voljo sta tudi dva uradna kalkulatorja

Lastniki stanovanj lahko širšo primerjavo pripravijo s Kalkulatorjem menjave ogrevalnega sistema Eko sklada. Kalkulator, pripravljen v sodelovanju s Centrom za energetsko učinkovitost Instituta Jožef Stefan, omogoča vnos podatkov o stavbi in obstoječem ogrevanju ter primerjavo porabe, stroškov in okoljskih učinkov različnih sistemov. Orodje je namenjeno predvsem primerjavi celotnih ogrevalnih sistemov, zato kaloriferja, oljnega radiatorja in IR-panela ne obravnava kot treh povsem različnih kategorij, saj za energijski izračun vsi sodijo med neposredno električno ogrevanje. Klimatska naprava pa je po načinu delovanja toplotna črpalka zrak–zrak.

Aktualne ponudbe in cene električne energije je mogoče preveriti v Primerjalniku stroškov oskrbe Agencije za energijo, ki navaja, da primerjalnik vključuje cenike, ki jih vanj vnesejo dobavitelji in jih agencija potrdi. Uporabnik vnese svojo porabo in lokalno skupnost, nato pa lahko primerja razpoložljive ponudbe. Pri izračunu stroškov je zato najbolj smiselno uporabiti podatke s svojega računa za elektriko, saj se končna cena razlikuje glede na dobavitelja, izbrani produkt, čas porabe, omrežnino, prispevke in davke.

Prenosni grelniki so v gospodinjstvih predvsem dopolnilna rešitev

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije o energetski učinkovitosti gospodinjstev je leta 2023 individualne načine ogrevanja, kamor SURS uvršča tudi fiksne električne radiatorje, IR-panele in klimatske naprave, uporabljalo deset odstotkov gospodinjstev. Prenosne načine ogrevanja, na primer prenosni električni radiator ali kalorifer, je uporabljal en odstotek gospodinjstev.

Podatki potrjujejo, da so prenosni električni grelniki pri nas predvsem dopolnilna rešitev, saj so za nekaj hladnih juter ali večerov lahko priročni in nakupno ugodni, toda njihova nizka začetna cena še ne pomeni tudi nizkih stroškov delovanja.

Sorodni članki

Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Priprava na ogrevalno sezono: Najprej zmanjšajte izgube, šele nato preverite ogrevanje

Pred ogrevalno sezono preverite ovoj stavbe, ogrevalni sistem in nastavitve ter z nekaj ukrepi zmanjšajte porabo energije, stroške in tveganje za okvare.
Bojan Žnidaršič 15. 9. 2026 | 07:00
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Toplotna črpalka v stari hiši: ena številka pove, ali se naložba splača

Ali je toplotna črpalka primerna za starejšo hišo? Ključni so energijska učinkovitost stavbe, ogrevalni sistem in temperatura ogrevalne vode.
Bojan Žnidaršič 16. 3. 2026 | 11:30
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Kako je v resnici živeti v hiši, ogrevani izključno z IR-paneli (in koliko nas to stane)?

Ko smo izbirali sistem, s katerim bomo ogrevali svojo hišo, so bili odzivi okolice precej enotni: »IR-paneli niso za celo hišo.«
Kaja Berlot 30. 1. 2026 | 11:47

Več iz teme

dogrevanje stanovanjaklimaIR panelikaloriferelektrični radiatoručinkovito dogrevanje stanovanjadosje: ogrevanje
Najbolj brano
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Kalorifer, radiator, IR-panel ali klima: s čim najceneje dogrejemo stanovanje?

Ko so jutra že hladna, skupno ogrevanje v bloku pa še ne deluje, se pogosto grejemo z električnim grelnikom ali klimo. Katera izbira je boljša?
Kaja Berlot 21. 9. 2026 | 07:00
Gradnja in obnova
Vredno branja

Čakate na gradbeno dovoljenje? Zdaj lahko preverite, zakaj postopek traja tako dolgo

Če po popolni vlogi predolgo čakate na gradbeno dovoljenje, lahko ministrstvo zdaj zaprosite, da na upravni enoti preveri vaš primer.
10. 9. 2026 | 10:50
Gradnja in obnova
Vredno branja

Sejem MOS: Kako graditi, prenavljati in bivati bolje

Sredi tedna je na razstavišču Celjskega sejma vrata odprl 58. MOS. Rdeča nit dogajanja je povezovanje in ustvarjanje novih priložnosti.
18. 9. 2026 | 15:45
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Ustna higiena je več kot le odraz urejenosti

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Deloindom 14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Gradnja in obnova  |  Vlaga in prezračevanje
Vredno branja

Se otrok težko zbere pri učenju? Morda ni kriv telefon

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
14. 9. 2026 | 09:12
Promo
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Ko je nekomu vroče, drugemu pa hladno: dom, ki se prilagaja svojim stanovalcem

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Deloindom 14. 9. 2026 | 13:13
VEČ NOVIC
Video
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Cate Blanchett ima na svojem vrtu slovensko oblikovanje. Kdo stoji za njim?

V podkastu Deloindom slovenski oblikovalci razkrivajo, kako nastane pohištvo – in kako je slovenski dizajn našel pot do Cate Blanchett.
21. 9. 2026 | 12:29
Vrt in živali  |  Sadovnjaki
Vredno branja

Ameriške borovnice: Prave razmere za zdravo rast in dober pridelek

Ameriške borovnice zahtevajo kisla tla, dovolj vode in pravilno gnojenje. Preverite, kako jih jeseni okrepiti za zdrav in obilen pridelek.
21. 9. 2026 | 11:51
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Kalorifer, radiator, IR-panel ali klima: s čim najceneje dogrejemo stanovanje?

Ko so jutra že hladna, skupno ogrevanje v bloku pa še ne deluje, se pogosto grejemo z električnim grelnikom ali klimo. Katera izbira je boljša?
Kaja Berlot 21. 9. 2026 | 07:00
Gradnja in obnova  |  Stavbno pohištvo
Vredno branja

Streha je prvi varuh bivalnega udobja

Sodobna streha ni le dobra izolacija. Ključni so pravilna zasnova, zrakotesnost, zaščita pred poletno vročino in kakovostna izvedba vseh slojev.
19. 9. 2026 | 07:30
Gradnja in obnova
Vredno branja

Sejem MOS: Kako graditi, prenavljati in bivati bolje

Sredi tedna je na razstavišču Celjskega sejma vrata odprl 58. MOS. Rdeča nit dogajanja je povezovanje in ustvarjanje novih priložnosti.
18. 9. 2026 | 15:45
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Kalorifer, radiator, IR-panel ali klima: s čim najceneje dogrejemo stanovanje?

Ko so jutra že hladna, skupno ogrevanje v bloku pa še ne deluje, se pogosto grejemo z električnim grelnikom ali klimo. Katera izbira je boljša?
Kaja Berlot 21. 9. 2026 | 07:00
Gradnja in obnova  |  Stavbno pohištvo
Vredno branja

Streha je prvi varuh bivalnega udobja

Sodobna streha ni le dobra izolacija. Ključni so pravilna zasnova, zrakotesnost, zaščita pred poletno vročino in kakovostna izvedba vseh slojev.
19. 9. 2026 | 07:30
Gradnja in obnova
Vredno branja

Sejem MOS: Kako graditi, prenavljati in bivati bolje

Sredi tedna je na razstavišču Celjskega sejma vrata odprl 58. MOS. Rdeča nit dogajanja je povezovanje in ustvarjanje novih priložnosti.
18. 9. 2026 | 15:45
Predstavitvene vsebine
Promo
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Tri hiše, trije računi: komu se sončna elektrarna z baterijo splača – in komu ne

Najdražja elektrarna ni tista z največ paneli, temveč napačno dimenzionirana.
Promo Deloindom 10. 9. 2026 | 08:53
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Zaščita lesa pred jesenskim dežjem: kako pravilno premazati ograjo, vrata in vrtno pohištvo

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Deloindom 9. 9. 2026 | 13:46
Promo
Bivanje
Vredno branja

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Deloindom 7. 9. 2026 | 08:48
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Deloindom 16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Vrt in živali  |  Sadovnjaki
Vredno branja

Citrusi z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Vrt in živali
Vredno branja

Odgovorno vrtnarjenje za zdravje rastlin

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Deloindom 6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Gradnja in obnova  |  Ureditev okolice
Vredno branja

Kako urediti popoln zunanji kotiček za sprostitev: vodič za izbiro ležalnika

Topli meseci prinašajo priložnost, da bivalni prostor razširimo na prosto.
Promo Deloindom 1. 7. 2026 | 09:02
Promo
Bivanje
Vredno branja

Ste pred dopustom zaprli ventil?

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti