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Ko je nekomu vroče, drugemu pa hladno: dom, ki se prilagaja svojim stanovalcem

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
FOTO: Samsung
Galerija
FOTO: Samsung
Promo Deloindom
14. 9. 2026 | 13:13
3:14
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Medtem ko sonce skozi velike steklene površine že prijetno ogreje dnevno sobo, je kopalnica na severni strani lahko še vedno hladna. Nekdo bi odprl okno, drugi vključil ogrevanje. Prav različne potrebe posameznih prostorov in stanovalcev danes spreminjajo tudi način, kako razmišljamo o ogrevanju in hlajenju doma.

Različni prostori, različne potrebe

Še posebej izrazito se to pokaže spomladi in jeseni, ko se razmere čez dan hitro spreminjajo. Sodobni sistemi zato ne skrbijo več zgolj za ogrevanje pozimi in hlajenje poleti, temveč omogočajo precej bolj prilagodljivo upravljanje bivalnega okolja.

Takšen pristop prinaša tudi toplotna črpalka Samsung EHS Quint, ki v enem integriranem sistemu združuje ogrevanje, hlajenje in pripravo tople sanitarne vode. Posebnost sistema je možnost istočasnega ogrevanja in hlajenja različnih območij doma. Dnevno sobo je denimo mogoče hladiti prek notranje klimatske enote, medtem ko v kopalnici ali drugem delu hiše deluje talno ogrevanje oziroma radiatorji.

Namesto več ločenih sistemov tako ena zunanja enota skrbi za različne potrebe doma vse leto.

FOTO: Samsung
FOTO: Samsung

Toplota, ki ne gre v nič

Zanimiva je tudi toplotna rekuperacija. Pri hlajenju prostora nastaja toplota, ki jo običajni klimatski sistem odda v okolico. EHS Quint jo lahko prestreže in preusmeri v rezervoar sanitarne tople vode. Energija, ki bi sicer ostala neizkoriščena, tako pomaga pri segrevanju vode.

Sistem zagotavlja temperaturo vode do 65 °C, zato ni namenjen le sodobnim novogradnjam s talnim ogrevanjem, temveč omogoča različne načine uporabe tudi pri prenovah. Zunanja enota je zasnovana tudi za zahtevnejše zimske razmere, nočni način pa lahko raven hrupa zniža do 35 dB(A).

FOTO: Samsung
FOTO: Samsung

Ko postane ogrevanje del povezanega doma

Naslednji korak je povezovanje ogrevanja in hlajenja z drugimi napravami. EHS Quint podpira aplikacijo Samsung SmartThings, prek katere je mogoče združljive naprave upravljati tudi s pametnim telefonom.

SmartThings lahko v povezanem domu na enem mestu povezuje toplotno črpalko EHS, klimatske naprave, razsvetljavo, pametne ključavnice, kamere in druge združljive naprave. Dom tako ni več skupek posameznih naprav, temveč okolje, v katerem tehnologija sodeluje.

In morda je prav to največja sprememba sodobnega bivanja: ne iščemo več temperature, ki bi ustrezala celotni hiši, ampak dom, ki se zna prilagajati temu, kako v njem dejansko živimo.

FOTO: Samsung
FOTO: Samsung

Temperatura izhodne vode do 65 °C pri zunanji temperaturi od −5 °C do 35 °C. Rezultati se lahko razlikujejo glede na dejanske pogoje uporabe.

 

Naročnik oglasne vsebine je Samsung

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