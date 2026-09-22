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Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
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Kupujete lesno gorivo prek spleta? Inšpektorat opozarja na to spletno stran

Tržni inšpektorat opozarja na spletno stran lesnogorivo.com, kjer nekateri kupci po plačilu niso prejeli blaga. Preverite, na kaj biti pozorni.
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Kupujete lesno gorivo prek spleta? Inšpektorat opozarja na to spletno stran

Tržni inšpektorat opozarja na spletno stran lesnogorivo.com, kjer nekateri kupci po plačilu niso prejeli blaga. Preverite, na kaj biti pozorni.
Pred začetkom kurilne sezone se poveča tudi povpraševanje po lesnem gorivu, spletne ponudbe pa je pred plačilom dobro temeljito preveriti. Foto David Hanlon/Shutterstock
Galerija
Pred začetkom kurilne sezone se poveča tudi povpraševanje po lesnem gorivu, spletne ponudbe pa je pred plačilom dobro temeljito preveriti. Foto David Hanlon/Shutterstock
K. Ž.
22. 9. 2026 | 08:48
22. 9. 2026 | 08:54
3:01
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Začenja se obdobje povečanega povpraševanja po lesnem gorivu, zato Tržni inšpektorat Republike Slovenije opozarja potrošnike, naj bodo pri spletnih nakupih še posebej previdni. Posebej so izpostavili spletno stran lesnogorivo.com, glede katere so prejeli več prijav kupcev.

Blago plačali, vendar ga niso prejeli

Kot so sporočili s Tržnega inšpektorata, je več potrošnikov prek spletne strani lesnogorivo.com naročilo in plačalo lesno gorivo, vendar naročenega blaga niso prejeli.

Inšpektorji so ob pregledu strani zaznali tudi več okoliščin, zaradi katerih dvomijo o verodostojnosti ponudnika. Spletna stran se predstavlja pod imenom »Lesno Gorivo« in navaja naslov v Ljubljani, vendar na njej ni polnega naziva registriranega poslovnega subjekta, matične niti davčne številke, s katerimi bi bilo mogoče nedvoumno ugotoviti, kdo je prodajalec.

Ob tem na inšpektoratu opozarjajo, da zgolj slovenski naslov na spletni strani še ne pomeni, da ima prodajalec v Sloveniji tudi dejanski sedež.

Domena je bila registrirana šele avgusta

Dodatno pozornost vzbuja starost spletne strani. Domena lesnogorivo.com je bila po ugotovitvah inšpektorata registrirana 3. avgusta 2026, čeprav so na strani navedbe, ki lahko ustvarjajo vtis, da ponudnik posluje bistveno dlje.

Prav tako na podlagi javno dostopnih podatkov niso mogli ugotoviti registriranega poslovnega subjekta z nazivom »Lesno Gorivo«, ki bi ga bilo mogoče zanesljivo povezati s spletno stranjo. Zaradi vseh navedenih okoliščin Tržni inšpektorat potrošnikom odsvetuje nakupe prek te spletne strani.

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Kaj storiti, če ste denar že nakazali

Kupcem, ki so lesno gorivo že plačali, vendar ga niso prejeli, svetujejo, naj se čim prej obrnejo na svojo banko, pojasnijo okoliščine ter preverijo, ali je nakazilo še mogoče preklicati oziroma dobiti denar nazaj.

Če sumijo, da so bili žrtev goljufije, naj primer prijavijo Policiji.

Pri spletnem nakupu lesnega goriva je zato smiselno pred plačilom preveriti predvsem, kdo dejansko stoji za ponudbo. Podatki o podjetju morajo omogočati jasno identifikacijo prodajalca, dodatna previdnost pa je potrebna predvsem pri ponudnikih, katerih identitete ni mogoče preveriti.

Tržni inšpektorat ob začetku jesenske sezone podobno previdnost svetuje tudi pri spletnem nakupu pnevmatik. Posebej opozarja na trgovce, katerih dejanskega prodajalca ni mogoče ugotoviti oziroma imajo sedež zunaj Evropske unije, saj je v takšnih primerih uveljavljanje potrošniških pravic praviloma precej težje.

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