Preverili smo, kdaj boste sredi vročinskega vala našli mojstra, če se vam v teh dneh pokvari klima ali strga roleta

Ko temperature presežejo 30 stopinj Celzija, se številni šele zares zavemo, kako nepogrešljive so klimatske naprave, senčila in rolete. Prav v času največjih vročinskih obremenitev pa se najpogosteje pokažejo tudi njihove napake; klimatske naprave se pokvarijo, motorji na roletah odpovedo, strgajo se trakovi ali pa zunanje žaluzije obstanejo v napačnem položaju.

Poletje je za serviserje vrhunec sezone

Serviserji klimatskih naprav in ponudniki senčil pravijo, da so poletni meseci zanje daleč najbolj obremenjen del leta. Že prvi vročinski val običajno povzroči naval klicev, saj mnogi klimo prvič po dolgem času vključijo šele takrat, ko jo zares potrebujejo.

»Veliko uporabnikov klimatsko napravo vklopi šele ob prvi resni vročini. Takrat se pokažejo težave, ki so se razvijale že mesece ali celo leta - od zamašenih filtrov do okvar kompresorjev in uhajanja hladilnega sredstva,« pojasnjujejo serviserji.

Podobno velja za rolete in zunanja senčila. Visoke temperature, močno sonce in starost materialov povzročajo obrabo trakov, vodil in motorjev. In ker so rolete poleti pogosto spuščene večji del dneva, se težave pokažejo precej hitreje kot v drugih delih leta.

Čakalne dobe se razlikujejo glede na regijo, najpogosteje pa boste na novo klimo čakali med 3 in 6 tednov. Foto Studio Romantic/Shutterstock

Koliko časa boste čakali na mojstra?

Odgovor je odvisen predvsem od tega, za kakšno okvaro gre. Če gre za manjše popravilo (kot je menjava traku na roleti, manjši servis klime ali zamenjava kondenzatorja), boste v večjih mestih na termin običajno čakali približno teden dni. V primeru večje okvare (kot je odpoved kompresorja, menjava motorja na roleti ali v primeru, da je treba naročiti rezervne dele), pa se čakalna doba lahko podaljša na nekaj tednov.

Kaj pa, če potrebujete novo klimatsko napravo

Največje čakalne dobe so običajno pri montaži novih klimatskih naprav, saj so v najbolj vročih tednih poletja monterji pogosto zasedeni več tednov vnaprej, pri bolj iskanih modelih pa lahko zamujajo tudi dobave rezervnih delov. V Sloveniji boste trenutno na klimatsko napravo čakali med 3 in 6 tedni, čas se razlikuje glede na regijo, v kateri bivate.

Zakaj je poleti tako težko najti mojstra?

Razlogov je več, najpogosteje pa se zgodi, da vsi težavo odkrijejo hkrati, saj večina ljudi začne klimo uporabljati šele ob prvem vročinskem valu. Čakanje na mojstra je daljše tudi zaradi dopustov, kar pomeni, da imajo številna podjetja na voljo manj ekip kot običajno, k problematiki pa ne pripomore niti dejstvo, da v Sloveniji že več let primanjkuje monterjev klimatskih naprav, serviserjev in strokovnjakov za senčila.

Redno vzdrževanje klime je najboljši način, da se v vročinskem valu izognete težavam. Foto Hryshchyshen Serhii/Shutterstock

Potem pa je tu še praktični del - nekaterih rezervnih delov, predvsem za starejše modele klimatskih naprav ali motoriziranih rolet, namreč ni mogoče dobiti takoj, kar pomeni, da čakanje na dobavo lahko popravilo podaljša še za nekaj dodatnih dni ali tednov.

Kako se lahko izognemo težavam?

Ponudniki klimatskih naprav opozarjajo, da so redni servisi najboljša preventiva za takšne zagate sredi poletja. Najboljši čas za servis klimatske naprave je pomlad, ko so serviserji manj zasedeni, termini pa bistveno hitreje dostopni, enako pa velja tudi za pregled senčil in rolet.