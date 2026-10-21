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Preverili so mini grelnike s spleta: Vsi so padli na varnostnih testih

ZPS opozarja na nevarne električne izdelke s spletnih tržnic. Preverjanja mini grelnikov in varčevalnih vtičev so razkrila resne varnostne pomanjkljivosti.
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Ogrevanje in hlajenje

Preverili so mini grelnike s spleta: Vsi so padli na varnostnih testih

ZPS opozarja na nevarne električne izdelke s spletnih tržnic. Preverjanja mini grelnikov in varčevalnih vtičev so razkrila resne varnostne pomanjkljivosti.
Preverjanja električnih izdelkov s spletnih tržnic so razkrila resne varnostne pomanjkljivosti. Nekateri mini grelniki so predstavljali celo nevarnost požara. Foto New Africa/Shutterstock
Galerija
Preverjanja električnih izdelkov s spletnih tržnic so razkrila resne varnostne pomanjkljivosti. Nekateri mini grelniki so predstavljali celo nevarnost požara. Foto New Africa/Shutterstock
K. Ž.
21. 10. 2026 | 07:46
4:32
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Poceni električni grelniki in naprave, ki obljubljajo manjšo porabo elektrike, lahko namesto prihrankov prinesejo resna varnostna tveganja. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja na rezultate preverjanj izdelkov s spletnih tržnic, ki so razkrili številne pomanjkljivosti.

Pri nakupovanju prek spleta je ponudba električnih naprav, ki obljubljajo nižje stroške energije, izjemno pestra. Toda ugodna cena in obljube o varčnosti še ne pomenijo, da je izdelek tudi učinkovit in varen. Na to ob svetovnem dnevu standardov opozarja Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS), ki poudarja, da morajo električni izdelki izpolnjevati enake varnostne zahteve ne glede na to, kje jih kupimo.

Kako pomembno je spoštovanje varnostnih standardov, kažejo ugotovitve potrošniških organizacij, zbrane v poročilu Unsafe and Online, ki ga je julija 2025 objavil Transatlantski potrošniški dialog (TACD).

Mini grelniki, ki lahko povzročijo požar

Posebej skrb vzbujajoči so rezultati preverjanja mini električnih grelnikov, ki jih potrošniki pogosto kupujejo kot cenovno ugodno rešitev za dodatno ogrevanje prostorov.

Britanska potrošniška organizacija Which? je preizkusila deset mini grelnikov, kupljenih prek spletnih tržnic. Vseh deset je padlo na varnostnih preskusih, štirje pa so predstavljali nevarnost požara.

Te ugotovitve opozarjajo, da lahko pri izbiri električnega grelnika pretirano zanašanje na nizko ceno pomeni tveganje za varnost doma.

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Varčevalni vtiči niso zmanjšali porabe elektrike

Podobno problematični so bili tako imenovani varčevalni vtiči, ki jih prodajalci oglašujejo kot preprosto rešitev za zmanjšanje računov za elektriko.

Po navedbah ZPS je bilo preverjenih osem takšnih naprav, naprodaj na spletnih platformah, med katerimi so AliExpress, Amazon, eBay, Shein, Temu in TikTok Shop.

Nobena od osmih preverjenih naprav ni zmanjšala porabe elektrike, kot so obljubljali prodajalci. Poleg tega izdelki niso izpolnjevali osnovnih zahtev za električno varnost.

ZPS opozarja, da nizka cena in obljube o manjši porabi elektrike še ne zagotavljajo varnosti in učinkovitosti izdelkov, kupljenih na spletu. Foto Pixel-shot/Shutterstock
ZPS opozarja, da nizka cena in obljube o manjši porabi elektrike še ne zagotavljajo varnosti in učinkovitosti izdelkov, kupljenih na spletu. Foto Pixel-shot/Shutterstock

Na evropskem trgu na tisoče prijav nevarnih izdelkov

Razsežnost težav kažejo tudi podatki evropskega sistema za hitro obveščanje o nevarnih neživilskih izdelkih Safety Gate.

Leta 2024 so države članice Evropske unije v sistem prijavile 4137 nevarnih izdelkov, kar je skoraj 50 odstotkov več kot leta 2022. Podatki se nanašajo na različne skupine izdelkov, ne zgolj na električne naprave ali spletne nakupe.

ZPS opozarja tudi na ugotovitve danske agencije za varnost, ki je pregledala 100 izdelkov z desetih spletnih tržnic. Več kot 90 odstotkov pregledanih izdelkov ni bilo skladnih z zakonodajo oziroma so bili nevarni. Gre za rezultate konkretnega preverjanja, ne za delež vseh izdelkov, ki so naprodaj na spletnih platformah.

Dodatno težavo predstavlja ponovna pojavitev nevarnih izdelkov v spletni ponudbi, tudi potem ko jih platforme že odstranijo.

ZPS: Varnost doma ne sme biti cena varčevanja

Na ZPS poudarjajo, da so standardi pomembni tako za varnost kot za energijsko učinkovitost izdelkov in stavb. Omogočajo primerljive meritve porabe energije, prispevajo k trajnosti izdelkov in pomagajo preprečevati tveganja za uporabnike.

»Potrošniki v času energetskega prehoda iščejo načine za zmanjšanje porabe energije in nižje račune. Pri tem pa ne bi smeli sklepati kompromisov glede varnosti svojega doma,« je v izjavi za javnost poudaril Boštjan Okorn, vodja testiranja na ZPS in predsednik delovne skupine za trajnost pri evropski organizaciji ANEC.

ZPS se zato pridružuje pozivom evropskih in mednarodnih potrošniških organizacij k večji odgovornosti spletnih tržnic. Te bi morale po njihovem mnenju preverjati skladnost prodajalcev in izdelkov z varnostnimi zahtevami že pred objavo ponudbe, ne šele po odkritju nevarnosti.

Potrošniške organizacije pozivajo tudi k učinkovitejšemu tržnemu nadzoru, boljšemu čezmejnemu sodelovanju in hitrejšemu odstranjevanju nevarnih izdelkov s trga.

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