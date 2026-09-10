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Svetovalnica: Sosedov dim in neprijeten vonj mi onemogočata zračenje hiše – kako lahko ukrepam?

Pravnik odgovarja na vprašanje bralca, ali lahko ukrepa zaradi dima in neprijetnega vonja iz sosedove kurilne naprave ter kam lahko poda prijavo.
Dim in neprijeten vonj iz sosednje kurilne naprave lahko pomenita nedopustne imisije, zaradi katerih ima lastnik pravico ukrepati. Foto Blaž Samec/Delo
Galerija
Dim in neprijeten vonj iz sosednje kurilne naprave lahko pomenita nedopustne imisije, zaradi katerih ima lastnik pravico ukrepati. Foto Blaž Samec/Delo
10. 9. 2026 | 07:00
2:22
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Spoštovani,

sosedje hišo ogrevajo s centralno kurilno napravo, predvidevam pa, da na enak način ogrevajo tudi sanitarno vodo. Emisije, ki pri tem nastajajo in se širijo po celotni ulici, predvsem dim in neprijeten vonj, postajajo vse bolj moteče.

Težava je še posebej izrazita v vročih poletnih dneh, ko bi želeli z odpiranjem oken prezračiti hišo. Po prvem opozorilu je sosed spremenil način kurjenja in zdaj zakuri šele, ko se zmrači, tako da dim ni več tako opazen, neprijetnemu vonju pa se še vedno ni mogoče izogniti.

Zanima me, ali lahko v takšnem primeru kako ukrepamo in, če da, na kakšen način.

Hvala za usmeritev in lep pozdrav,

A.

Odgovarja:

pravnik-na-dlani Pravnik na dlani

Brezplačno pravno svetovanje bralcem Delaindom omogočamo v sodelovanju s partnerji projekta Pravnik na dlani.

Spoštovani,

po 73. in 75. členu Stvarnopravnega zakonika (SPZ) so prepovedane tiste imisije (vplivi iz sosednje nepremičnine), ki presegajo krajevno običajno mero ali povzročajo znatnejšo škodo. Dim in vonj, ki redno in dolgotrajno prehajata k vam ter vam onemogočata normalno rabo hiše, to mejo lahko presegata.

Vas dim in vonj iz sosednje kurilne naprave motita pri vsakdanjem življenju?

Čezmerne imisije, kot so dim, smrad ali hrup iz sosednje nepremičnine, vam lahko bistveno otežijo bivanje. Za pomoč pri opozorilu, inšpekcijski prijavi ali tožbi se obrnite na Pravnika na dlani.

Pokličite 01 280 8000 in se posvetujte s pravnim strokovnjakom.

Poleg civilnega varstva lahko sum prekomernih emisij prijavite Inšpektoratu RS za okolje in prostor (nadzor po Uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav) ali zahtevate izredni pregled pri pooblaščenem dimnikarju. Če to ne zaleže, lahko vložite civilno (negatorno) tožbo po 75. členu SPZ za prepoved nadaljnjih imisij.

Priporočamo, da težavo dokumentirate (dnevnik, fotografije), soseda pisno opozorite z razumnim rokom, nato pa po potrebi vključite inšpekcijo ali sodišče.

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