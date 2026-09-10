Tri hiše, trije računi: komu se sončna elektrarna z baterijo splača – in komu ne

Na treh resničnih profilih porabe pokažemo, kdaj je pravi odgovor »še ne«, kdaj baterija 20 kWh ter kdaj večji sistem za toplotno črpalko in električni avtomobil.

Sončna elektrarna ni univerzalen izdelek s police. Smiselnost določajo letna poraba, čas porabe, streha, toplotna črpalka, električni avtomobil in sposobnost baterije, da energijo prestavi v ure, ko jo hiša potrebuje. Zato smo pri podjetju ERASOL primerjali tri hiše – in pri eni od njih je najbolj pošten nasvet, naj lastnik za zdaj ne kupi ničesar.

Hiša 1: račun manj kot 80 evrov – danes ne bi prodali elektrarne

FOTO: Erasol

Prva hiša ima majhno porabo in mesečni račun za elektriko pod približno 80 evri. Pri takem profilu naložba danes nima dovolj velike osnove za dober prihranek. ERASOL za ta primer ne bi opravil niti ogleda, saj bi lastniku in ekipi jemal čas brez realne koristi.

Nasvet je preprost: pokličite nas, ko se bo poraba povečala zaradi toplotne črpalke ali električnega avtomobila oziroma če se bodo razmere na trgu bistveno spremenile. Če bi se slovenske cene sčasoma približale cenam v sosednjih državah, bi bil račun drugačen. Po podatkih Eurostata za drugo polovico leta 2025 je gospodinjska elektrika z vsemi dajatvami v Sloveniji stala približno 21 centov na kWh, v Italiji 30, v Avstriji 33 in v Nemčiji 39 centov. To ni napoved, je pa opomnik, da današnja cena ni samoumevna.

FOTO: Erasol

Hiša 2: toplotna črpalka, 10.000 kWh porabe – povprečno 150 EUR na mesec

Druga družina ogreva dom s toplotno črpalko in porabi približno 10.000 kWh na leto. Za dobro osončeno južno streho je primeren sistem z 11,3 kW panelov in baterijskim hranilnikom 20 kWh. Ocenjena proizvodnja je 13.000 kWh, od tega družina neposredno ali prek baterije porabi 7.500 kWh. Iz omrežja kupi 2.500 kWh, presežnih 5.500 kWh pa proda.

Informativna cena elektrarne je 13.150 evrov pred subvencijo in 7.890 evrov po njej. Informativni mesečni obrok desetletnega kredita Eko sklada znaša 69,81 evra. Pri uporabljenih cenah nakupa, odkupa, omrežnine in prispevkov je letni učinek približno 1.906 evrov. Ko odštejemo 245 evrov za predvideno vzdrževanje in zavarovanje, ostane približno 1.661 evrov oziroma 138 evrov na mesec. Preprosta vračilna doba je približno 4,8 leta; pri kreditu je informativna razlika med mesečnim učinkom in obrokom približno 69 evrov.

Pomembna podrobnost: omrežnino in prispevke gospodinjstvo plača samo za 2.500 kWh, ki jih kupi iz omrežja. Pri prodanem presežku teh postavk ni. Baterija in razsmernik lahko hkrati omejujeta konice; v tem modelu znižanje dogovorjene moči z 9 na 5 kW prinese približno 105 evrov letnega prihranka, dodatno pa se po veljavnih pravilih upošteva prihranek pri prispevku za OVE in SPTE, ki ga zaradi lastništva elektrarne ni treba več plačevati.

FOTO: Erasol

Hiša 3: toplotna črpalka in EV, ki prevozi 25.000 kilometrov

Tretja družina porabi 15.000 kWh na leto. Poleg toplotne črpalke doma polni električni avtomobil, ki prevozi približno 25.000 kilometrov. Predlagani sistem ima 14,1 kW oziroma 30 panelov Tongwei z močjo 470 W in 40 kWh baterij. Na južni strehi proizvede okoli 17.000 kWh. Družina porabi 12.000 kWh lastne energije, 3.000 kWh kupi in 5.000 kWh proda.

Cena je 17.490 evrov pred subvencijo in 10.494 evrov po njej, informativni obrok desetletnega kredita Eko sklada pa 92,85 evra na mesec. Samo razlika pri energiji, variabilni omrežnini in prispevkih ter odkupu presežkov znaša 2.462 evrov na leto oziroma 205 evrov na mesec – 4,3-letna doba vračila. V ta znesek še niso všteti dodatni prihranek zaradi nižje konične moči ter prispevka OVE in SPTE, prav tako še niso odšteti stroški vzdrževanja in zavarovanja.

Kakovost sistema se začne pred podpisom

Izračun na papirju je samo prvi filter. Resna ponudba mora upoštevati lego, naklon in senčenje strehe, stanje kritine in električne omarice, realne navade družine in načrtovano porabo. Zato ERASOL rešitev za hišo s smiselno naložbo pripravi šele po dejanskem ogledu, ko svetovalec pove, kaj družina potrebuje in česa ne.

ERASOL ima šest let tradicije in skoraj 1.000 izvedenih sončnih elektrarn. Projekte vodi po sistemu ključ v roke z lastnimi montažnimi ekipami, kakovostno opremo in odgovornostjo za celotno izvedbo – od pregleda in dimenzioniranja do montaže, dokumentacije in zagona. Cilj ni največji, temveč pravilno dimenzioniran sistem, ki bo desetletja varno opravljal svoje delo.

Sušna in vroča poletja lahko zmanjšajo proizvodnjo hidroelektrarn, geopolitične napetosti, kakršna je iranska kriza, pa hitro povečajo negotovost na energetskih trgih. Nihče ne more pošteno obljubiti, kam bodo šle cene. Lastna proizvodnja z baterijo pa družini daje več nadzora nad delom računa, ki ga sicer določa trg.

Kaj pokaže račun pred elektrarno in po njej

Spodnja primerjava prikazuje variabilni del letnega računa: kupljeno energijo, ET omrežnino in variabilne prispevke, po izvedbi pa še prihodek od prodanih presežkov. Fiksne postavke niso vključene.

Primer Pred elektrarno Po elektrarni Letna razlika Hiša 2 1.771,72 EUR 73,00 EUR 1.698,72 EUR variabilno; približno 1.660,72 EUR neto po konicah, OVE/SPTE ter vzdrževanju in zavarovanju Hiša 3 2.657,58 EUR 195,21 EUR 2.462,37 EUR pred dodatnim učinkom konic in OVE/SPTE ter pred vzdrževanjem in zavarovanjem





Izračun hiše 2: približno 1.661 EUR neto letnega učinka po predvidenem vzdrževanju in zavarovanju; ocenjena preprosta vračilna doba je 4,8 leta. Rezultat je informativen in odvisen od dejanske strehe, porabe, cen, subvencije in pogojev financiranja.

Preverite, kakšen sistem je primeren za vaš dom in kakšen bi bil informativni prihranek. Izračunajte svojo sončno elektrarno.

Naročnik oglasne vsebine je Erasol