Za drva in elektriko lahko dobite finančno pomoč: preverili smo, komu pripada in koliko znaša

Drva običajno kupujemo v večji količini, zato strošek ogrevanja pogosto občutimo naenkrat. Podobno nas lahko preseneti poračun elektrike, za katerega po plačilu hrane, najemnine in drugih nujnih izdatkov preprosto ne ostane dovolj denarja. Država za tovrstne stiske zagotavlja izredno denarno socialno pomoč, ki se nanaša tudi na nakup drv za ogrevanje in poračun elektrike. To ni poseben sezonski razpis ali zimski dodatek, ki bi ga samodejno prejela vsa gospodinjstva, temveč zakonsko urejena pomoč, o kateri na podlagi vloge in okoliščin odloči center za socialno delo.

Zaprosijo lahko tudi tisti, ki ne prejemajo redne socialne pomoči

Podlago za dodelitev takšne oblike pomoči določa 33. člen Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Pomoč je namenjena posameznikom in družinam, ki so se iz razlogov, na katere niso mogli vplivati, znašli v materialni stiski oziroma imajo izredne stroške, povezane s preživljanjem, ki jih z lastnimi dohodki ne morejo pokriti. Kot je poudarjeno, pri tem ni nujno, da vlagatelj že prejema redno denarno socialno pomoč, o upravičenosti pa presoja CSD glede na konkretne okoliščine.

Koliko pomoči lahko prejmete?

Zneski, ki so navedeni v članku, izhajajo iz sklepa o uskladitvi socialnih transferjev, objavljenega 24. februarja 2026 v Uradnem listu RS, št. 14/2026. Glede na te lahko samska, delovno neaktivna oseba prejme največ 507,43 evra izredne pomoči na mesec, za običajne izredne stroške, med katere sodita nakup drv in poračun elektrike, pa lahko v koledarskem letu skupaj prejme največ 1.014,86 evra.

Višino pomoči določa CSD na podlagi okoliščin. Foto Anyvidstudio/Shutterstock

Pri družini je zgornja meja višja, ker se upošteva njena sestava. Za štiričlansko družino z dvema brezposelnima odraslima in dvema šoloobveznima otrokoma ministrstvo navaja največ 1.395,43 evra na mesec, za običajne izredne stroške pa največ 2.790,86 evra v koledarskem letu. Navedeni zneski so najvišji možni zneski, CSD pa lahko odobri manj, pri drugačni sestavi družine ali statusu njenih članov pa se spremeni tudi izračun. V skupno letno omejitev se všteva tudi pomoč, ki jo je posameznik oziroma družina za druge takšne izredne stroške že prejel v istem letu.

Ne čakajte, da nastanejo dolgovi Poračun elektrike je med izrecno navedenimi nameni pomoči, vendar to ne pomeni, da je izredna pomoč namenjena splošnemu poplačilu starih dolgov. Ministrstvo v vodniku namreč opozarja, naj ljudje zanjo zaprosijo še pred njihovim nastankom. Če torej že ob prejemu računa veste, da ga ne boste zmogli poravnati, se čim prej obrnite na CSD. Pri drveh je smiselno vnaprej pridobiti ponudbo oziroma predračun, iz katerega sta razvidna potrebna količina in cena.

Kje oddate vlogo in kaj priložite?

Ker gre za zakonsko pravico, ni treba čakati na objavo posebnega razpisa za ogrevalno sezono. Obrazec za izredno denarno socialno pomoč najdete na portalu eUprava, izpolnjeno vlogo pa osebno ali po pošti oddate na enoti CSD, na območju katere imate stalno prebivališče. Postopek je brezplačen.

Pri oddaji vloge morate navesti osebne podatke, transakcijski račun in podatke družinskih članov, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja. Posebej pomembno je tudi, da natančno opredelite namen in znesek, ki ga potrebujete, zato za predstavitev stroška pripravite račun oziroma poračun elektrike ali ponudbo za drva ter pojasnilo, zakaj izdatka ne zmorete pokriti. Če lahko del plačate sami, navedite tudi to in opredelite manjkajočo vsoto.

Denar morate porabiti namensko in shraniti dokazila

Ob prejemu pomoči pa se vaše obveznosti še ne končajo. Odobrena sredstva morate porabiti za določeni namen v 30 dneh od prejema, dokazila pa praviloma predložiti v 45 dneh od prejema, če pa novo vlogo vložite že pred iztekom 30 dni, morate do takrat prejšnjo pomoč porabiti in predložiti dokazila. V nasprotnem primeru, da namenske in pravočasne porabe ne izkažete, praviloma ne morete prejeti nove izredne pomoči 14 mesecev po mesecu prejema. Zakon določa izjemo za pomoč zaradi naravne nesreče ali višje sile, neporabljeni ostanek pa je treba vrniti v 15 dneh po izteku roka za porabo.

Pri nakupu drv se zato vnaprej prepričajte, da boste dobili ustrezno dokazilo. Shranite tudi račun in potrdilo o plačilu elektrike.

Za prejem pomoči je potrebno predložiti tudi potrdila in račune za stroške ter dokazilo o tem, kako se je denarna pomoč porabila. Foto Klimek Pavol/Shutterstock

Če grozi odklop, preverite pravico do nujne oskrbe

Ob napovedanem odklopu elektrike je treba ukrepati takoj. Poleg socialne pomoči obstaja tudi varstvo ranljivih odjemalcev z nujno oskrbo, kadar bi omejitev oskrbe glede na okoliščine ogrozila življenje ali zdravje odjemalca oziroma oseb, ki z njim prebivajo. Agencija za energijo pojasnjuje, da mora operater pred odklopom odjemalca obvestiti o možnosti nujne oskrbe, potrebnih dokazilih in rokih za njihovo predložitev.