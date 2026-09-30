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Prevaranti z lažno spletno stranjo, ki posnema uradni državni portal, uporabnike vabijo k prijavi za neobstoječe energetske subvencije. Foto Studio Harmony/Shutterstock
Galerija
Prevaranti z lažno spletno stranjo, ki posnema uradni državni portal, uporabnike vabijo k prijavi za neobstoječe energetske subvencije. Foto Studio Harmony/Shutterstock
K. Ž.
30. 9. 2026 | 18:59
2:43
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Če spremljate razpise za energetsko prenovo doma, menjavo ogrevalnega sistema ali druge subvencije, bodite še posebej previdni. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je opozorilo na novo spletno prevaro, pri kateri neznani storilci zlorabljajo podobo državnih organov in uporabnikom ponujajo energetske subvencije, ki v resnici ne obstajajo.

Lažna stran je na prvi pogled videti kot državna

Prevaranti so postavili spletno stran na naslovu gov-si.subvencije223.com, ki posnema videz uradnih spletnih strani Republike Slovenije. Obiskovalce poziva k vnosu osebnih podatkov in izbiri banke, prek katere naj bi prejeli domnevno subvencijo.

Toda spletna stran ni povezana ne z ministrstvom ne z Vlado RS ali katerim drugim državnim organom. Uradne spletne strani državne uprave so dostopne na domeni gov.si. Čeprav se v naslovu lažne strani pojavlja zapis »gov-si«, je njena dejanska domena subvencije223.com.

Po podatkih SI-CERT gre za phishing oziroma ribarjenje za podatki. Lažna sporočila se širijo tudi prek zlorabljenih računov v aplikaciji Viber, napadalci pa želijo pridobiti podatke za dostop do uporabniških računov in spletnega bančništva.

Tako lahko prepoznate prevaro

Pomembno opozorilo je že način, kako naj bi uporabnik prišel do denarja. Državni organi za izplačilo subvencij ali drugih sredstev ne zahtevajo prijave v spletno banko prek povezave, poslane v sporočilu, prav tako takšnih postopkov ne izvajajo prek aplikacij, kot je Viber.

Preden na spletni strani vnesete osebne ali bančne podatke, zato vedno natančno preverite njen spletni naslov. Zgolj logotip države, podoben videz strani ali beseda »gov« v naslovu še ne pomenijo, da gre za uradno državno spletno mesto.

Kaj storiti, če ste prejeli sporočilo

Če prejmete sporočilo z obljubo omenjene energetske subvencije, ne klikajte na povezavo in ne vnašajte nobenih podatkov. Sporočilo izbrišite, prevaro pa lahko prijavite SI-CERT.

Če ste na lažni strani že vnesli podatke za dostop do spletne ali mobilne banke oziroma potrdili kakšno transakcijo, čim prej obvestite svojo banko. Če je prišlo do finančnega oškodovanja, dogodek prijavite tudi policiji.

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