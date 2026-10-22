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Kje v Sloveniji je pitna voda najboljša? Uradni podatki razkrivajo, kje je več težav

Ko odpremo pipo, redko razmišljamo o poti vode do kozarca. A uradni podatki kažejo, da kakovost pitne vode v Sloveniji ni povsod enaka.
Za odgovor na vprašanje, kako kakovostna je voda, ki jo pijemo, je treba spremljati aktualna poročila in obvestila pristojnih organov. Foto Peopleimages/Shutterstock
Galerija
Za odgovor na vprašanje, kako kakovostna je voda, ki jo pijemo, je treba spremljati aktualna poročila in obvestila pristojnih organov. Foto Peopleimages/Shutterstock
Kaja Berlot
22. 10. 2026 | 07:00
5:33
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Na vprašanje, kateri slovenski kraj ima najboljšo pitno vodo, bi si želeli preprost odgovor, vendar pregledana državna poročila ne ponujajo enotne lestvice, na kateri bi lahko razglasili zmagovalca. Za kakovost vode je namreč pomembno več kot ime kraja, med drugim zaščitenosti vodnega vira, priprava vode in stanje omrežja, po katerem priteče do uporabnika. Ministrstvo za zdravje ob tem poudarja, da je kakovost v večjih sistemih stabilnejša, manjši pa so lahko bolj izpostavljeni vremenskim in drugim vplivom.

Večji vodovodi imajo praviloma manj težav

Razliko med kakovostjo vode v različnih delih Slovenije dobro povzamejo podatki NIJZ za leto 2024. Pri rednih preskušanjih je bilo mikrobiološko neskladnih 9,5 odstotka vzorcev, v 2 odstotkih vseh odvzetih vzorcev pa so ugotovili bakterijo Escherichia coli, ki je pokazatelj fekalnega onesnaženja.

Toda za državnim povprečjem se skrivajo precejšnje razlike. Na najmanjših oskrbovalnih območjih, ki oskrbujejo od 50 do 500 prebivalcev, je bilo mikrobiološko neskladnih 16,3 odstotka vzorcev, zaradi E. coli pa 4,5 odstotka. Na območjih z več kot 10.000 prebivalci je delež mikrobiološko neskladnih vzorcev znašal 3,6 odstotka, E. coli pa pri rednih preskušanjih niso ugotovili. NIJZ ob tem pojasnjuje, da na najmanjših območjih pogosto primanjkuje ustrezne priprave vode in strokovnega upravljanja, velikokrat pa niso določena niti vodovarstvena območja. Iz tega zato izhaja, da bližina izvira sama po sebi še ne zagotavlja varne oskrbe.

Zakaj posamezne regije ne moremo preprosto označiti za slabšo?

Regionalne primerjave so zanimive, a hitro zavedejo. Med najmanjšimi oskrbovalnimi območji je bil leta 2024 delež vzorcev z E. coli v obalno-kraški regiji (tam je znašal 12,5 odstotka), v podravski 8,9, zasavski 8,3, primorsko-notranjski 7,5 odstotka, v goriški regiji pa 3,1 odstotka. Vendar iz tega še  ne moremo sklepati, da je voda povsod na Obali ali Krasu slabša, saj primerjava zajema samo območja s 50 do 500 prebivalci. Za oceno vode na posameznem naslovu moramo zato vedeti, katero oskrbovalno območje ga oskrbuje, in preveriti njegove rezultate.

Nitrati: višje koncentracije še ne pomenijo presežene meje

Pri kemijski kakovosti vode se geografska slika nekoliko spremeni. Poročilo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) za leto 2024 navaja, da so se koncentracije nitratov nad 25 miligramov na liter pojavljale predvsem v Pomurju in Podravju, v manjšem obsegu pa tudi v savinjski in osrednjeslovenski regiji. Predpisana mejna vrednost je 50 miligramov na liter in v nobenem vzorcu ni bila presežena, saj je po povzetku NIJZ najvišja izmerjena koncentracija leta 2024 znašala 44 miligramov na liter.

Po poročanju NIJZ se kakovost vode lahko spremeni glede na dane razmere; na primer ob obilnih deževjih in v primeru poplav. Foto New Africa/Shutterstock
Po poročanju NIJZ se kakovost vode lahko spremeni glede na dane razmere; na primer ob obilnih deževjih in v primeru poplav. Foto New Africa/Shutterstock

Pri pesticidih je NIJZ v okviru občasnih preskušanj navedel štiri neskladne vzorce na štirih oskrbovalnih območjih. Dva sta presegala mejno vrednost zaradi metolaklora ESA, dva pa zaradi desetil-atrazina. Ob tem NIJZ izrecno pojasnjuje, da ugotovljene presežene koncentracije niso predstavljale dodatnega tveganja za zdravje ljudi. 

Obilno deževje lahko spremeni razmere

Tudi ugodni rezultati poročil ne pomenijo, da se kakovost vode ne more začasno poslabšati. NLZOH med možnimi vzroki težav navaja obilne padavine in poplave, zlasti pri virih, na katere vpliva površinska voda. Na kakovost sicer lahko vplivajo tudi okvare, dotrajani cevovodi, vzdrževalna dela in hišna vodovodna napeljava, zato imajo ob nenadnih spremembah prednost aktualna navodila upravljavca in ne splošne analize. NIJZ obenem še dodaja, da lahko upravljavci ob obilnih padavinah uvedejo omejitve uporabe, najpogosteje prekuhavanje, in priporoča redno spremljanje njihovih obvestil.

PREBERITE ŠE: Te ukrepe morate upoštevati v primeru onesnaženosti pitne vode na poplavljenih območjih

Kje preveriti vodo iz domače pipe?

Pomembna vrzel ostaja pri prebivalcih zunaj državnega monitoringa. Leta 2024 vanj na primer ni bilo vključenih 164.195 ljudi oziroma 7,7 odstotka prebivalstva. Največji delež je bil na Koroškem, kjer je znašal 25 odstotkov, kar pa ne pomeni, da je voda na tem področju onesnažena, ampak le to, da njena kakovost v okviru tega programa ni bila znana.

Kaj torej lahko storimo?

Za gospodinjstva, priključena na vodovod, je prvi korak pregled podatkov pristojnega upravljavca. Ministrstvo za zdravje pojasnjuje, da morajo upravljavci zagotavljati informacije o pitni vodi, med njimi izmerjene vrednosti parametrov za preteklo leto. Ob letnem poročilu je smiselno preveriti še aktualna obvestila o morebitnih omejitvah uporabe, saj lahko le tako dobimo odgovor, ki je za vsakdanjo uporabo najbolj uporaben: kakšna voda priteče na našem naslovu in ali zanjo v določenem časovnem obdobju veljajo posebna navodila.

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