Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Bivanje
Vredno branja

Da bodo potonike v vazi cvetele dlje: upoštevajte teh 5 pravil

Potonike v vazi bodo cvetele dlje, če jih odrežete ob pravem času, redno menjate vodo in jih postavite na hladnejše mesto. Preverite nasvete.
5. 6. 2026 | 12:05
Bivanje
Vredno branja

Če imate ta cvrtnik, ga takoj prenehajte uporabljati

Tržni inšpektorat opozarja na odpoklic pekača na vroči zrak Elta, prodajanega v trgovinah TEDi. Zaradi nevarnosti električnega udara ga takoj prenehajte uporabljati.
10. 6. 2026 | 09:28
Bivanje  |  Arhitektura
Vredno branja

Lepi renderji, slabi tlorisi: zakaj številne novogradnje razočarajo šele po vselitvi?

O problematiki, s katero se sooča vse več lastnikov novogradenj, smo se pogovarjali z arhitektko Tjašo Justin.
Kaja Berlot 4. 6. 2026 | 12:04
Voda

Počena cev, uničen parket in škoda pri sosedu: zakaj je izliv vode največja nevarnost v blokih

Izliv vode povzroči več kot tretjino škod v blokih. Strokovnjaki pojasnjujejo, kako preprečiti drage posledice in kdo krije škodo pri sosedih.
Strokovnjaki opozarjajo, da je izliv vode med najpogostejšimi in najdražjimi škodnimi dogodki v večstanovanjskih stavbah. Foto Pixel-shot/Shutterstock
Galerija
Strokovnjaki opozarjajo, da je izliv vode med najpogostejšimi in najdražjimi škodnimi dogodki v večstanovanjskih stavbah. Foto Pixel-shot/Shutterstock
K. Ž.
10. 6. 2026 | 14:00
5:21
A+A-

Ali veste, kje imate doma glavni vodni ventil? Večina ljudi o tem ne razmišlja, dokler ne pride do težave. A prav izliv vode je danes eden najpogostejših vzrokov škode v Slovenskih domovih, v večstanovanjskih stavbah pa celo najpogostejši. Posledice so lahko veliko hujše od mokre kopalnice ali poškodovanega parketa – voda lahko poškoduje tudi sosednja stanovanja, odpre vprašanje odgovornosti in povzroči stroške v višini več tisoč evrov.

Po podatkih Zavarovalnice Triglav izliv vode predstavlja okoli 35 odstotkov vseh škodnih primerov v večstanovanjskih stavbah, delež tovrstnih primerov pa narašča. Kar okoli 60 odstotkov vseh domskih asistenc v zadnjih šestih letih je bilo povezanih prav z izlivi vode.

Zakaj so izlivi vode vse pogostejši?

Vzrokov je več. Slovenski stanovanjski fond se stara, številne stavbe imajo dotrajane vodovodne instalacije, težave pa pogosto povzročijo tudi gospodinjski aparati, kot so pralni in pomivalni stroji. Strokovnjaki opozarjajo, da težava ni le v starosti objektov, temveč tudi v kakovosti izvedbe del.

Kot poudarjajo predstavniki gradbene stroke, so danes sicer na voljo kakovostnejši materiali kot nekoč, vendar lahko nepravilna vgradnja hitro izniči njihove prednosti. Hkrati se lastniki pogosto odločajo za estetsko privlačne, a manj praktične rešitve, ki jih je težje vzdrževati in ob okvari povzročijo večjo škodo.

Vsaka tretja škoda v blokih je posledica izliva vode.

Voda povzroči več škode, kot si predstavljamo

Čeprav se ljudje pogosto bojijo požara, vloma ali neurja, statistika kaže drugačno sliko. Podatki za večstanovanjske objekte kažejo, da je izliv vode odgovoren za približno tretjino vseh škodnih primerov in za več kot tretjino skupne vrednosti škod.

To pomeni, da je voda eden največjih finančnih dejavnikov tveganja za lastnike stanovanj.

Še posebej problematični so primeri, ko voda iz enega stanovanja prodre v drugo. Takrat škoda pogosto ni omejena le na eno nepremičnino, temveč se razširi tudi na sosednje etaže.

Prva pomoč ob izlivu vode: zaprite ventil

Ko pride do izliva vode, šteje vsaka minuta. Zato strokovnjaki svetujejo, da vsak lastnik stanovanja ve, kje se nahaja glavni ventil za zapiranje vode.

Poleg tega lahko tveganje za škodo pomembno zmanjšamo z nekaj preprostimi ukrepi:

  • rednim pregledovanjem vodovodnih instalacij,
  • preverjanjem priključkov pralnega in pomivalnega stroja,
  • pravočasno menjavo dotrajanih cevi,
  • rednim servisiranjem naprav,
  • vgradnjo senzorjev za zaznavanje puščanja vode,
  • kakovostno izvedbo prenov in obnov.

Počena cev ali okvara gospodinjskega aparata lahko v nekaj urah povzroči škodo za več tisoč evrov. Foto Stock-asso/Shutterstock
Počena cev ali okvara gospodinjskega aparata lahko v nekaj urah povzroči škodo za več tisoč evrov. Foto Stock-asso/Shutterstock

Po mnenju strokovnjakov je preventiva bistveno cenejša od odpravljanja posledic.

Kdo je odgovoren za škodo?

Pri izlivu vode v večstanovanjski stavbi se hitro pojavi vprašanje: kdo bo plačal škodo?

Odgovor ni vedno preprost. Najprej je treba ugotoviti, ali je do okvare prišlo na skupnem delu stavbe ali v posameznem stanovanju. Če je vzrok v skupnih inštalacijah, lahko odgovornost nosijo vsi etažni lastniki. Če pa je do okvare prišlo v posameznem stanovanju, je odgovornost praviloma na strani njegovega lastnika.

Dr. Miha Juhart s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani opozarja, da je lastništvo nepremičnine povezano tudi z odgovornostjo za škodo, ki jo lahko povzroči drugim. Lastniki stanovanj lahko za takšno škodo odgovarjajo solidarno, zato je ustrezno zavarovanje še toliko pomembnejše.

Zakaj zavarovanje stanovanja ni vedno dovolj

Mnogi lastniki menijo, da so z zavarovanjem stanovanja ustrezno zaščiteni. A strokovnjaki opozarjajo, da zavarovanje premoženja ni isto kot zavarovanje odgovornosti.

Kar 80 % odškodnin iz naslova odgovornosti se nanaša na izlive vode.

Prvo krije škodo na lastni nepremičnini, drugo pa škodo, ki jo zaradi vaše nepremičnine utrpijo tretje osebe. Prav to postane ključno, ko voda poškoduje sosedovo stanovanje.

Podatki kažejo, da se približno 80 odstotkov vseh izplačil iz naslova odgovornosti iz hišne in zemljiške posesti nanaša prav na škode, povezane z izlivi vode.

Tveganje, ki ga mnogi še vedno podcenjujejo

Čeprav so izlivi vode med najpogostejšimi vzroki škode v domovih, številni lastniki še vedno ne posvečajo dovolj pozornosti vzdrževanju instalacij, preverjanju stanja cevi ali ustreznemu zavarovanju.

Prav zato strokovnjaki svetujejo, da poleg rednega vzdrževanja preverite tudi, kakšna kritja vključuje vaše zavarovanje. Ena sama počena cev lahko namreč povzroči bistveno več težav, kot se zdi na prvi pogled – od uničenega parketa do dolgotrajnih sporov s sosedi in visokih stroškov sanacije.

Sorodni članki

Bivanje
Vredno branja

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 18:00
Bivanje
Vredno branja

Potrošniki, pozor: novi primeri goljufij zavarovalnih zastopnikov

Goljufivi zavarovalni zastopniki: AZN razkriva primere ponarejenih podpisov, fiktivnih otrok in zavajanja strank. Kako se zaščititi pred prevarami?
STA 24. 11. 2025 | 15:55
Bivanje
Vredno branja

Ekstremno vreme v Sloveniji: koliko škode povzroči na prebivalca in kvadratni kilometer

Ali ste vedeli, da je Slovenija po škodi na prebivalca zaradi ekstremnih vremenskih dogodkov v evropskem vrhu?
22. 8. 2025 | 12:46

Več iz teme

izliv vodeškoda zaradi izliva vodepočena cevzavarovanje stanovanjaodgovornost za škodo
Najbolj brano
VEČ NOVIC
Energija in okolje  |  Voda
Vredno branja

Počena cev, uničen parket in škoda pri sosedu: zakaj je izliv vode največja nevarnost v blokih

Izliv vode povzroči več kot tretjino škod v blokih. Strokovnjaki pojasnjujejo, kako preprečiti drage posledice in kdo krije škodo pri sosedih.
10. 6. 2026 | 14:00
Bivanje
Vredno branja

Sveže pleskano: pregled slovenskega oblikovanja zadnjih treh let

Razstava Sveže pleskano v Cankarjevem domu predstavlja izbor slovenskega oblikovanja zadnjih treh let ter spodbuja povezovanje generacij in razvoj stroke.
10. 6. 2026 | 12:30
Bivanje
Vredno branja

Če imate ta cvrtnik, ga takoj prenehajte uporabljati

Tržni inšpektorat opozarja na odpoklic pekača na vroči zrak Elta, prodajanega v trgovinah TEDi. Zaradi nevarnosti električnega udara ga takoj prenehajte uporabljati.
10. 6. 2026 | 09:28
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Interier restavracije, ki azijsko identiteto izraža brez stereotipov

Sodoben interier azijske restavracije v središču Ljubljane združuje subtilne azijske motive, tople materiale, premišljeno osvetlitev in urbano eleganco.
Aleksandra Zorko 10. 6. 2026 | 07:30
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Odpoklic litoželezne ponve: zaradi povišane vsebnosti arzena je ne uporabljajte

Zdravstveni inšpektorat opozarja na odpoklic litoželezne ponve Wolf Steel/Napoleon zaradi povišane vsebnosti anorganskega arzena.
9. 6. 2026 | 12:06
Bivanje
Vredno branja

Če imate ta cvrtnik, ga takoj prenehajte uporabljati

Tržni inšpektorat opozarja na odpoklic pekača na vroči zrak Elta, prodajanega v trgovinah TEDi. Zaradi nevarnosti električnega udara ga takoj prenehajte uporabljati.
10. 6. 2026 | 09:28
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Interier restavracije, ki azijsko identiteto izraža brez stereotipov

Sodoben interier azijske restavracije v središču Ljubljane združuje subtilne azijske motive, tople materiale, premišljeno osvetlitev in urbano eleganco.
Aleksandra Zorko 10. 6. 2026 | 07:30
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Odpoklic litoželezne ponve: zaradi povišane vsebnosti arzena je ne uporabljajte

Zdravstveni inšpektorat opozarja na odpoklic litoželezne ponve Wolf Steel/Napoleon zaradi povišane vsebnosti anorganskega arzena.
9. 6. 2026 | 12:06
Predstavitvene vsebine
Promo
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Osvetlitev v kopalnici: zakaj stropna osvetlitev preprosto ni dovolj?

Oprema in osvetlitev kopalnice sta pogosto spregledani, čeprav povprečen človek v njej vsak dan preživi približno 30 do 40 minut.
Promo Deloindom 2. 6. 2026 | 09:15
Promo
Bivanje  |  Arhitektura
Vredno branja

Od silosa za žito do impresivnega Hotela Kellogg’s. Nemčija zmagovalka natečaja Life Challenge 2026

Najboljše evropske arhitekturne rešitve 2026
Promo Deloindom 28. 5. 2026 | 13:27
Promo
Bivanje
Vredno branja

Klimatska naprava danes ni več le hlajenje, postaja del kakovostnega bivanja

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
Promo Deloindom 27. 5. 2026 | 10:32
Promo
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Gradnja in obnova  |  Vlaga in prezračevanje
Vredno branja

Nevidni uničevalec vašega doma, ki lahko povzroči veliko škodo

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Vrt in živali  |  Sadovnjaki
Vredno branja

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
Promo Deloindom 7. 5. 2026 | 15:57
Promo
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Zakaj je BoxSpring postelja tako priljubljena?

BoxSpring izžareva eleganco in luksuz, s katerima po navadi razvajajo visoke hotelske postelje. In zakaj je tako priljubljena?
Promo Deloindom 6. 5. 2026 | 13:00
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti