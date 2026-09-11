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Voda

Protipoplavna zaščita doma: kaj lahko naredimo, preden voda doseže hišo

Čeprav smo v preteklih poplavah videli predvsem vreče s peskom, obstaja še nekaj precej bolj učinkovitih rešitev.
Pretekle poplave so pokazale na ranljivost številnih slovenskih območij. Foto Andrej Safaric/Shutterstock
Galerija
Pretekle poplave so pokazale na ranljivost številnih slovenskih območij. Foto Andrej Safaric/Shutterstock
Kaja Berlot
11. 9. 2026 | 07:00
11. 9. 2026 | 10:50
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Poplava v hišo ne prodre vedno skozi vhodna ali garažna vrata. V klet lahko priteče skozi svetlobne jaške, zračnike in druge odprtine, ob preobremenjenem javnem kanalizacijskem omrežju pa tudi v nasprotni smeri, skozi talne odtoke, straniščno školjko ali druge nizko ležeče sanitarne priključke. Učinkovita zaščita doma zato ni en sam izdelek, temveč kombinacija ukrepov, prilagojenih konkretni stavbi in možnim potem vdora vode.

Najprej ugotovimo, od kod lahko pride voda

Pred nakupom protipoplavne pregrade ali druge opreme je treba pregledati vse možne poti vdora vode. Hišo lahko ogrozi razlivanje bližnjega vodotoka, površinski odtok z višje ležečega terena ali ceste, meteorna voda, ki je odvodni sistem ne more dovolj hitro odvesti, povratni tok iz kanalizacije, dvig podtalnice ali kombinacija več dejavnikov.

Prvi podatek o ogroženosti lahko lastnik pridobi v uradnem Atlasu voda in na kartah poplavne nevarnosti, kjer so prikazana območja, ki jih lahko dosežejo poplave različnih verjetnosti, ter pri podrobnejših prikazih tudi pričakovano globino vode. Opozorilna karta poplav vsebuje območja pogostih, redkih in zelo redkih poplav ter podatke o preteklih poplavnih dogodkih in je namenjena predvsem prvi oceni nevarnosti in ozaveščanju, ne more pa nadomestiti presoje razmer na posamezni parceli. Tudi če določena lokacija na karti ni označena, to še ne dokazuje, da je poplava tam izključena, zlasti kadar gre za lokalno zastajanje padavinske vode ali preobremenjeno kanalizacijo. 

Koristno je preveriti tudi, do kod je segala voda ob prejšnjih dogodkih, kam se steka voda z dvorišča in okoliških površin, kateri deli hiše so nižji od ceste ter kje so nameščeni kletni odtoki, zračniki, okna in svetlobni jaški. Pri bolj ogroženih objektih je smiseln pregled strokovnjaka, ki lahko oceni višino pričakovane vode, stanje hidroizolacije, način odvodnjavanja in zmogljivost konstrukcije. Voda namreč na zaprto pregrado in stene ustvarja pritisk, zato nepremišljeno zapiranje vseh odprtin ni vedno varno, posebno pri večjih globinah ali daljšem trajanju poplave.

Mobilne pregrade namesto vreč s peskom

Vreče s peskom so še vedno razširjen interventni ukrep, vendar imajo več slabosti. Za postavitev potrebujemo dovolj vreč, polnilni material, prostor za delo in čas, po uporabi pa ostaneta moker pesek in onesnažena embalaža. Prav tako z njimi težko dosežemo popolnoma zvezno in tesno zaporo.

Vreče s peskom so še vedno najbolj razširjen način zaščite, a ne vedno tudi najbolj učinkovit. Foto Piipsy/Shutterstock
Vreče s peskom so še vedno najbolj razširjen način zaščite, a ne vedno tudi najbolj učinkovit. Foto Piipsy/Shutterstock

Za stanovanjske hiše so zato vse bolj zanimive namenske mobilne ali montažne pregrade, med njimi sistemi, pri katerih se v vodila ob vratih ali garažnem vhodu vstavijo aluminijasti oziroma drugi vodotesni elementi. Ko nevarnosti ni, je odprtina prosta, ob opozorilu pa lastnik namesti pregrado, zato je takšna rešitev smiselna predvsem tam, kjer voda praviloma vdira skozi eno ali nekaj jasno določenih odprtin.

Učinkovitost takšne pregrade je odvisna od pravilne izmere, kakovosti pritrditve, tesnil, ravnosti podlage in stikov z obstoječo konstrukcijo. Ker zapora na vratih ne pomaga, če lahko voda hkrati prodre skozi zračnik, svetlobni jašek, netesen zid ali kanalizacijski odtok, je pred nakupom treba preveriti, za kakšno višino vode je sistem projektiran, na kakšno podlago ga je mogoče namestiti in ali zahteva trajno vgrajena stranska vodila. Pomembno je tudi, da vsi člani gospodinjstva vedo, kje so sestavni deli in kako se pregrada pravilno postavi.

Aluminijaste profile namestimo v zelo kratkem času, so lahki, njihovo višino pa lahko po potrebi prilagajamo. Foto High Fliers/Shutterstock
Aluminijaste profile namestimo v zelo kratkem času, so lahki, njihovo višino pa lahko po potrebi prilagajamo. Foto High Fliers/Shutterstock

Druga možnost so prosto stoječe modularne pregrade, ki jih ni treba pritrditi neposredno na stavbo. Posamezni elementi se povežejo v daljšo zaporo, pri nekaterih sistemih pa poplavna voda s svojo težo pomaga pregrado stabilizirati in jo pritiska ob podlago - eno takšnih rešitev si lahko ogledate v spodnjem videu. Primerna je predvsem za dovolj čvrste in razmeroma ravne površine, natančne omejitve postavitve pa je treba preveriti v navodilih proizvajalca. 

Prednost prosto stoječih sistemov je, da je z njimi mogoče zaščititi širši del parcele, dovoz ali več odprtin hkrati, vendar potrebujejo dovolj prostora za postavitev in primerno površino. Njihove učinkovitosti ne smemo presojati samo po višini pregrade, saj so pomembni še podlaga, naklon terena, hitrost vode, možnost bočnega odtekanja in navodila glede sidranja. Pregrado je treba pred prvo nevarnostjo tudi poskusno sestaviti, saj poplavno opozorilo ni primeren trenutek za prvo branje navodil.

Zaščititi je treba tudi manj opazne odprtine

Voda pogosto najde pot skozi elemente, na katere pri zaščiti vhodnih vrat ne pomislimo. Kletna okna in svetlobni jaški so lahko zavarovani z vodotesnimi pokrovi ali namensko izdelanimi zaporami, pri svetlobnih jaških pa je pomembno tudi, da so njihovi zgornji robovi dovolj visoko glede na okoliški teren in da se voda z dvorišča ne steka naravnost vanje.

Za zračnike in druge nujne odprtine obstajajo začasni pokrovi, vendar jih je treba po koncu nevarnosti odstraniti in ponovno zagotoviti prezračevanje. Pri garažnih vratih je treba poleg same odprtine preveriti še stik tlaka in sten ter potek odvodnega kanala pred garažo.

V ključnih trenutkih lahko pomaga tudi urejanje površin okoli hiše: teren naj, kjer je to mogoče, pada stran od objekta, žlebovi in vertikalni odtoki morajo biti pretočni, voda s strehe pa se ne sme nenadzorovano izlivati ob temeljih. Rešetke, kanalete in požiralnike je treba redno čistiti, odvajanja padavinske vode pa ne smemo urejati tako, da bi voda tekla na sosednje zemljišče. Pred priključevanjem na javno kanalizacijo ali cestno odvodnjavanje je treba preveriti vrsto sistema ter pogoje oziroma soglasje pristojnega upravljavca.

Načinov, na katere lahko voda vdre v naš objekt, je več, zato so tudi rešitve prilagojene glede na situacijo. Foto Hecos/Shutterstock
Načinov, na katere lahko voda vdre v naš objekt, je več, zato so tudi rešitve prilagojene glede na situacijo. Foto Hecos/Shutterstock

Povratna loputa varuje pred vdorom vode skozi odtoke

Tudi popolnoma zaščitena vrata ne pomagajo, če voda v hišo vdre po kanalizacijski cevi. Ob zelo močnem deževju se lahko javno kanalizacijsko omrežje napolni do te mere, da se gladina v njem dvigne. Če so kletni odtoki, straniščne školjke, umivalniki ali drugi priključki nižje od ravni, do katere lahko voda naraste v omrežju, lahko pride do povratnega toka proti stavbi.

Povratna oziroma protipovratna loputa ob normalnem delovanju omogoča odtok vode iz hiše proti javni kanalizaciji, ob toku v nasprotni smeri pa cev zapre. S tem lahko prepreči, da bi odpadna ali meteorna voda iz preobremenjenega sistema skozi interne napeljave vdrla v klet. Toda povratna loputa ni univerzalna naprava, ki jo lahko brez preverjanja vgradimo na katero koli cev. Izbrana mora biti glede na vrsto odpadne vode in zasnovo hišne kanalizacije, zato naj primernost rešitve preveri strokovnjak; v nekaterih primerih je namesto same lopute potrebna črpalna naprava.

Črpalka pomaga le, če imamo kam varno odvesti vodo

Potopna črpalka je lahko koristna pri lokalnem vdoru ali pronicanju vode v jašek, vendar je pomembno izpostaviti, da ni nadomestilo za protipoplavno zaporo. Njena zmogljivost mora ustrezati pričakovanemu dotoku, voda pa mora biti speljana na mesto, kjer se ne bo vrnila k hiši, ogrozila sosednjih zemljišč ali dodatno obremenila že polne javne kanalizacije. Ne pozabimo pa tudi, da je črpalka odvisna tudi od električnega napajanja, ki lahko med neurjem odpove, pri uporabi električne opreme v mokrem okolju pa obstaja tudi nevarnost električnega udara. 

Oprema in instalacije naj bodo nad pričakovano gladino

Pri prenovi poplavno ogrožene hiše je škodo mogoče zmanjšati tudi z razporeditvijo opreme. Električne vtičnice, razdelilne omarice, krmiljenje ogrevalnega sistema in druge občutljive naprave je smiselno namestiti nad pričakovano gladino vode, kurilne naprave, rezervoarje, baterijske hranilnike in drugo opremo je treba ustrezno postaviti in zavarovati, v kleteh pa je priporočljiva uporaba materialov, ki bolje prenašajo stik z vodo in omogočajo čiščenje ter sušenje. 

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