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Vam je jeseni začelo smrdeti iz odtokov? To lahko preverite, preden pokličete mojstra

Če se iz kopalnice ali kuhinje ob spremembi vremena začne širiti neprijeten vonj, vzroka ne gre avtomatično pripisati spremembi letnega časa.
Če se težave ponavljajo, je najbolje, da pokličemo mojstra. Foto Ronstik/Shutterstock
Galerija
Če se težave ponavljajo, je najbolje, da pokličemo mojstra. Foto Ronstik/Shutterstock
Kaja Berlot
16. 10. 2026 | 07:00
4:20
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V tem delu leta številna gospodinjstva opažajo, da je vonj iz otokov bolj izrazit. A še preden nas zamika, da vanje zlijemo sredstvo za odmaševanje, je smiselno ugotoviti, zakaj se smrad pravzaprav pojavlja - se razlog skriva v oblogah ali pa v prostor uhajajo vonjave iz kanalizacije? Glede na pojasnila strokovnjakov letni čas sam po sebi namreč ni diagnoza. 

Prva obramba je voda v sifonu

Če ste s kom že govorili o tej problematiki, ste verjetno naleteli na nasvet, da je v sifon, ki je sicer manj pogosto v uporabi, potrebno zliti vodo. Sifon z zadržano vodo namreč preprečuje prehajanje kanalizacijskih plinov v prostor, in če se izsuši, zaščita ne deluje več. Prav zato so pogost vir neprijetnega vonja talni odtoki, skozi katere le redko teče voda, umivalnik v manj uporabljeni kopalnici ali prha, ki je dalj časa nihče ni uporabljal. A ta težava ni vezana samo na jesen in se lahko pojavi v katerem koli delu leta.

Prvi ukrep je zato preprost; skozi odtok spustimo vodo oziroma jo previdno dolijemo v talni odtok, da obnovimo vodno zaporo. Če vonj po tem izgine, je bila izsušena zapora verjeten vzrok, če pa se ta hitro vrne, potrebujemo nadaljnji pregled. 

Zakaj se vonj okrepi pred dežjem ali med padavinami?

Če iz odtokov zasmrdi predvsem ob poslabšanju vremena, povezava ni nujno naključna. Spremembe zračnega tlaka in večji dotok padavinske vode namreč lahko vplivajo na gibanje zraka v kanalizaciji, vendar gre za dva različna pojava, ki ju je treba ločiti.

Ob padanju zunanjega zračnega tlaka se lahko plini v kanalizacijskem sistemu raztezajo, kar spodbuja izmenjavo zraka med cevmi in okolico. Na pretok zraka vplivajo tudi veter, temperatura in tok odpadne vode, zato ni pravilno sklepati, da nizek tlak vedno »potisne smrad skozi odtok«. Njegov vpliv je namreč odvisen od razmer v posameznem sistemu. 

Med močnim dežjem pa se temu lahko pridruži še učinek naraščajoče vode. V mešani kanalizaciji, ki odvaja odpadno in padavinsko vodo, večji dotok zapolnjuje prostor, v katerem je bil prej zrak. Ker se mora ta umakniti skozi razpoložljive odprtine, lahko hitro polnjenje povzroči izrazitejše premikanje zraka in spremembe tlaka v omrežju. Ta razlaga velja predvsem za sisteme, v katere padavinska voda dejansko doteka, in je ne moremo samodejno prenesti na vsako hišo. 

Uporaba agresivnih čistil lahko v določenih primerih naredi več škode kot koristi. Foto Jens Danny Schneider/Shutterstock
Uporaba agresivnih čistil lahko v določenih primerih naredi več škode kot koristi. Foto Jens Danny Schneider/Shutterstock

V tem primeru je pomembno ugotoviti, ali voda hkrati počasneje odteka, v odtokih klokota ali se vrača v najnižje sanitarne naprave, saj so to lahko opozorilni znaki zamašitve.  Če se težave pojavijo v več stanovanjih ali tudi pri sosedih, to sporočimo upravniku oziroma lokalnemu izvajalcu odvajanja odpadne vode, saj mu bo ta podatek pomagal pri iskanju vzroka. 

Vzrok so lahko obloge ali poškodovani spoji

Neprijeten vonj lahko povzročajo tudi usedline v odtoku, saj lasje in drugi delci ovirajo odtekanje, a je takšna težava navadno  lokalna. V tem primeru je smiselno odstraniti vidne lase in očistiti sito oziroma dostopni čistilni vložek po navodilih proizvajalca, razstavljanje sifona pa naj opravi strokovnjak, zlasti če nimamo izkušenj s pravilnim sestavljanjem in tesnjenjem. 

Preveriti je treba tudi morebitno puščanje, saj lahko neprijetne vonjave povzročajo tudi poškodovana tesnila in razpoke pri stranišču. Pri mokrih spojih ali vidnih poškodbah je potreben strokoven pregled. 

Zakaj močno čistilo ni vedno rešitev?

Čeprav je čistilo navadno prva misel, to ne bo odpravilo nepravilnega odzračevanja, poškodovanega tesnila ali manjkajoče vodne zapore. Strokovnjaki celo opozarjajo, da lahko v nekaterih primerih povzroči dodatno škodo, saj lahko poškoduje materiale in tesnila. Pred kakršnim koli dodatnim posegom je zato najbolje, da odkrijemo vir neprijetnega vonja in se odločimo za temu primerne rešitve. 

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