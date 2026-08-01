Zalivanje z vodo iz potoka vas lahko drago stane: direkcija opozarja na globe

Direkcija Republike Slovenije za vode opozarja na močno povečanje črpanja vode iz rek, potokov in drugih vodotokov za zalivanje vrtov ter namakanje površin. Zaradi daljšega obdobja brez padavin so nekateri vodotoki že povsem presušili, nedovoljeni odvzemi pa še dodatno ogrožajo habitate in preživetje vodnih organizmov.

Vode iz potoka ne smemo črpati brez dovoljenja

Na direkciji v zadnjih tednih na terenu opažajo izjemno povečanje uporabe potopnih črpalk, nateg in drugih naprav, s katerimi ljudje zajemajo vodo neposredno iz strug.

Opozarjajo, da takšno črpanje po Zakonu o vodah velja za posebno rabo vode. Za odvzem vode iz vodotoka je zato treba predhodno pridobiti vodno dovoljenje.

To velja tudi takrat, ko želimo vodo uporabiti zgolj za zalivanje domačega vrta ali namakanje kmetijskih površin.

Tudi dovoljenje ne omogoča odvzema ob vsakem času

V vodnem dovoljenju je določen ekološko sprejemljivi pretok oziroma Qes. Gre za količino vode, ki mora ostati v strugi, da se lahko ohranita delovanje vodnega in obvodnega ekosistema ter preživetje živali in rastlin.

Ko pretok pade pod določeno mejo, odvzem vode ni več dovoljen niti imetnikom vodnega dovoljenja.

Zaradi dolgotrajne suše in povečanih odvzemov vode so nekateri potoki že povsem presušili, s tem pa so ogroženi vodni organizmi in njihovi habitati. Foto Pigeonlvrs/Shutterstock

Daljše obdobje brez padavin je v kombinaciji z intenzivnim črpanjem povzročilo, da so nekateri vodotoki že popolnoma presušeni. S tem so resno ogroženi habitati rib, dvoživk, nevretenčarjev in drugih organizmov, ki so odvisni od vode.

Za posameznike globa do 1.200 evrov

Direkcija stanje na terenu redno spremlja. Če njeni predstavniki ugotovijo nedovoljen odvzem vode ali kršenje pogojev, določenih v vodnem dovoljenju, o tem obvestijo Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

Raba vode brez ustreznega dovoljenja oziroma v nasprotju z njegovimi pogoji je prekršek. Zakon o vodah za posameznike določa globe od 400 do 1.200 evrov, za pravne osebe pa so predvidene precej višje kazni.

Direkcija prebivalce zato poziva, naj v sušnem obdobju ne črpajo vode iz vodotokov brez dovoljenja ter naj z odgovornim ravnanjem pomagajo ohraniti življenje v rekah in potokih.