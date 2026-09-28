Domača opeka omogoča najsodobnejšo gradnjo

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Galerija
Suha gradnja omogoča čisto in učinkovito gradbišče FOTO: wienerberger
Promo Deloindom
28. 9. 2026 | 15:20
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Hitrost in dostopnost gradbenih materialov sta pri načrtovanju gradnje zelo pomembni. Če k temu dodamo še vse večji pomen trajnosti, je lokalna proizvodnja brez dvoma najboljša izbira za investitorje in izvajalce. Zato je Porotherm Profi opeka, izdelana v Ormožu, vse pogostejša izbira slovenskih strokovnjakov.

Ormož je zelo uspešen proizvodni obrat podjetja wienerberger, kjer znanje in izkušnje zaposlenih ustvarjajo izdelke, iz katerega nastajajo domovi za več generacij. Podjetje je tesno povezano z lokalno skupnostjo, tovarna v Ormožu pa ima eno najnižjih emisij CO2 v Evropi. Naložba v višini treh milijonov evrov v proizvodnjo brušene opeke dodatno potrjuje, kako pomemben je slovenski trg za wienerberger.

Porotherm Profi brušena opeka in Dryfix.extra poliuretansko lepilo FOTO: wienerberger
Porotherm Profi brušena opeka in Dryfix.extra poliuretansko lepilo FOTO: wienerberger

Sistem suhe gradnje, ki ga sestavljata Porotherm Profi opeka in Dryfix.extra lepilo, je kot prvi na slovenskem trgu pridobil Slovensko tehnično soglasje, ki zagotavlja skladnost z vsemi predpisi in standardi, velja pa že tudi za Profi opeko, izdelano v Ormožu.

Gradnja z brušeno opeko je pristop, ki odgovarja na ključne izzive današnjega gradbenega sektorja. Pomanjkanje usposobljene delovne sile, vse krajši izvedbeni roki in strožje energijske zahteve zahtevajo rešitve, ki so hitrejše, učinkovitejše in bolj trajnostne.

Porotherm Dryfix sistem se od klasične gradnje razlikuje predvsem v tem, da omogoča do trikrat hitrejšo gradnjo, namesto tradicionalne malte pa uporablja Dryfix.extra poliuretansko lepilo. To pomeni manjšo porabo materiala, hitrejšo izvedbo, manj gradbenih odpadkov in bolj optimiziran potek dela na gradbišču. Poleg tega je lepilo že vključeno v ceno opeke!

Za primerjavo: za gradnjo povprečne družinske hiše je potrebnih kar 10.000 litrov malte, za isto hišo pa zadostuje le 28 pločevink Porotherm Dryfix.extra lepila (po 810 ml). Poleg tega je s Porotherm Dryfix sistemom mogoče zidati vse leto, tudi pri temperaturah do −5 °C.

Natančna in hitra gradnja vse leto FOTO: wienerberger
Natančna in hitra gradnja vse leto FOTO: wienerberger

Da bi se vsi čim bolje seznanili s tem sodobnim načinom gradnje, wienerberger ponuja brezplačno inštruktažo na gradbiščih po vsej Sloveniji! Za termin se je treba vnaprej dogovoriti s strokovnjaki podjetja wienerberger. Časovno učinkovita in jasna navodila so najboljši način, da izvajate trajnostno in dolgoročno donosno gradnjo.

Več o tej opeki izveste na spletni strani podjetja wienerberger!

Suha gradnja je primerna tako za manjše družinske hiše kot za velike investicijske projekte. FOTO: Marko Todorov/Cropix
Suha gradnja je primerna tako za manjše družinske hiše kot za velike investicijske projekte. FOTO: Marko Todorov/Cropix

Naročnik oglasne vsebine je wienerberger

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