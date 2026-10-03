Hiša iz slame: Kaj pa požar, vlaga in miši? Strokovnjaka razbijata najpogostejše mite

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Pri gradnji s slamo bale niso nosilni element, temveč predvsem toplotna izolacija v leseni skeletni konstrukciji. Foto Zala Peršin/
K. Ž.
3. 10. 2026 | 07:30
1:41
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Ko pomislimo na hišo iz slame, se hitro pojavijo pomisleki: Kaj se zgodi ob požaru? Kaj, če v steno pride voda? Jo bodo naselile miši? In ali lahko takšna hiša sploh zdrži več desetletij? Prav ta vprašanja smo v novi epizodi podkasta Deloindom zastavili arhitektki Zali Peršin in Antonu Puglju, ustanovitelju in direktorju Centra sonaravne gradnje Gnezdo.

Arhitektka Zala Peršin in Anton Pugelj, ustanovitelj in direktor Centra sonaravne gradnje Gnezdo, sta v podkastu Deloindom spregovorila o prednostih in izzivih gradnje s slamo. Foto Marko Feist/Delo
Arhitektka Zala Peršin in Anton Pugelj, ustanovitelj in direktor Centra sonaravne gradnje Gnezdo, sta v podkastu Deloindom spregovorila o prednostih in izzivih gradnje s slamo. Foto Marko Feist/Delo

Sogovornika pojasnjujeta, zakaj je sodobna gradnja s slamnatimi balami precej bolj premišljen sistem, kot se zdi na prvi pogled, in zakaj pri njej improvizacija ni najboljša pot. Posebna pozornost je potrebna pri vlagi, konstrukcijskih detajlih in inštalacijah, pravilna izvedba pa pomembno vpliva na trajnost objekta.

Dotaknemo se tudi požarne varnosti, življenjske dobe takšnih hiš ter enega najpogostejših strahov bodočih investitorjev – glodavcev.

Koliko pa gradnja s slamo stane v primerjavi s klasično hišo, kako dolgo traja in zakaj ljudje, ki so v takšnih objektih bivali, opisujejo prav poseben občutek doma? Tudi o tem govorimo v novi epizodi podkasta Deloindom.

Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete spodaj in preverite, katere predstave o hišah iz slame držijo – in katere so le trdovratni miti.

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