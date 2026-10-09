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Imava prihranke, a sva za nova okna izbrala kredit Eko sklada. Zakaj?

Julija Urbančič razkriva, zakaj sta za nova okna izbrala kredit Eko sklada, dr. Ivan Kenda pa pojasnjuje možnosti financiranja prenove.
Julija Urbančič s partnerjem prenavlja staro meščansko vilo, pri načrtovanju posegov pa preverjata tudi možnosti subvencij in drugih spodbud Eko sklada. Foto Marko Feist/Delo
Galerija
Julija Urbančič s partnerjem prenavlja staro meščansko vilo, pri načrtovanju posegov pa preverjata tudi možnosti subvencij in drugih spodbud Eko sklada. Foto Marko Feist/Delo
K. Ž.
9. 10. 2026 | 14:10
9. 10. 2026 | 14:20
4:09
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Okna, fasada, izolacija, ogrevalni sistem – pri temeljiti prenovi hiše se stroški hitro seštevajo. Tudi če imamo nekaj denarja privarčevanega, zato ni nujno najbolj smiselno, da ga porabimo že za prve večje posege.

O tem sta se pri prenovi stare meščanske vile spraševala tudi Julija Urbančič, ustvarjalka profila Najina vila, in njen partner. V novi epizodi podkasta Deloindom je pojasnila, zakaj sta se pri financiranju novih oken odločila za kredit Eko sklada, prihranke pa nameravata uporabiti drugje.

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VIDEO: Kako do sredstev Eko sklada brez nepotrebnih napak (Ivan Kenda in Julija Urbančič)

Prihranke bosta raje ohranila za druge stroške

Urbančičeva poudarja, da želita pri prenovi čim bolje izkoristiti tako subvencije kot možnosti ugodnejšega financiranja.

Čeprav imata nekaj lastnih sredstev, sta se odločila, da jih ne bosta v celoti namenila menjavi oken. Za ta poseg nameravata uporabiti kredit Eko sklada, privarčevani denar pa ohraniti za dela, za katera bi sicer morala najemati dražje financiranje.

Gre torej za načrtovanje celotne prenove, ne zgolj financiranja enega ukrepa: ugodnejši vir financiranja uporabiti tam, kjer je na voljo, in lastna sredstva ohraniti za druge stroške.

Kredit in subvencija se lahko dopolnjujeta

Dr. Ivan Kenda, neodvisni energetski svetovalec mreže ENSVET Eko sklada, je v pogovoru pojasnil tudi, da se lahko kredit Eko sklada in subvencija kombinirata. Kredit se lahko uporabi za izvedbo naložbe, subvencija pa lahko nato predstavlja del financiranja oziroma se z njo delno poplača kredit.

V podkastu je Kenda opozoril še na razliko med takšnim financiranjem in običajnim bančnim kreditom. Postopek za kredit Eko sklada se namreč začne pri Eko skladu, četudi je v izvedbo postopka vključena banka.

Daljša doba odplačevanja lahko olajša prenovo

Pomembna ni samo cena financiranja, temveč tudi čas, v katerem je treba kredit vrniti. Kenda je v pogovoru povedal, da je lahko pri rekonstrukciji vračilna doba do deset let, pri novogradnji pa do 20 let.

To lahko pri večji prenovi pomeni precejšnjo razliko. Namesto da bi moral lastnik večji del razpoložljivega denarja porabiti že v prvi fazi, lahko stroške razporedi skozi daljše obdobje, lastna sredstva pa nameni drugim nujnim posegom.

Kot poudarja Kenda, lahko kombinacija subvencij in kredita pripomore tudi k temu, da se prenova izvede hitreje, namesto da bi lastniki posamezne faze zaradi pomanjkanja sredstev raztegnili čez več let.

V novi epizodi podkasta Deloindom dr. Ivan Kenda in Julija Urbančič razkrivata, kako čim bolje izkoristiti spodbude Eko sklada in se izogniti napakam pri prijavi. Foto Marko Feist/Delo
V novi epizodi podkasta Deloindom dr. Ivan Kenda in Julija Urbančič razkrivata, kako čim bolje izkoristiti spodbude Eko sklada in se izogniti napakam pri prijavi. Foto Marko Feist/Delo

Pred odločitvijo preverite celotno finančno sliko

Julijina izkušnja tako pokaže, da pri večji prenovi ni pomembno zgolj vprašanje, koliko denarja imamo trenutno na voljo, ampak tudi, za katere posege ga bomo potrebovali pozneje.

Smiselno je zato še pred začetkom del preveriti, za katere ukrepe je mogoče pridobiti subvencijo, katere je mogoče financirati s kreditom Eko sklada ter koliko lastnih sredstev bomo potrebovali za posege, ki takšnih možnosti nimajo.

Več praktičnih nasvetov v podkastu Deloindom

V celotni epizodi podkasta Deloindom se voditeljica Nina Štajner z Julijo Urbančič in dr. Ivanom Kendo pogovarja tudi o najpogostejših napakah pri uveljavljanju sredstev Eko sklada, dokumentaciji, samogradnji, pravilnem vrstnem redu posegov in težavah, ki se lahko pojavijo pri prenovi spomeniško zaščitene hiše.

Izveste tudi, katere možnosti financiranja sta pri svoji prenovi preverila Julija in njen partner ter zakaj Kenda svetuje, da se lastniki pred večjo naložbo posvetujejo z neodvisnim energetskim svetovalcem.

Celoten pogovor z vsemi praktičnimi nasveti za financiranje in načrtovanje prenove si oglejte oziroma poslušajte v novi epizodi podkasta Deloindom.

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