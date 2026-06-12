Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Fuge prekrivajo le majhen del površine, njihov vpliv na videz prostora pa je presenetljivo velik. Določajo, ali bo keramika delovala umirjeno ali izrazito, hkrati pa pomembno vplivajo tudi na čiščenje in dolgotrajno ohranjanje urejenega videza.

Fuga: tehnični detajl kot del celostne podobe prostora

O fugirni masi se vse bolj razmišlja kot o dolgoročni naložbi v kakovost prostora. FOTO: Mapei

V sodobnih kopalnicah in kuhinjah prevladujejo veliki formati keramike, umirjeni zemeljski odtenki in čim manj vizualnih prekinitev med posameznimi površinami, zato projektanti vse več pozornosti namenjajo tudi detajlom, ki so bili nekoč predvsem tehnične narave. Namesto izrazitih kontrastov prostor oblikujejo usklajeni prehodi med materiali, premišljena izbira površin in natančno izvedeni detajli.

Fuga, ki zavzema le majhen delež površine, pomembno vpliva na videz prostora. Pri velikih formatih keramike lahko skoraj neopazno poveže posamezne plošče v enotno površino, pri mozaikih pa je njena vloga še izrazitejša, saj tvori pomemben del celotnega vzorca. Odtenek fuge lahko poudari geometrijo ploščic, ustvari kontrast ali pa se z oblogo skoraj povsem zlije.

Barva in kakovost fuge lahko pri mozaikih odločilno vplivata na enotnost in izraznost površine. FOTO: Mapei

Med izdelki, ki nam pomagajo oblikovati skladno urejen prostor, je tudi dekorativna epoksidna fugirna masa Kerapoxy Easy Design podjetja Mapei, ki ima izjemne tehnične lastnosti. Barve skozi leta ne spreminja in je zelo trpežna, poleg tega ne vpija vode in je enostavna za čiščenje. Za arhitekte in notranje oblikovalce je bistvena enotnost končnega videza. Površina, zafugirana s Kerapoxy Easy Design, ohranja enakomerno barvo in urejen videz, kar je še posebej dobrodošlo pri večjih površinah, kjer videz lahko zmotijo že manjša odstopanja. Pri vsakodnevni uporabi je zelo pomembna tudi življenjska doba, zato se projektanti odločajo za trpežne in tehnično dovršene izdelke.

Na voljo je v široki paleti barvnih odtenkov. Bogata izbira barv omogoča natančno prilagajanje različnim vrstam keramike, mozaikov in naravnega kamna. Na voljo je v več barvnih možnostih, ki so usklajene tudi s tesnilnimi masami Mapei. Med barvnimi odtenki fugirne mase je tudi prosojna različica, ki omogoča ustvarjanje posebnih dekorativnih učinkov z dodatkom kovinskih bleščic Mape​glitter.

Kerapoxy Easy Design se lahko uporabi kot lepilo in/ali fugirna masa na talnih in stenskih površinah ter delovnih pultih. FOTO: Mapei

Dobra obdelovalnost pri pravilni pripravi Kerapoxy Easy Design je dekorativna dvokomponentna epoksidna fugirna masa z zelo nizko stopnjo hlapljivih organskih spojin. Primerna je za fugiranje fug širine od 1 do 15 milimetrov, zato je idealna za steklene ali keramične mozaike in tudi za keramične ploščice in naravni kamen. Za vgradnjo so primerne temperature med 12 ºC in 30 ºC. Masa je na voljo v trikilogramskem vedru, ki vsebuje obe komponenti, ki ju je treba zmešati z električnim mešalnikom z nizkimi obrati. Po potrebi dodamo kovinske bleščice Mapeglitter. Tako pripravljeno maso je treba vgraditi v 45 minutah (pri že omenjenih temperaturah). Površine najpozneje 60 minut po vgradnji očistimo s čistilom Ultracare Kerapoxy Cleaner in celulozno gobo Mapei, ki jo med čiščenjem čim večkrat operemo.

Kopalnica je najlepša takrat, ko jo je enostavno vzdrževati

Fuge, narejene s Kerapoxy Easy Design, so zelo preproste za vzdrževanje. FOTO: Mapei UK

V kopalnici so stene in tla vsakodnevno izpostavljeni vlagi, vodnemu kamnu in ostankom mila, v kuhinji pa maščobam, kavi in drugim živilom. Tudi najlepša keramika lahko sčasoma izgubi del svojega učinka, če fuge ne ohranijo prvotnega videza. Prav zato so vse bolj cenjene rešitve, ki omogočajo preprosto čiščenje in pomagajo ohranjati urejen videz površin skozi leta. Zelo koristno je vedeti, da Kerapoxy Easy Design izpolnjuje zahteve HACCP sistema. Ima fino, gladko in površinsko zaprto strukturo za vse nečistoče, zato je čiščenje preprostejše. Po vezavi postane masa tudi bakteriostatična, saj uporablja tehnologijo BioBlock®, ki pomaga omejevati razvoj mikroorganizmov na površini fug.

Takšne lastnosti so dobrodošle tam, kjer so higienski standardi zaradi namembnosti prostora višji. Epoksidne fugirne mase se zato uporabljajo v profesionalnih kuhinjah, prostorih za pripravo hrane, velnesih in bazenih, so pa uporabne tudi doma, zlasti v kopalnicah, prhah in na kuhinjskih delovnih površinah.

Epoksidne fugirne mase se uporabljajo tudi v bazenih in wellness centrih. FOTO: Mapei UK

Kaj investitorji pričakujejo od fugirne mase? Usklajen videz s keramiko, tesnilnimi masami in drugimi zaključnimi elementi,

čim manj zahtevno čiščenje,

odpornost pri vsakodnevni uporabi,

zanesljivo delovanje v vlažnih prostorih,

možnost natančnega barvnega usklajevanja.

Majhna investicija s številnimi prednostmi

Enotna barvna zasnova poudari arhitekturno čistost prostora. FOTO: Mapei

Pri prenovi se kakovost izbranih materialov pokaže sčasoma. Keramika je lahko še vedno lepa, armature brezhibne, prostor pa urejen, manj kakovostne fuge pa kmalu začnejo razkrivati prve znake obrabe – potemnijo, se neenakomerno obarvajo ali jih je težko očistiti.

Pri sodobnih keramičnih oblogah, zlasti pri velikih formatih ploščic, je delež fug sicer manjši kot nekoč, vendar so zaradi tega še bolj opazne vse morebitne nepravilnosti. Neenakomerna barva, madeži ali sledovi obrabe lahko hitro zmotijo sicer skrbno zasnovan interier. Pri Kerapoxy Easy Design je glavna prednost njena trpežnost in trajnost ter barvna obstojnost tudi skozi dolgoročno uporabo. Površina fug ohranja enoten videz, kar je še posebej opazno pri večjih talnih in stenskih površinah.

Zaradi takšnih lastnosti se o epoksidni fugirni masi vse bolj razmišlja kot o dolgoročni naložbi v kakovost prostora. Strošek fugiranja ni velik v primerjavi s celotno prenovo, vendar izbira prave fuge vpliva na celotno življenjsko dobo površine.

Ko se vsi detajli povežejo v celoto

Fuge, stiki in zaključni profili morajo delovati usklajeno. Če je fuga v drugačnem odtenku od silikonske tesnilne mase ali če zaključni profil izstopa iz barvne zasnove prostora, lahko to hitro prekine sicer skrbno načrtovano vizualno podobo. To še posebej velja pri sodobnih interierjih, kjer prevladujejo velike keramične površine, umirjene barvne kombinacije in minimalistični detajli.

Sistem Mapei Color omogoča usklajevanje zaključnih detajlov s fugirnimi masami in tesnilnimi masami. FOTO: Mapei

S tem namenom so v Mapei zasnovali sistem Mapei Color, ki omogoča usklajevanje več elementov v enotno oblikovalsko celoto. Sistem povezuje profile Cerfix Proangle, fugirni masi Kerapoxy Easy Design in Ultracolor Plus ter tesnilno maso Mapesil AC Zero. Vsi izdelki so na voljo v 25 medsebojno usklajenih barvnih odtenkih z enakimi oznakami, kar močno olajša izbiro in zmanjšuje možnost napačnih kombinacij.

Pri prenovi izbiramo keramiko, armature in opremo, ko pa prostor dokončamo, se kakovost izvedbe pokaže v detajlih, kot so fuge. Če so barvno usklajene, enostavne za vzdrževanje in dolgoročno stabilne, ostanejo skoraj neopazne, kar je pri dobro zasnovanem interierju pogosto največja pohvala.

Več informacij in tehnična pomoč: Mapei, Cesta ob Bregu 14, Škofljica Telefon: 017865054 Elektronski naslov: tehnika@mapei.si

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