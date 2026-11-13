Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Vrt in živali  |  Sadovnjaki
Vredno branja

Imate kivi še na pergoli? Zaradi napovedi za konec tedna ne odlašajte več

Kdaj obrati kivi in kako ga shraniti čez zimo? Pred napovedano slano preverite, kako pravilno obrati, hraniti in postopoma mehčati plodove.
10. 11. 2026 | 10:04
Bivanje  |  Nepremičninski trg
Vredno branja

Do stanovanja brez pologa? Novi predlog prinaša veliko spremembo za mlade

Novi predlog zakona mladim obljublja stanovanjski kredit brez začetnega pologa in subvencionirano obrestno mero. Preverite, kdo bi bil upravičen.
12. 11. 2026 | 16:36
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Svetovalnica: Mož stanovanje zapušča vnukom – me lahko sin in hči izselita?

Pravnik odgovarja na vprašanje bralke, ali jo lahko nujni dediči izselijo iz stanovanja, ki ga mož z oporoko zapušča vnukom.
Pravnik na dlani 9. 11. 2026 | 12:10
Gradnja in obnova

Kaj pa, če Eko sklad zahteva eno, spomeniško varstvo pa drugo?

Pri prenovi spomeniško zaščitene hiše se lahko zahteve Eko sklada in kulturne dediščine razhajajo. Julija Urbančič in Ivan Kenda pojasnjujeta, kako se lotiti zapleta.
Pri prenovi spomeniško zaščitene hiše je treba energetske izboljšave uskladiti z zahtevami varovanja kulturne dediščine. Foto Pecold/Shutterstock
Galerija
Pri prenovi spomeniško zaščitene hiše je treba energetske izboljšave uskladiti z zahtevami varovanja kulturne dediščine. Foto Pecold/Shutterstock
K. Ž.
13. 11. 2026 | 07:00
4:32
A+A-

Energetska prenova stare hiše je že sama po sebi zahteven projekt, če je stavba pod varstvom kulturne dediščine, pa se lahko stvari še dodatno zapletejo. Materiali in način izvedbe, ki jih zahteva Eko sklad, namreč niso vedno povsem skladni s posegi, ki jih dopušča Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

S tem se pri prenovi stare meščanske vile srečujeta tudi Julija Urbančič, ustvarjalka profila Najina vila, in njen partner. V epizodi podkasta Deloindom je Urbančičeva povedala, da so po njunih dosedanjih izkušnjah zahteve obeh institucij v nekaterih primerih lahko celo v nasprotju.

Ko je zahtevana izolacija za staro hišo predebela

Eden konkretnih primerov je toplotna izolacija fasade. Za pridobitev spodbude mora prenova izpolnjevati določene energetske zahteve, medtem ko lahko pri zaščiteni stavbi prevelika debelina izolacije spremeni njene zunanje mere in videz.

»Eko sklad ima neke minimalne zahteve glede debeline fasade, ta debelina pa je za Zavod za varstvo kulturne dediščine lahko predebela, ker posega v gabarite stavbe in kvari avtentičnost,« je svojo izkušnjo opisala Urbančičeva.

Podoben problem se lahko pojavi pri stavbah s kamnitimi fasadami, kjer zunanja izolacija zaradi varovanja njihovega prvotnega videza sploh ni mogoča. Prav zato univerzalne rešitve za vse stare in zaščitene objekte ni.

Kaj pa okna?

Drugo področje so okna. Urbančičeva je kot primer navedla troslojna okna, ki jih želijo uporabiti pri prenovi svoje vile. Pri starejših zaščitenih stavbah pa mora novo stavbno pohištvo pogosto ohraniti videz in značilnosti prvotnih oken.

To lahko pomeni izdelavo posebnih oken po naročilu, s tem pa tudi precej višjo ceno.

image_alt
Imava prihranke, a sva za nova okna izbrala kredit Eko sklada. Zakaj?

Dr. Ivan Kenda, neodvisni energetski svetovalec mreže ENSVET Eko sklada, ob tem opozarja, da se je pri zaščitenih stavbah prenove treba lotiti nekoliko drugače. Ključni prvi korak je pogovor z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in iskanje rešitve, ki bo upoštevala posebnosti konkretne stavbe.

Debelejši zid lahko spremeni izračun

Pri starih stavbah pa obstaja še ena pomembna posebnost. Kenda pojasnjuje, da imajo lahko že same po sebi zelo debele zidove, zato ni nujno, da potrebujejo enako debelino dodatne izolacije kot drugačne konstrukcije.

»Tudi te stavbe so debelejših zidov, to se pravi, ni treba ravno predpisane izolacije, zato je treba to gradbeno fiziko narediti,« je pojasnil.

Prav izračun lastnosti konkretne konstrukcije je zato lahko pomemben pri iskanju rešitve, ki bo energetsko ustrezna in obenem sprejemljiva z vidika varovanja kulturne dediščine.

Najprej pogovor, nato izbira rešitve

Tako Urbančičeva kot Kenda svetujeta, da se lastniki zaščitenih objektov še pred naročanjem oken, izolacije ali drugih večjih posegov obrnejo na pristojni zavod in preverijo, kaj je na njihovem objektu sploh dovoljeno.

Izkušnje namreč kažejo, da je v posameznih primerih mogoče najti kompromis. Urbančičeva je denimo povedala, da so pri njuni vili dosegli dogovor tudi glede troslojnih oken, medtem ko so lahko pravila pri drugih zaščitenih stavbah precej strožja.

Kenda zato poudarja pomen usklajevanja: najprej je treba poznati zahteve Eko sklada in pogoje spomeniškega varstva, nato pa iskati optimalno rešitev za konkretno stavbo.

Več praktičnih odgovorov v podkastu Deloindom

Kako se lotiti energetske prenove spomeniško zaščitene hiše, katere spodbude Eko sklada so na voljo in katere napake lahko lastnika stanejo subvencije?

V celotni epizodi podkasta Deloindom se voditeljica Nina Štajner z dr. Ivanom Kendo in Julijo Urbančič pogovarja tudi o pravilnem vrstnem redu korakov pri prenovi, dokumentaciji, fotodokumentaciji, samogradnji, ugodnih kreditih Eko sklada ter o tem, zakaj se je po strokovni nasvet dobro odpraviti še pred začetkom del.

Celoten pogovor in izkušnjo iz prve roke s prenovo stare meščanske vile si oglejte oziroma poslušajte v novi epizodi podkasta Deloindom.

PODKASTU LAHKO PRISLUHNETE SPODAJ:

Sorodni članki

Energija in okolje
Vredno branja

Subvencija Eko sklada: Zaradi teh napak lahko ostanete brez denarja

Nepopolna dokumentacija, napačni materiali ali premalo fotografij lahko ogrozijo subvencijo Eko sklada. Dr. Ivan Kenda opozarja, da mnogi pomoč poiščejo prepozno.
19. 10. 2026 | 17:30
Podkasti
Vredno branja

VIDEO: Kako do sredstev Eko sklada brez nepotrebnih napak (Ivan Kenda in Julija Urbančič)

V podkastu Deloindom Ivan Kenda in Julija Urbančič razkrivata, kako do spodbud Eko sklada in katerim napakam se je pri vlogi dobro izogniti.
Nina Štajner 6. 10. 2026 | 11:30

Več iz teme

Eko skladZVKDspomeniška zaščitaspomeniško zaščiten objektizolacijaoknaJulija UrbančičIvan KendaNajina vila
Najbolj brano
VEČ NOVIC
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Zakaj bi morali puloverje hraniti v zamrzovalniku

Bi verjeli, da nam lahko zamrzovalnik pride prav tudi pri negi oblačil, predvsem volnenih puloverjev in drugih občutljivih pletenin?
13. 11. 2026 | 11:43
Promo
Bivanje  |  Arhitektura
Vredno branja

Kako so se naši domovi spremenili v zadnjih 30 letih?

Od neizkoriščenih podstrešij do svetlih prostorov za bivanje, delo in počitek.
Promo Deloindom 13. 11. 2026 | 08:52
Video
Gradnja in obnova
Vredno branja

Kaj pa, če Eko sklad zahteva eno, spomeniško varstvo pa drugo?

Pri prenovi spomeniško zaščitene hiše se lahko zahteve Eko sklada in kulturne dediščine razhajajo. Julija Urbančič in Ivan Kenda pojasnjujeta, kako se lotiti zapleta.
13. 11. 2026 | 07:00
Bivanje  |  Nepremičninski trg
Vredno branja

Do stanovanja brez pologa? Novi predlog prinaša veliko spremembo za mlade

Novi predlog zakona mladim obljublja stanovanjski kredit brez začetnega pologa in subvencionirano obrestno mero. Preverite, kdo bi bil upravičen.
12. 11. 2026 | 16:36
Video
Bivanje
Vredno branja

Pri opremljanju doma ne iščemo več le pohištva: vse pomembnejše postaja dobro svetovanje

Izbire pri opremljanju doma je ogromno, zato odločanje ni vedno preprosto. Kupci vse pogosteje iščejo pomoč pri načrtovanju in izbiri rešitev.
12. 11. 2026 | 14:39
Video
Gradnja in obnova
Vredno branja

Kaj pa, če Eko sklad zahteva eno, spomeniško varstvo pa drugo?

Pri prenovi spomeniško zaščitene hiše se lahko zahteve Eko sklada in kulturne dediščine razhajajo. Julija Urbančič in Ivan Kenda pojasnjujeta, kako se lotiti zapleta.
13. 11. 2026 | 07:00
Bivanje  |  Nepremičninski trg
Vredno branja

Do stanovanja brez pologa? Novi predlog prinaša veliko spremembo za mlade

Novi predlog zakona mladim obljublja stanovanjski kredit brez začetnega pologa in subvencionirano obrestno mero. Preverite, kdo bi bil upravičen.
12. 11. 2026 | 16:36
Video
Bivanje
Vredno branja

Pri opremljanju doma ne iščemo več le pohištva: vse pomembnejše postaja dobro svetovanje

Izbire pri opremljanju doma je ogromno, zato odločanje ni vedno preprosto. Kupci vse pogosteje iščejo pomoč pri načrtovanju in izbiri rešitev.
12. 11. 2026 | 14:39
Predstavitvene vsebine
Promo
Bivanje  |  Arhitektura
Vredno branja

Kako so se naši domovi spremenili v zadnjih 30 letih?

Od neizkoriščenih podstrešij do svetlih prostorov za bivanje, delo in počitek.
Promo Deloindom 13. 11. 2026 | 08:52
Promo
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Kaj je art deco? Kako ustvariti dnevno sobo z brezčasnim šarmom

V dnevni sobi, opremljeni v slogu art deco, kot bi jo vzeli iz filma Veliki Gatsby, tudi povsem običajen večer ob gledanju poročil dobi pridih slovesnosti.
Promo Deloindom 29. 10. 2026 | 13:58
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Bivanje
Vredno branja

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari, zdaj pa čistijo tudi roboti

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Deloindom 27. 10. 2026 | 08:57
Promo
Energija in okolje  |  Odpadki
Vredno branja

Okusne jedi, ki nastanejo iz skoraj zavrženih sestavin

Se tudi vam kdaj zgodi, da v kuhinji najdete prezrelo banano, nekaj rezin kruha ali osamljeno bučko, za katero ne veste, kaj bi z njo?
Promo Deloindom 16. 10. 2026 | 09:10
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Domača opeka omogoča najsodobnejšo gradnjo

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
Promo Deloindom 28. 9. 2026 | 15:20
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Prenavljate dom? Pet napak pri izbiri tal, ki jih lahko pozneje drago plačate

Ko prenavljamo ali opremljamo nov dom, največ pozornosti pogosto namenimo kuhinji, sedežni garnituri, barvam sten in pohištvu.
Promo Deloindom 28. 9. 2026 | 08:45
Promo
Gradnja in obnova  |  Obnova
Vredno branja

Resnica je, da prenova skoraj vedno stane več kot pričakovano

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti