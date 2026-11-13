Kaj pa, če Eko sklad zahteva eno, spomeniško varstvo pa drugo?

Energetska prenova stare hiše je že sama po sebi zahteven projekt, če je stavba pod varstvom kulturne dediščine, pa se lahko stvari še dodatno zapletejo. Materiali in način izvedbe, ki jih zahteva Eko sklad, namreč niso vedno povsem skladni s posegi, ki jih dopušča Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

S tem se pri prenovi stare meščanske vile srečujeta tudi Julija Urbančič, ustvarjalka profila Najina vila, in njen partner. V epizodi podkasta Deloindom je Urbančičeva povedala, da so po njunih dosedanjih izkušnjah zahteve obeh institucij v nekaterih primerih lahko celo v nasprotju.

Ko je zahtevana izolacija za staro hišo predebela

Eden konkretnih primerov je toplotna izolacija fasade. Za pridobitev spodbude mora prenova izpolnjevati določene energetske zahteve, medtem ko lahko pri zaščiteni stavbi prevelika debelina izolacije spremeni njene zunanje mere in videz.

»Eko sklad ima neke minimalne zahteve glede debeline fasade, ta debelina pa je za Zavod za varstvo kulturne dediščine lahko predebela, ker posega v gabarite stavbe in kvari avtentičnost,« je svojo izkušnjo opisala Urbančičeva.

Podoben problem se lahko pojavi pri stavbah s kamnitimi fasadami, kjer zunanja izolacija zaradi varovanja njihovega prvotnega videza sploh ni mogoča. Prav zato univerzalne rešitve za vse stare in zaščitene objekte ni.

Kaj pa okna?

Drugo področje so okna. Urbančičeva je kot primer navedla troslojna okna, ki jih želijo uporabiti pri prenovi svoje vile. Pri starejših zaščitenih stavbah pa mora novo stavbno pohištvo pogosto ohraniti videz in značilnosti prvotnih oken.

To lahko pomeni izdelavo posebnih oken po naročilu, s tem pa tudi precej višjo ceno.

Dr. Ivan Kenda, neodvisni energetski svetovalec mreže ENSVET Eko sklada, ob tem opozarja, da se je pri zaščitenih stavbah prenove treba lotiti nekoliko drugače. Ključni prvi korak je pogovor z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in iskanje rešitve, ki bo upoštevala posebnosti konkretne stavbe.

Debelejši zid lahko spremeni izračun

Pri starih stavbah pa obstaja še ena pomembna posebnost. Kenda pojasnjuje, da imajo lahko že same po sebi zelo debele zidove, zato ni nujno, da potrebujejo enako debelino dodatne izolacije kot drugačne konstrukcije.

»Tudi te stavbe so debelejših zidov, to se pravi, ni treba ravno predpisane izolacije, zato je treba to gradbeno fiziko narediti,« je pojasnil.

Prav izračun lastnosti konkretne konstrukcije je zato lahko pomemben pri iskanju rešitve, ki bo energetsko ustrezna in obenem sprejemljiva z vidika varovanja kulturne dediščine.

Najprej pogovor, nato izbira rešitve

Tako Urbančičeva kot Kenda svetujeta, da se lastniki zaščitenih objektov še pred naročanjem oken, izolacije ali drugih večjih posegov obrnejo na pristojni zavod in preverijo, kaj je na njihovem objektu sploh dovoljeno.

Izkušnje namreč kažejo, da je v posameznih primerih mogoče najti kompromis. Urbančičeva je denimo povedala, da so pri njuni vili dosegli dogovor tudi glede troslojnih oken, medtem ko so lahko pravila pri drugih zaščitenih stavbah precej strožja.

Kenda zato poudarja pomen usklajevanja: najprej je treba poznati zahteve Eko sklada in pogoje spomeniškega varstva, nato pa iskati optimalno rešitev za konkretno stavbo.

Več praktičnih odgovorov v podkastu Deloindom

Kako se lotiti energetske prenove spomeniško zaščitene hiše, katere spodbude Eko sklada so na voljo in katere napake lahko lastnika stanejo subvencije?

V celotni epizodi podkasta Deloindom se voditeljica Nina Štajner z dr. Ivanom Kendo in Julijo Urbančič pogovarja tudi o pravilnem vrstnem redu korakov pri prenovi, dokumentaciji, fotodokumentaciji, samogradnji, ugodnih kreditih Eko sklada ter o tem, zakaj se je po strokovni nasvet dobro odpraviti še pred začetkom del.

Celoten pogovor in izkušnjo iz prve roke s prenovo stare meščanske vile si oglejte oziroma poslušajte v novi epizodi podkasta Deloindom.