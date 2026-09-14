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Na gradbeno dovoljenje v povprečju čakajo 118 dni: kje so največji zaostanki

Ministrstvo je pojasnilo, kaj lahko investitor pričakuje od nove kontaktne točke in koliko časa v Sloveniji trajajo postopki za gradbeno dovoljenje.
Na gradbeno dovoljenje lahko investitorji čakajo precej dlje od zakonskega roka, ministrstvo pa je pojasnilo, kaj lahko storijo ob predolgem postopku. Foto Dontree_m/Shutterstock
Galerija
Na gradbeno dovoljenje lahko investitorji čakajo precej dlje od zakonskega roka, ministrstvo pa je pojasnilo, kaj lahko storijo ob predolgem postopku. Foto Dontree_m/Shutterstock
K. Ž.
14. 9. 2026 | 17:00
14. 9. 2026 | 17:36
5:33
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Potem ko je država vzpostavila novo kontaktno točko za investitorje, ki menijo, da njihov postopek izdaje gradbenega dovoljenja traja predolgo, smo ministrstvi vprašali, kaj lahko takšna pobuda v praksi sploh spremeni. Odgovori kažejo, da bo ministrstvo lahko preverilo razloge za zastoj in pridobilo pojasnilo upravne enote, ne bo pa samo odločalo o konkretni zadevi.

Kot smo že poročali, se lahko investitorji, ki predolgo čakajo na gradbeno dovoljenje, obrnejo na novo telefonsko številko oziroma elektronski naslov in opozorijo na dolgotrajen postopek. Zdaj je bolj jasno tudi, kaj se bo po takšnem opozorilu zgodilo.

Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo pojasnjujejo, da bodo od pristojne upravne enote zahtevali pojasnilo, ga proučili in nato odgovor posredovali stranki. Iz odgovora ne izhaja, da bi ministrstvo lahko upravni enoti neposredno naložilo, naj posamezni postopek pospeši.

Investitor lahko torej od kontaktne točke pričakuje predvsem informacije, povezane z njegovo zadevo, in pojasnilo, zakaj postopek traja.

Kdaj je postopek predolg?

Pri presoji se ministrstvo sklicuje na 57. člen Gradbenega zakona (GZ-1). Ta določa, da mora pristojni organ odločbo o zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja izdati v dveh mesecih od vložitve popolne zahteve.

Če je potrebno usklajevanje z mnenjedajalci ali nadomeščanje mnenja, je rok tri mesece od vložitve popolne zahteve.

Pomemben je prav izraz popolna zahteva. Čas, v katerem mora investitor vlogo dopolniti ali pridobiti manjkajoča dokazila, se zato ne more preprosto enačiti s časom, v katerem o popolni vlogi odloča upravna enota.

Polovica postopkov rešena v 81 dneh ali manj

Ministrstvo za okolje in prostor nam je posredovalo tudi podatke o gradbenih dovoljenjih, rešenih v letu 2026.

V statistiko je zajetih 7511 zadev. Povprečni čas od vložitve vloge do rešitve znaša 118,13 dneva, mediana pa 81 dni. To pomeni, da je bila polovica vseh zajetih zadev rešena v 81 dneh ali manj.

Povprečje je precej višje od mediane, kar ministrstvo pojasnjuje z manjšim številom postopkov, ki trajajo izrazito dolgo. Med razlogi omenjajo tudi pritožbene postopke na drugi stopnji in nadaljevanje postopkov pred sodišči.

Toda teh podatkov ni mogoče neposredno primerjati z zakonskim dvomesečnim oziroma trimesečnim rokom.

Statistika namreč ne meri časa od trenutka, ko je vloga popolna, ampak od datuma vložitve vloge do datuma rešitve. Vanjo so vključeni tudi dnevi, potrebni za dopolnjevanje dokumentacije s strani investitorjev in mnenjedajalcev.

Ministrstvo ob tem priznava, da statistike trajanja postopkov od trenutka popolnosti vloge naprej ne vodi sistematično.

Iz razpoložljivih podatkov zato ni mogoče ugotoviti, kolikšen delež postopkov dejansko presega rok, ki ga določa Gradbeni zakon.

Dolgotrajni postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja lahko zamaknejo začetek gradnje in investitorjem povzročijo dodatne stroške. Foto: Matej Družnik/Delo 
Dolgotrajni postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja lahko zamaknejo začetek gradnje in investitorjem povzročijo dodatne stroške. Foto: Matej Družnik/Delo 

Kje je največ nerešenih zadev?

Ministrstvo je navedlo tudi upravne enote z največjim številom nerešenih zadev, ki se rešujejo več kot 60 dni.

Med njimi so upravne enote Ljubljana, Maribor, Koper, Kranj, Novo mesto, Murska Sobota, Sežana, Žalec, Slovenska Bistrica in Nova Gorica.

Tudi pri tem podatku je potrebna previdnost. Več kot 60 dni od vložitve vloge še ne pomeni nujno, da je bil prekoračen zakonski rok, saj lahko postopek vključuje tudi čas za dopolnitve oziroma pridobivanje mnenj.

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Kaj morate sporočiti ministrstvu?

Če želite, da ministrstvo preveri vaš konkretni postopek, je priporočljivo navesti čim več podatkov, po katerih lahko zadevo identificirajo.

Zaželeno je, da investitor sporoči:

  • opravilno številko zadeve,
  • podatke o investitorju,
  • parcelno številko,
  • upravno enoto, pri kateri teče postopek.

Za informacije lahko stranke od ponedeljka do petka pokličejo na telefonsko številko 01 478 8304. Dosegljiva je med 9. in 12. uro ter med 13. in 15. uro.

Vprašanje lahko kadar koli pošljejo tudi na elektronski naslov sue.mnzju@gov.si.

Ministrstvo nato od upravne enote pridobi informacije o zadevi in jih prouči.

Kaj pomeni cilj 60 dni?

Država je ob vzpostavitvi nove kontaktne točke napovedala tudi cilj, da bi se gradbena dovoljenja postopoma izdajala v 60 dneh od popolnosti vloge.

Na vprašanje, ali ima prekoračitev tega roka za upravno enoto kakšno konkretno posledico, so na ministrstvu odgovorili, da ima lahko dolgotrajen postopek za investitorja finančne posledice, za upravno enoto pa pomeni tveganje za kršitev načela ekonomičnosti postopka.

Za investitorje je zato bistveno predvsem vprašanje, kdaj je bila njihova vloga dejansko popolna. Prav od tega trenutka se namreč začne šteti rok, ki ga za odločitev določa Gradbeni zakon.

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