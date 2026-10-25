Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Video
Podkasti
Vredno branja

VIDEO: Zavarovanje doma – na kaj moramo biti pozorni, da ob škodi ne ostanemo brez kritja? (Peter Filip Jakopič in Tina Dular)

V podkastu Peter Filip Jakopič in Tina Dular pojasnjujeta, na kaj moramo biti pozorni pri zavarovanju doma in kako se izogniti neprijetnim presenečenjem ob škodi.
Nina Štajner 20. 10. 2026 | 11:30
Bivanje  |  Domovi
Vredno branja

Stanovanje kot tiramisu: plasti umetnosti, drznosti in gostoljubja

Sto kvadratnih metrov veliko stanovanje v okolici Ljubljane preseneča z drzno kombinacijo umetnosti, barv in osebnih zgodb. Posebna je tudi zgodba za njegovim imenom.
Aleksandra Zorko 21. 10. 2026 | 07:00
Bivanje
Vredno branja

Spar odpoklical kuhinjski pripomoček: iz njega se lahko sproščajo nevarne snovi

Spar odpoklical servirno prijemalko BergHOFF zaradi prehajanja nevarnih snovi v hrano. Preverite, za kateri izdelek gre in kaj svetujejo kupcem.
23. 10. 2026 | 13:31
Novogradnje

Hiše iz slame niso takšne, kot si predstavljate: Kaj pa cena, požar in življenjska doba?

Je hiša iz slame dražja, počasnejša za gradnjo in zahtevnejša za vzdrževanje? S strokovnjakoma smo primerjali ključne razlike.
Lesena skeletna konstrukcija je zapolnjena s slamnatimi balami, ki v takšni gradnji služijo predvsem kot toplotna izolacija. Foto Center sonaravne gradnje Gnezdo
Galerija
Lesena skeletna konstrukcija je zapolnjena s slamnatimi balami, ki v takšni gradnji služijo predvsem kot toplotna izolacija. Foto Center sonaravne gradnje Gnezdo
K. Ž.
25. 10. 2026 | 14:01
3:36
A+A-

Če bi postavili drugo ob drugo hišo, zgrajeno s slamnatimi balami, in sodobno klasično hišo, bi bile razlike na prvi pogled morda manjše, kot si predstavljamo. Obe imata lahko velike steklene površine, sodobno arhitekturo in vse udobje, ki ga pričakujemo od današnjega doma. Razlike se skrivajo predvsem v sestavi sten, izbiri materialov in načinu izvedbe.

Kako pa se gradnja s slamo v resnici primerja z bolj uveljavljenimi načini gradnje? Je dražja, počasnejša in zahtevnejša za vzdrževanje?

O tem smo se v podkastu Deloindom pogovarjali z arhitektko in oblikovalko Zalo Peršin ter Antonom Pugljem, ustanoviteljem in direktorjem Centra sonaravne gradnje Gnezdo.

Je treba hišo iz slame načrtovati drugače?

Pri gradnji, o kateri govorita sogovornika, slama ni nosilni element, temveč predvsem toplotna izolacija v leseni skeletni konstrukciji. Zaradi tega je treba prilagoditi konstrukcijo, sestavo sten in inštalacijske ravnine, ni pa nujno, da je tudi arhitektura hiše povsem drugačna. Tudi tipski načrt je mogoče prilagoditi takšni gradnji.

Opaznejša razlika je pri debelini sten, ki je večja kot pri običajni skeletni gradnji. Toda prav to lahko postane zanimiv arhitekturni element, denimo pri globokih okenskih špaletah in sedalnih nišah.

Zala Peršin in Anton Pugelj sta v studiu Deloindom spregovorila o prednostih, posebnostih in najpogostejših predsodkih o gradnji s slamo. Foto: Marko Feist Foto Marko Feist/
Zala Peršin in Anton Pugelj sta v studiu Deloindom spregovorila o prednostih, posebnostih in najpogostejših predsodkih o gradnji s slamo. Foto: Marko Feist Foto Marko Feist/

Kaj pa cena in čas gradnje?

To sta verjetno vprašanji, ki najbolj zanimata bodoče investitorje.

Po besedah Antona Puglja čas gradnje ni bistveno daljši, če primerjamo podobno zasnovano leseno skeletno hišo. Nekaj več časa lahko zahtevajo naravni ometi in njihovo sušenje.

Tudi pri ceni odgovor ni povsem enoznačen. Na končni strošek močno vplivajo zasnova hiše, velike steklene površine, konstrukcijski razponi in zahtevnost izvedbe, zato zgolj izbira slame še ne pove, ali bo hiša dražja ali cenejša.

Največ vprašanj povzročajo ogenj, voda in trajnost

Ob omembi hiše iz slame se hitro pojavijo pomisleki o požaru in življenjski dobi. Sogovornika v podkastu pojasnjujeta, kako so slamnate bale zaščitene v konstrukciji in zakaj je predstava o njihovi požarni varnosti pogosto drugačna od dejanskega stanja.

image_alt
Hiša iz slame: Kaj pa požar, vlaga in miši? Strokovnjaka razbijata najpogostejše mite

Še več pozornosti pa zahteva voda. Če je slama dalj časa izpostavljena vlagi, se lahko pojavita gnitje in plesen, zato so pravilno projektirani detajli, hidroizolacija in izvedba inštalacij ključni. Prav na tem področju sogovornika opozarjata, da naravna gradnja nikakor ne pomeni, da lahko pri izvedbi improviziramo.

Slamnate stene so z notranje strani praviloma prekrite z glinenim ometom, ki pomaga uravnavati vlago v prostoru in prispeva k prijetni notranji klimi. Foto Center sonaravne gradnje Gnezdo
Slamnate stene so z notranje strani praviloma prekrite z glinenim ometom, ki pomaga uravnavati vlago v prostoru in prispeva k prijetni notranji klimi. Foto Center sonaravne gradnje Gnezdo

In potem je tu še vprašanje, ki ga ne moremo zajeti zgolj s številkami: kakšen je občutek bivanja v hiši iz naravnih materialov?

Sogovornika v podkastu govorita tudi o tem, zakaj ljudje takšne prostore pogosto opisujejo kot toplejše, mehkejše in prijetnejše za bivanje.

Kako dolgo lahko hiša iz slame zdrži, kako odporna je proti požaru, kaj pomenijo miši in drugi glodavci ter ali se takšna gradnja splača tudi finančno? Celotno primerjavo in izkušnje iz prakse lahko slišite v celotni epizodi podkasta Deloindom.

PODKASTU LAHKO PRISLUHNETE TUKAJ: 

Sorodni članki

Podkasti
Vredno branja

VIDEO: Bi živeli v hiši iz slame? O ceni, vlagi in življenjski dobi (Zala Peršin in Anton Pugelj)

Kako trpežna, varna in draga je hiša iz slame? Zala Peršin in Anton Pugelj v Deloindom podkastu pojasnjujeta, kaj mora investitor vedeti pred gradnjo.
Nina Štajner 22. 9. 2026 | 11:30
Photo
Gradnja in obnova  |  Novogradnje
Vredno branja

Mini hiše: cenejša pot do doma ali le še en mit z družbenih omrežij?

Mini hiša ni vedno poceni rešitev: kaj morate vedeti o zakonodaji, stroških in bivanju na manjši kvadraturi?
Kaja Berlot 17. 6. 2026 | 12:22

Več iz teme

gradnja s slamohiša iz slamesonaravna gradnjaZala PeršinAnton Pugeljslamnate baleizolacija iz slame
Najbolj brano
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

To morate vedeti, če pod posteljo hranite sezonsko garderobo

Morda se vam zdi, da je prostor pod posteljo odlično skladišče, a v nekaterih primerih takšno odlagališče lahko krati vaš spanec.
17. 10. 2026 | 09:24
Vrt in živali  |  Eko kotiček
Vredno branja

Šipek ni samo za čaj: kdaj ga nabirati in kako ohraniti čim več vitamina C

Šipek je več kot le za čaj. Če želimo ohraniti čim več vitamina C, so pomembni čas obiranja, ravnanje s plodovi in način shranjevanja.
Kaja Berlot 8. 10. 2026 | 07:00
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Bukev ali gaber: katera drva se bolj splačajo? Strokovnjak opozarja na pomembnejši podatek

Za smiselno primerjavo žal ne zadostuje le vrsta lesa, štetje polen ali podatek, koliko prostora zavzamejo v drvarnici.
Kaja Berlot 8. 10. 2026 | 12:02
VEČ NOVIC
Video
Gradnja in obnova  |  Novogradnje
Vredno branja

Hiše iz slame niso takšne, kot si predstavljate: Kaj pa cena, požar in življenjska doba?

Je hiša iz slame dražja, počasnejša za gradnjo in zahtevnejša za vzdrževanje? S strokovnjakoma smo primerjali ključne razlike.
25. 10. 2026 | 14:01
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Kako pripraviti vrt na prihodnje leto? To je najpomembnejše opravilo letošnje jeseni

Suša in vročina vse bolj vplivata na pridelek. Preverite, kako jeseni z zastirko, kompostom in pravilno pripravo tal poskrbimo za rodoviten vrt.
24. 10. 2026 | 08:00
Bivanje
Vredno branja

Spar odpoklical kuhinjski pripomoček: iz njega se lahko sproščajo nevarne snovi

Spar odpoklical servirno prijemalko BergHOFF zaradi prehajanja nevarnih snovi v hrano. Preverite, za kateri izdelek gre in kaj svetujejo kupcem.
23. 10. 2026 | 13:31
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Kako pravilno odstranimo madeže z vzmetnice in čemu se moramo nujno izogniti

Ne le redna menjava posteljnine, tudi občasno čiščenje vzmetnice pritiče k dobri spalni higieni.
23. 10. 2026 | 12:05
Bivanje
Vredno branja

Müller odpoklical čistilno sredstvo: zaradi bakterij lahko ogroža zdravje

Müller je sprožil odpoklic sredstva Bactador za odstranjevanje vonjav in madežev. Preverite, za kateri izdelek gre in kaj svetujejo kupcem.
23. 10. 2026 | 11:51
Bivanje
Vredno branja

Spar odpoklical kuhinjski pripomoček: iz njega se lahko sproščajo nevarne snovi

Spar odpoklical servirno prijemalko BergHOFF zaradi prehajanja nevarnih snovi v hrano. Preverite, za kateri izdelek gre in kaj svetujejo kupcem.
23. 10. 2026 | 13:31
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Kako pravilno odstranimo madeže z vzmetnice in čemu se moramo nujno izogniti

Ne le redna menjava posteljnine, tudi občasno čiščenje vzmetnice pritiče k dobri spalni higieni.
23. 10. 2026 | 12:05
Bivanje
Vredno branja

Müller odpoklical čistilno sredstvo: zaradi bakterij lahko ogroža zdravje

Müller je sprožil odpoklic sredstva Bactador za odstranjevanje vonjav in madežev. Preverite, za kateri izdelek gre in kaj svetujejo kupcem.
23. 10. 2026 | 11:51
Predstavitvene vsebine
Promo
Energija in okolje  |  Odpadki
Vredno branja

Okusne jedi, ki nastanejo iz skoraj zavrženih sestavin

Se tudi vam kdaj zgodi, da v kuhinji najdete prezrelo banano, nekaj rezin kruha ali osamljeno bučko, za katero ne veste, kaj bi z njo?
Promo Deloindom 16. 10. 2026 | 09:10
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Domača opeka omogoča najsodobnejšo gradnjo

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
Promo Deloindom 28. 9. 2026 | 15:20
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Prenavljate dom? Pet napak pri izbiri tal, ki jih lahko pozneje drago plačate

Ko prenavljamo ali opremljamo nov dom, največ pozornosti pogosto namenimo kuhinji, sedežni garnituri, barvam sten in pohištvu.
Promo Deloindom 28. 9. 2026 | 08:45
Promo
Gradnja in obnova  |  Obnova
Vredno branja

Resnica je, da prenova skoraj vedno stane več kot pričakovano

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Ustna higiena je več kot le odraz urejenosti

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Deloindom 14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Ko je nekomu vroče, drugemu pa hladno: dom, ki se prilagaja svojim stanovalcem

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Deloindom 14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Gradnja in obnova  |  Vlaga in prezračevanje
Vredno branja

Se otrok težko zbere pri učenju? Morda ni kriv telefon

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
14. 9. 2026 | 09:12
Promo
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Tri hiše, trije računi: komu se sončna elektrarna z baterijo splača – in komu ne

Najdražja elektrarna ni tista z največ paneli, temveč napačno dimenzionirana.
Promo Deloindom 10. 9. 2026 | 08:53
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti