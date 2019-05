Kolumna Andreja Jagra: Opremljanje prostorov je ženska domena

Pregovor pravi, da moški zgradi hišo, ženska pa iz nje naredi dom.

Hiša še ni pripravljena na vselitev, če tudi bi imeli vso pohištvo že pred vrati. Najpomembnejši deli pohištva se izdelajo po meri, kar pomeni tudi večmesečno čakanje. Zato je prav, da se tega lotimo toliko prej, da ne bo bistveno zamikalo želenega termina vselitve in da bodo prostori na opremo pripravljeni.

Selitev ne bo mogoča, če v hiši ne bo vsaj kopalnice in kuhinje. Brez drugega pohištva je težko, in če bi bila želja po čimprejšnji vselitvi močna, bi lahko s seboj pripeljali staro pohištvo ali pa bili celo prve tedne brez njega.

Največji in najdražji zalogaj bo zagotovo kuhinja. Tudi najdlje se čaka nanjo, lahko tudi do tri mesece. Midva sva strošek kuhinje načrtovala in sva denar zanjo imela prihranjen. To je najina druga kuhinja, prvo sva kupila za stanovanje, v katerem živiva zdaj. Nekaj izkušenj tako imava in nekatere zahteve so jasne in od njih ne odstopava.

Najbolj kontroverzna odločitev, ki sva jo pri kuhinji sprejela, je nakup kuhalne plošče.

Prva želja je dovolj globoko kuhinjsko korito. Ob otrocih, ki si že sami točijo vodo, je hitro vse mokro, saj voda zaradi preveč odprte pipe škropi više od stene korita. Le z malo globljim koritom bi bilo manj nereda. Želiva si tudi dovolj velik hladilnik. Poleti zmeraj zmanjka prostora za hlajenje vse želene pijače, več je zelenjave. Pozimi pridejo na vrsto vloženine in odprti kozarci vedno zasedajo najboljša mesta. Hladilnik bo vgradni, vzela bova enega največjih. 177 centimetrov visoka in 300-litrska hladilna omara bo ravno pravšnja. Zamrzovalnika v hladilniku ne bo, imela bova zamrzovalno omaro v shrambi. Najbolj kontroverzna odločitev, ki sva jo pri kuhinji sprejela, je nakup kuhalne plošče. Nova, pametna hiša bo v času razcveta indukcije kuhala na plinskem kuhališču, sicer ne čisto standardnih dimenzij. Izbrala sva večje kuhališče dolžine kar 92 cm in s petimi gorilniki. Kuhanje v več večjih posodah hkrati zdaj ne bi smelo več biti problem. Pri pomivalnem stroju in pečici posebnih želja nisva imela. Osnovno vodilo je bil zunanji videz pri pečici in število pogrinjkov pri pomivalnem stroju. Kuhinja pa bo še v nečem drugačna od vseh sodobnih kuhinj. Ne načrtujemo prostora za mikrovalovno pečico in tudi nape ne bo imala. Delo slednje bo prevzel prezračevalni sistem. Ali bo to resnično delovalo, še ne vem, kdor ima centralni prezračevalni sistem, naj z odvajanjem kuhinjske pare in vonjav ne bi imel težav.

Osnovna postavitev kuhinje je že določena z elektro in vodovodno inštalacijo. Veva, kje bodo hladilnik, pečica, pomivalni stroj, pomivalno korito in kuhališče. Devet in pol metrov kuhinjskih elementov je zdaj treba samo še postaviti okrog kuhinjskih aparatov. Potrebno bo še nekaj popravkov pri električni napeljavi, saj bo do visečih elementov treba pripeljati elektriko za že vgrajene LED-luči. Predviden strošek za novo kuhinjo z aparati je 10.000 evrov.

Tudi kopalnica ni poceni. Po strošku na kvadratni meter prostora je to najdražji prostor v hiši. Trendi so stroške pognali v nebo. Najcenejše viseče brezrobne školjke stanejo od 150 evrov dalje, potrebujemo pa še pokrov, ki nanese vsaj 60 evrov. Potreben je tudi kotliček, velja seveda samo vgradni, ki stane od 250 evrov dalje. Pa potem še tipka za kotliček in smo kmalu pri 400 evrih samo za školjko! Medtem je klasično školjko s pokrovom in kotličkom za vodo možno kupiti že za 60 evrov. Je pa »sodobna« školjka z vsem priborom še poceni v primerjavi s kopalniškim blokom in pršno kabino. Od 500 evrov dalje za blok ali tuš kabino se gibljejo cene priznanega slovenskega proizvajalca. Ponudba pa niti ni tolikšna, da bi lahko izbiral, saj če je cenejše je že na laično oko bistveno slabše kvalitete in ni primeren na dolgi rok. Zaradi visokih cen kopalniškega pohištva sva se odločila, da nama omarice naredi mizar. Kvaliteten izdelek čisto po najinih oziroma njenih željah je stal manj kot serijski v trgovini. Čista zmaga! Nismo pozabili tudi na pipi, kljub talnemu gretju bomo dodali tudi radiator za sušenje brisač. Pri ceni 100 evrov za pipo sem od visokih cen tako otopel, da se pri teh zneskih niti ne zdrznem.

Pravici mora biti zadoščeno. Stisnili bomo še za en kos pohištva, ki si ga graditelj kot zahvalo samemu sebi lahko privošči brez slabe vesti. Velika, udobna sedežna garnitura. Dovolj velika za vse družinske člane in kakšen obisk ter ne prevelika, da ne zasiči prostora. Hladno stiskana pena, dodatno vzmetenje in tkanina prijazna na dotik in čiščenje. To je investicija, ki mi bo omogočala sprejemanje strateških odločitev v REM-stanju ob prižgani televiziji. Ni lepšega.

Veliko naročava preko spleta zaradi ponudbe in bistveno nižjih cen. Tudi iz tujine.

Denarja od kredita ni več, sprotnih prihrankov je samo še za seme, tisočaki pa bi še kar puhteli. Veliko naročava preko spleta zaradi ponudbe in bistveno nižjih cen. Tudi iz tujine. Cele hiše ne bomo mogli opremiti naenkrat. To za naju niti ni tako pomembno, saj je bolj smiselno, da to počneva z užitkom, brez časovnega roka in s pregledom nad celotno ponudbo. Mudi se drugje, odprtih delovišč, kjer bolj kot denar potrebujem čas je veliko. Grem v akcijo!