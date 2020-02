V Sloveniji je žalostna praksa, da investitorji (pre)pogosto verjamejo izvajalcem le na besedo.

Pogodba

V Sloveniji je žalostna praksa, da investitorji (pre)pogosto verjamejo izvajalcem le na besedo. Sam vedno poudarjam, da je pogodba osnova za kakovostno delo in obojestransko zadovoljstvo. V pogodbo se zapišejo vse obveznosti investitorja in izvajalca, zapišejo se roki, kontrola kakovosti, načini plačila, garancije, penali ... Torej vse, o čemer sta se dogovorila. Verjemite mi, da se investitorju včasih »zmeša« od dogovorov z različnimi izvajalci in preprosto pozabi, kaj točno je bilo dogovorjeno. Enako velja za izvajalce, ki imajo praviloma odprtih več različnih gradbišč, vsako s svojo specifiko in različno zahtevnimi investitorji.

Odločitev, da z vsakim izvajalcem podpišem pogodbo, se je izkazala za pravilno. Res pa je, da je bil ta pristop za večino izvajalcev nenavaden, saj tega preprosto niso navajeni.

Na napakah se učimo

Ena poučna anekdota: lastnik družinske hiše iz Loške doline je prišel pred izdelavo toplotne izolacije k meni na svetovanje. Obdelala sva vse tehnične vidike (specifike posameznih materialov, debeline, zaključni sloj, zunanje okenske poličke, obdelavo špalet, senčila, subvencije). Opozoril sem ga tudi na potrebno kontrolo kvalitete, postopek iskanja »naj« izvajalca, reševanje toplotnih mostov, potrebne stike različnih toplotnih izolacij in – kar je za to zgodbo bistveno – nujnost pogodbe. Nasvet je upošteval, izvajalec je začel delati. Vse je šlo po dogovoru, dokler niso prišle na vrsto okenske špalete. Izvajalec bi jih moral odbiti, da bi naredil prostor za toplotno izolacijo. Ker tega ni naredil, ga je investitor opozoril, da sta tako zahtevo zapisala tudi v pogodbo. Sledilo je presenečenje izvajalca, rekoč: »A to s pogodbo si ti čisto resno mislil?« Zaključek je tak, da je izvajalec naredil vse po pogodbi in na koncu sta bila oba zadovoljna.





O AVTORJU



Bojan Žnidaršič verjame, da je raznolikost življenjskih izkušenj (pre)potrebna podlaga za dobrega energetskega svetovalca. Formalno izobraževanje je začel kot kvalificiran zidar, nadaljeval kot gradbeni tehnik in diplomirani inženir urejanja krajine. Zaključil ga je na filozofski fakulteti kot andragoško specializacijo za predavatelja na višji strokovni šoli. Za svetovanje so pomembne tudi neformalne oblike. Najpomembnejši je certifikat energetskega svetovalca za gospodinjstva pa tudi mentorstva za debato, študijske krožke, moderiranje skupinskih procesov ter NLP-praktika.



Od leta 1994 je ustanovitelj in direktor nevladne okoljske organizacije Vitra Cerknica ter avtor energetskega portala NEP Slovenija.

Osebne izkušnje

Ko sem se pred 20 leti lotil priprav na gradnjo naše družinske hiše, sem si za vodilo vzel gradnji prilagojeno misel Frančiška Asiškega: »O Bog, daj mi moč, da sprejmem tisto, česar ne morem spremeniti, daj mi pogum, da spremenim tisto, kar lahko spremenim, in daj mi modrost, da bom razlikoval to dvoje.«

V računalniku sem začel po dnevih voditi dnevnik vsega dogajanja, dogovore, kontaktne podatke izvajalcev, beležil sem si vprašanja in odgovore izvajalcev na povpraševanja. Skratka vse, kar se je posredno ali neposredno dotikalo gradnje. Pristop se je izkazal več kot odlično. Enako se je izkazala odločitev, da se za vsakega izvajalca – iskal pa sem jih po celotni Sloveniji – odločim na podlagi več prejetih ponudb. Samo pri gradnji hiše do strehe je bila najcenejša ponudba pol cenejša od najdražje. Tudi odločitev, da z vsakim izvajalcem podpišem pogodbo, se je izkazala za pravilno. Res pa je, da je bil ta pristop za večino izvajalcev nenavaden, saj tega preprosto niso navajeni. Nekateri so to sprejeli kot samoumevno, drugi v stilu: »No pa daj, če že težiš,« tretji (dejansko je bil le en) pa v to niso privolili. S tem pač nisva sklenila posla.

Kot poudarjamo pomen in moč preventive pred kurativo pri zdravju, velja tudi pri novogradnji, obnovi ali nakupu stanovanja.

Vsak je svoje sreče kovač

V kolumnah bo smisel zgornjega pregovora stalnica. Vsak investitor sam izbira svetovalce in izvajalce, projektante in nadzornike. Večkrat preverjeno dejstvo pa je, da je svetovanje na začetku vredno suhega zlata. Kot poudarjamo pomen in moč preventive pred kurativo pri zdravju, velja tudi pri novogradnji, obnovi ali nakupu stanovanja.