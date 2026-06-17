Vprašanje, koliko kvadratnih metrov danes zares potrebujemo za kakovostno bivanje, ni več samo arhitekturne narave. V času visokih cen nepremičnin, dražje gradnje in vse težje dostopnega prvega doma postajajo mini hiše tudi v Sloveniji vse pogostejša alternativa klasični gradnji ali nakupu stanovanja. A čeprav jih na družbenih omrežjih pogosto predstavljajo kot hitro, preprosto in cenovno ugodno rešitev, je resničnost bolj zapletena.

Mini hiša ni nujno vikend, ni nujno mobilna hišica in ni nujno objekt, ki ga lahko brez posebnih dovoljenj postavimo na katero koli parcelo. Prav nasprotno: če bo namenjena bivanju, jo je treba obravnavati kot resen gradbeni projekt, pri katerem so prav tako pomembni lokacija, prostorski akti, komunalni priključki, dokumentacija in realna pričakovanja investitorja.

Ena najpogostejših napak je, da vse manjše objekte za bivanje poimenujemo z istim izrazom, v praksi pa so razlike pomembne. Tiny house na kolesih je praviloma zasnovana kot mobilna enota in je pogosto primerna za začasno bivanje, oddih ali turistično rabo. Mobilne hiške so blizu temu konceptu, vendar se njihova uporaba pogosto veže na kampe, turistične komplekse ali posebej urejene površine, podobno tudi glamping enote.

Za drugačen koncept gre pri sestavljivih oziroma prilagodljivih mini hišah, ki so zasnovane kot manjši stanovanjski objekti. Njihova glavna prednost ni mobilnost, temveč premišljena uporaba prostora in možnost, da se objekt prilagodi uporabniku, parceli in dolgoročnemu bivanju.

Koliko kvadratnih metrov zares potrebujemo za kakovostno bivanje? Foto Eviart/Shutterstock

»Razlika med omenjenimi oblikami bivanja je v optimalni arhitekturni zasnovi, ki je sestavljena iz več pritličnih in vsebinsko različnih enot. Osnovni gradbeni material je les, sodobna notranja oprema pa je že umeščena. Čeprav je mini, je že hiša. Sestavljivost in skladnost posameznih enot omogočata majhno začetno investicijo, ki sčasoma lahko narašča, lahko pa se tudi manjša – po potrebi in željah naročnika oziroma toliko, kolikor mu dopušča denarnica,« pojasnjuje arhitekt Andrej Milovanovič iz podjetja Pillar, ki je tako hišo zasnoval.

Takšen pristop je zanimiv zlasti zato, ker mini hiše ne razume kot končni, nespremenljiv produkt, ampak kot sistem, ki se lahko razvija. Investitor lahko začne z manjšo enoto in jo pozneje dopolni, ko se spremenijo potrebe, življenjska situacija ali finančne možnosti.

Manjša kvadratura ne pomeni nujno manj udobja

Mini hiše merijo od 16 do 50 kvadratnih metrov, nekatere kompaktne montažne izvedbe tudi nekoliko več. Pri tako majhnih površinah je razporeditev pomembnejša kot sama številka, saj slabo zasnovanih 50 kvadratnih metrov lahko deluje utesnjeno, premišljenih 25 pa presenetljivo uporabno.

»Če so kvadrature majhne, denimo 16, 25 ali 50 kvadratnih metrov, to še ne pomeni, da niso dovolj uporabne za udobno bivanje. Razporeditev tlorisa, vključevanje zunanjega (terasa s pergolo) in notranjega prostora ter notranja oprema, ki jo vsaka mini hiša že lahko vključuje v ceni, so zelo premišljeni – pa naj gre za začasno, stalno ali turistično rabo,« poudarja arhitekt.

Ena od prednosti sodobnih mini hiš je, da velik del gradnje poteka v nadzorovanih proizvodnih razmerah. S tem se zmanjšajo napake, ki so pri klasični gradnji pogosto posledica vremena, neusklajenosti izvajalcev ali nepredvidenih razmer na terenu. Na lokacijo nato pripeljejo že dokončan ali skoraj dokončan objekt in ga postavijo na pripravljeno podlago.

Pri mini hišah Modeko pomemben del konstrukcije predstavljajo SIP-paneli, torej strukturno izolirani paneli, ki združujejo nosilnost in izolacijo. Kot pojasnjuje Biljana Kosjerina iz podjetja K2modul, ki takšne hiše izdeluje, jim zasnova omogoča dobro toplotno učinkovitost, manjše toplotne izgube, visoko zrakotesnost objekta, stabilnejšo notranjo temperaturo in dolgoročno nižje stroške ogrevanja.

Pri majhnih površinah je razporeditev pomembnejša kot sama številka, saj slabo zasnovanih 50 kvadratnih metrov lahko deluje utesnjeno, premišljenih 25 pa presenetljivo uporabno. Foto arhiv podjetja Pillar

Kaj pravi zakonodaja?

Za investitorje je najpomembnejše vprašanje, kje in pod kakšnimi pogoji lahko mini hiša sploh stoji. Tukaj je treba razbiti največ­jo zmoto: mini hiše ni mogoče kar postaviti na travnik, v gozd ali na nezazidljivo parcelo samo zato, ker je majhna.

»Trenutna zakonodaja pravi, da so to enostanovanjske stavbe, ki so razvrščene kot nezahtevni in/ali enostavni objekti. Za take vrste objektov je še vedno potrebno gradbeno dovoljenje, vendar po skrajšanem postopku, ki lahko traja le tretjino običajnega,« pojasnjuje Milovanovič.

Pri tem je treba biti natančen: po informacijah portala Prostorski informacijski sistem je za enostanovanjsko stavbo, kadar je razvrščena kot nezahtevni objekt, treba pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt in prijaviti začetek gradnje. Za enostavne objekte gradbeno dovoljenje praviloma ni potrebno, vendar enostavni objekti niso namenjeni prebivanju, zato pri mini hišah, ki so namenjene bivanju, investitor ne sme izhajati iz logike vrtne ute ali pomož­nega objekta.

Pomembni so tudi prostorski akti občine. Ti določajo, kaj je na posamezni parceli dovoljeno graditi, kakšni so odmiki, dopustna velikost, oblika strehe, višina objekta, komunalna opremljenost in drugi pogoji. Tudi če je objekt majhen, mora biti umeš­čen skladno s prostorskimi pravili.

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To je pomembno tudi pri trenutno zelo razširjenem trendu, ki se pojavlja po družbenih omrežjih in različnih facebook skupinah, kjer uporabniki iščejo poceni mini hiške iz Srbije, Bosne ali drugih držav v regiji. Ponudbe so pogosto privlačne, saj obljubljajo hitro dobavo in nižjo ceno, a ključno vprašanje ni samo, koliko hiška stane in kako hitro pride na lokacijo, temveč ali ima ustrezno dokumentacijo, ali izpolnjuje tehnične zahteve in ali jo je sploh mogoče zakonito postaviti na izbrani parceli v Sloveniji.

Pri uvoženih objektih je treba preveriti tudi kakovost izvedbe, toplotno izolacijo, požarno varnost, električne in vodovodne napeljave, možnost priklopa na komunalno infrastrukturo ter skladnost z zahtevami, ki jih bo investitor potreboval pri urejanju dokumentacije. Poceni objekt lahko ob neurejeni dokumentaciji in neustrezni umestitvi hitro postane drag zaplet.

Kdor potrebuje veliko shranjevalnih površin, ločene sobe za več družinskih članov, delovne prostore in visoko stopnjo zasebnosti, mora zelo dobro premisliti, ali mu bo življenje na manjši kvadraturi dolgoročno ustrezalo. Foto arhiv podjetja Pillar

Komunalni priključki in samooskrba

Mini hiše se pogosto predstavljajo kot idealna rešitev za življenje, ki je neodvisno od javne infrastrukture. »Mini hiša je lahko tudi samozadostna, saj so fotovoltaika, kapnica in kemično stranišče 'off grid' možnosti. A precej bolje je, če je vse skupaj priklopljeno na običajno infrastrukturo – vodo, elektriko, kanalizacijo ali malo čistilno napravo –, saj se to v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja tudi definira in pridobi ustrezna mnenja pristojnih služb,« pojasnjuje arhitekt.

Tako je mini hiša lahko dobra izbira za posameznika, par, mlado družino z realnimi pričakovanji, starejše, ki želijo manjši in lažje obvladljiv dom, ali za investitorje, ki iščejo dodatno bivalno oziroma turistično enoto na ustrezni parceli. Primerna je tudi za tiste, ki so jim pomembne hitrost izvedbe, nižja začetna investicija in možnost postopnega prilagajanja.

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Ni pa rešitev za vsakogar. Kdor potrebuje veliko shranjevalnih površin, ločene sobe za več družinskih članov, delovne prostore in visoko stopnjo zasebnosti, mora zelo dobro premisliti, ali mu bo življenje na manjši kvadraturi dolgoročno ustrezalo, saj mini hiša zahteva drugačen odnos do prostora, stvari in vsakdanjih navad.

Mini hiše torej niso le trend, temveč odziv na vprašanje, ki postaja vse bolj aktualno: ali si res želimo več prostora ali predvsem bolje zasnovan prostor? Pri odgovoru pa ne zadoščajo le lepe fotografije z družbenih omrežij, saj so potrebni še dobra lokacija, preverjena dokumentacija, realen proračun in razumevanje, da je tudi mini hiša še vedno hiša.

Hiše, ki merijo med 48 in 62 kvadratnimi metri, so zasnovane kot funkcionalna alternativa stanovanju (podjetje Marles, linija Tiny). Foto arhiv podjetja