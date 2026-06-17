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Prvi robot za zidanje že na slovenskem gradbišču

Na slovensko gradbišče je prispel robot za zidanje. V Cerknici so predstavili tehnologijo, ki pospešuje gradnjo in zmanjšuje potrebo po fizičnem delu.
Robot WLTR med predstavitvijo v Cerknici. Tehnologija avtomatiziranega zidanja je bila v Sloveniji prikazana prvič. Foto arhiv podjetja Wienerberger
Galerija
Robot WLTR med predstavitvijo v Cerknici. Tehnologija avtomatiziranega zidanja je bila v Sloveniji prikazana prvič. Foto arhiv podjetja Wienerberger
K. Ž.
17. 6. 2026 | 11:03
18. 6. 2026 | 09:55
3:23
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V Cerknici so predstavili prvo robotizirano gradnjo v Sloveniji in širši regiji. Podjetji Wienerberger in Tosidos sta prikazali delovanje robota WLTR, namenjenega avtomatizaciji zidarskih del. Gre za tehnologijo, ki jo na evropskih gradbiščih uporabljajo že več let, zdaj pa prihaja tudi na slovenski trg.

Predstavitev prihaja v času, ko se gradbeništvo po vsej Evropi sooča s pomanjkanjem usposobljene delovne sile, staranjem kadrov in pritiski po večji produktivnosti. Zato se tudi na gradbiščih vse pogosteje pojavljajo avtomatizirane rešitve, ki prevzemajo posamezna fizično zahtevna opravila. Medtem ko so roboti v industriji in logistiki že uveljavljeni, njihova uporaba v gradbeništvu ostaja razmeroma nova.

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Robot prevzame zidanje od druge vrste zidakov naprej, medtem ko prvo vrsto še vedno postavi zidar. S pomočjo senzorjev preverja položaj vsakega zidaka in sproti popravlja morebitna odstopanja, kar omogoča natančno izvedbo. Po navedbah proizvajalca lahko zida s hitrostjo do 10 kvadratnih metrov na uro in doseže višino do 3,5 metra brez uporabe gradbenega odra.

Robot prevzame fizično najtežji del dela

Za delovanje potrebuje trifazni električni priključek (400 V), enega usposobljenega operaterja in enega pomožnega delavca. V določenih primerih lahko tako nadomesti delo ekipe petih do šestih zidarjev.

Robot zida od druge vrste zidakov naprej, pri čemer s pomočjo senzorjev sproti preverja natančnost postavitve. Foto arhiv podjetja Wienerberger
Robot zida od druge vrste zidakov naprej, pri čemer s pomočjo senzorjev sproti preverja natančnost postavitve. Foto arhiv podjetja Wienerberger

Predstavniki podjetja poudarjajo, da robot ni namenjen nadomeščanju gradbenih delavcev, temveč razbremenitvi fizično najzahtevnejših opravil ter izboljšanju produktivnosti, kakovosti in varnosti na gradbiščih. Ob predstavitvi je Amel Emkić, mag. inž. gradbeništva, dejal, da robotizirano zidanje vidi kot odgovor na izzive, s katerimi se sooča gradbena industrija, predvsem na področjih učinkovitosti, organizacije dela in pomanjkanja kadra.

Robot lahko zida s hitrostjo do 10 kvadratnih metrov na uro in doseže višino 3,5 metra brez uporabe gradbenega odra.

WLTR uporablja posebej prilagojene brušene opečne zidake Porotherm iz serije Robot Ready. Ti imajo dodatne zareze, ki robotu omogočajo strojno prijemanje in polaganje.

Po podatkih proizvajalca so roboti WLTR doslej sodelovali pri več kot 40 komercialnih projektih po Evropi, med drugim pri gradnji stanovanjskih objektov na Češkem, vrtca na Poljskem ter industrijskih objektov v Avstriji in na Madžarskem. Trenutno je v Evropi v uporabi 12 takšnih robotov, njihovo število pa naj bi se do konca leta 2027 povečalo na več deset.

Čeprav roboti na gradbiščih za zdaj še niso množično razširjeni, strokovnjaki pričakujejo, da bo njihov pomen v prihodnjih letih naraščal. Poleg zidanja se razvijajo tudi rešitve za avtomatizirano betoniranje, digitalni nadzor gradbišč in celo 3D-tiskanje stavbnih elementov. Predstavitev v Cerknici tako ni le prikaz novega stroja, temveč tudi pokazatelj smeri, v katero se razvija sodobno gradbeništvo.

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