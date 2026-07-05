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Iz prve roke: Kako sva prenovila več kot 200 let staro kraško hišo

V novi epizodi podkasta Deloindom Kaja Berlot in dr. Ljubo Lah razkrivata, kako prenoviti kraško hišo, ne da bi izgubila njen značaj.
Naša novinarka Kaja Berlot je v člankih že večkrat delila izkušnje in praktične rešitve s prenove svoje družinske kraške hiše. V podkastu zgodbo predstavi še bolj osebno in razkrije številne dragocene podrobnosti. Foto Marko Feist/Delo
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Naša novinarka Kaja Berlot je v člankih že večkrat delila izkušnje in praktične rešitve s prenove svoje družinske kraške hiše. V podkastu zgodbo predstavi še bolj osebno in razkrije številne dragocene podrobnosti. Foto Marko Feist/Delo
K. Ž.
5. 7. 2026 | 09:00
2:36
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Na prvi pogled je bila to hiša, ob kateri bi marsikdo zamahnil z roko. Streha se je podirala, prostori so samevali, okoli nje je rasla džungla. Marsikateri izvajalec je Kaji Berlot in njenemu možu svetoval, naj jo preprosto porušita.

A onadva sta imela drugačen načrt.

»Če bi hotela novo hišo, te ne bi izbrala,« pravi Kaja Berlot, ki je skupaj z možem vdihnila novo življenje več kot 200 let stari kraški domačiji, v kateri se je rodil njen dedek. Prav njegova zgodba je prenovi dala poseben pečat.

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VIDEO: Kako prenoviti kraško hišo, ne da bi izgubila svojo dušo (Ljubo Lah in Kaja Berlot)

Dedek, zidar po poklicu, je hišo dolga leta obnavljal z mislijo, da bo v njej preživel starost. Med prenovo kamina se je smrtno ponesrečil, hiša pa je po tem ostala prazna in je začela propadati. Ko se je mlada družina odločila, da ji bo dala novo priložnost, jih je čakalo presenečenje – babica je shranila dedkove zapiske, v katerih je natančno opisal, kako se je hiša skozi generacije širila in spreminjala.

Prav ti zapiski so postali dragocen vodnik pri prenovi.

Kaja Berlot in raziskovalec kraške arhitekture dr. Ljubo Lah sta v podkastu Deloindom združila osebno izkušnjo in strokovni pogled na prenovo kraških hiš. Foto Marko Feist/Delo
Kaja Berlot in raziskovalec kraške arhitekture dr. Ljubo Lah sta v podkastu Deloindom združila osebno izkušnjo in strokovni pogled na prenovo kraških hiš. Foto Marko Feist/Delo

Toda romantična predstava o obnovi stare hiše se je hitro srečala z resničnostjo. Vlaga, statika, iskanje prostora za kopalnico, nepričakovana odkritja pod ometi in številne odločitve, ki jih ni bilo mogoče sprejeti vnaprej, so zahtevali veliko potrpežljivosti. Kaja danes pravi, da brez lokalnih mojstrov, ki poznajo posebnosti kraških hiš, projekta skoraj zagotovo ne bi izpeljali tako uspešno.

Njena osebna zgodba pa je le del nove epizode podkasta Deloindom.

V pogovoru z raziskovalcem kraške arhitekture dr. Ljubom Lahom razkrivata, zakaj stare kraške hiše niso bile nikoli gole kamnite razglednice, katere napake investitorji najpogosteje naredijo že pred nakupom nepremičnine, kako rešiti težave z vlago in svetlobo ter zakaj se mora pri prenovi včasih človek prilagoditi hiši – in ne obratno.

Če razmišljate o nakupu ali prenovi stare hiše ali pa vas preprosto zanimajo zgodbe o ohranjanju arhitekturne dediščine, je to epizoda, ki ponuja tako navdih kot številne zelo konkretne nasvete.

Celotnemu pogovoru z dr. Ljubom Lahom in Kajo Berlot lahko prisluhnete spodaj.

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