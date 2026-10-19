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Svetovalnica: Toča mi je uničila streho, zavarovalnica pa mi ponuja le drobiž. Kaj lahko storim?

Pravnik odgovarja na vprašanje bralca, ali mu mora zavarovalnica po poškodbi strehe zaradi toče kriti celotne stroške popravila ali lahko zavarovalnino zmanjša.
Tudi pri zavarovanju hiše na novo vrednost se lahko zaplete pri izplačilu škode. Kaj storiti, če zavarovalnica ponudi bistveno manj, kot znaša strošek popravila strehe? Foto Bilanol/Shutterstock
Galerija
Tudi pri zavarovanju hiše na novo vrednost se lahko zaplete pri izplačilu škode. Kaj storiti, če zavarovalnica ponudi bistveno manj, kot znaša strošek popravila strehe? Foto Bilanol/Shutterstock
19. 10. 2026 | 11:32
19. 10. 2026 | 11:32
3:04
A+A-

Pozdravljeni,

imam 20 let staro hišo, zavarovano na novo vrednost pri zavarovalnici Grawe. Toča je v celoti poškodovala streho, pokrito s tegolo. Zavarovalnica se sklicuje na člen v splošnih pogojih, po katerem je tovrstna kritina amortizirana za več kot 60 %, zato bi mi izplačala le majhen del zavarovalnine, in sicer 4.000 evrov, predračuni za popravilo pa znašajo od 50.000 do 60.000 evrov.

Sklicujejo se na člen v splošnih pogojih, ki določa, da se, če je zavarovana stvar amortizirana toliko, da je njena vrednost manjša od 40 %, izplača samo amortizirana vrednost. Sam trdim, da zavarovana stvar ni streha, ampak hiša v celoti, ki je amortizirana za 10 %. V pogojih tudi piše, da so zavarovana stvar vsi deli objekta pod zemljo in nad njo.

Ali sem upravičen do popravila strehe po računu ali le do izplačila 4.000 evrov, kot ga ponuja zavarovalnica?

Bralec

Odgovarja:

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Brezplačno pravno svetovanje bralcem Delaindom omogočamo v sodelovanju s partnerji projekta Pravnik na dlani.

Spoštovani,

izplačilo je odvisno predvsem od tega, kaj splošni pogoji opredeljujejo kot zavarovano stvar in na kaj se nanaša klavzula o amortizaciji. Če so kot zavarovana stvar navedeni vsi deli objekta nad zemljo in pod njo, gre za hišo kot celoto. V tem primeru se amortizacija praviloma presoja na ravni hiše, ki je po vaših navedbah amortizirana le za 10 %, zato pogoj za izplačilo samo amortizirane vrednosti (pod 40 %) ne bi bil izpolnjen.

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Drugače je, če pogoji ali polica jasno in nedvoumno določajo ločeno amortizacijo posameznih delov objekta, na primer strešne kritine. Tedaj je lahko zavarovalnica upravičena do ločenega obračuna.

Če je besedilo pogojev dvoumno, se po Obligacijskem zakoniku razlaga v korist zavarovanca, ker jih je enostransko sestavila zavarovalnica. Pri tem je pomembno tudi, ali je hiša zavarovana na novo vrednost in kaj o tem določa polica.

Zavarovalnici pošljite pisni ugovor in zahtevajte, da navede določbo, na katero se sklicuje pri ločeni amortizaciji strehe. Če pri svojem stališču vztraja, se lahko obrnete na Agencijo za zavarovalni nadzor ali na sodišče.

Spor z zavarovalnico – kako uveljaviti svoje pravice?

Nesoglasja glede obsega in višine zavarovalnine so pogosta, zlasti kadar so splošni pogoji nejasni ali dvoumni. Za pravno pomoč pri uveljavljanju zavarovalnih zahtevkov se obrnite na Pravnika na dlani.

Pokličite 01 280 8000 in se posvetujte s pravnim strokovnjakom.

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