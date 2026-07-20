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Kako pogosto je treba poleti čistiti komarnike (in zakaj to vpliva tudi na kakovost zraka v stanovanju)?

Medtem ko redno čistimo okenska stekla, police in okvirje, mrežice pogosto ostanejo nedotaknjene več mesecev ali celo let.
Komarnike bi tudi poleti morali redno čisitit. Foto Bonnontawat/Shutterstock
Galerija
Komarnike bi tudi poleti morali redno čisitit. Foto Bonnontawat/Shutterstock
Kaja Berlot
20. 7. 2026 | 08:38
20. 7. 2026 | 08:49
4:45
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Umazani komarniki niso le estetska težava, saj se na njihovi površini poleti nabirajo prah, cvetni prah, saje, pajčevine, ostanki žuželk in drugi delci iz okolice. Zaradi tega postane pretok zraka skozi odprto okno slabši, ob odpiranju in zapiranju oken pa se lahko del nabrane umazanije ponovno sprosti v prostor. 

Komarnik ni zračni filter, vendar pomembno vpliva na zračenje

Pogosto slišimo, da komarniki "filtrirajo zrak", kar pa ne drži povsem. Klasična mrežica je namreč namenjena predvsem preprečevanju vstopa žuželk, hkrati pa na svoji površini zadrži tudi večje delce, kot so hišni prah, cvetni prah, semena rastlin, pajčevine, ostanki insektov in večji delci umazanije, ki jih prinaša veter. Najmanjših delcev, kot so prometni delci PM2,5, dim ali plini, pa komarniki ne zadržujejo.

Kako pogosto jih je treba čistiti?

Enotnega pravila ni, saj je pogostost odvisna predvsem od okolja, v katerem živimo. Za večino gospodinjstev velja, da se komarniki čistijo pred začetkom sezone, poleti jih nežno čistimo približno enkrat na mesec, jeseni pa še enkrat temeljito očistimo po koncu sezone.

Če živite ob prometni cesti, v bližini gradbišča, kmetijskih površin ali na območju z veliko cvetnega prahu, je priporočljivo komarnike očistiti tudi pogosteje, približno na dva do štiri tedne, saj se v takšnem okolju mrežica precej hitreje prekrije z delci iz zraka.

Komarnike je najbolje obiskati z malo detergenta in mehko krpo. Foto Kphrom/Shutterstock
Komarnike je najbolje obiskati z malo detergenta in mehko krpo. Foto Kphrom/Shutterstock

Znaki, da je komarnik nujno potreben čiščenja

A za čiščenje komarnika ni vedno treba čakati na koledar. Vaš komarnik je potreben čiščenja, če opazite sivkast ali rumenkast sloj na mrežici, vidne ostanke insektov, pajčevine v vogalih, zmanjšan pretok zraka skozi odprto okno ali večje količine cvetnega prahu po dežju ali vetru.

Kako pravilno očistiti fiksni komarnik?

Fiksni komarniki so običajno najpreprostejši za vzdrževanje, saj imajo najmanj gibljivih delov.

1. S sesalnikom in mehkim nastavkom najprej odstranite suh prah. 

2. Mrežico nato obrišite z mehko krpo ali gobico. Pri tem lahko uporabite mlačno vodo z nekaj kapljicami blagega detergenta. 

3. Komarnik sperite s čisto vodo in pustite, da se popolnoma posuši.

Pri čiščenju se izogibajte močnemu drgnjenju, saj lahko napnete ali poškodujete mrežico, prav tako pa niso priporočljivi visokotlačni čistilniki, belila ali agresivna čistila.

Ko je mogoče, lahko komarnike tudi splaknemo pod nežnim curkom vode. Foto Monte_a/Shutterstock
Ko je mogoče, lahko komarnike tudi splaknemo pod nežnim curkom vode. Foto Monte_a/Shutterstock

Rolo komarniki zahtevajo nekoliko več previdnosti

Pri rolo komarnikih največ težav povzroča vodilo, v katerem se nabirajo pesek, prah, drobni kamenčki in ostanki žuželk. Pred čiščenjem mrežico zato popolnoma razvijte, vodila posesajte z ozkim nastavkom, nato pa jih obrišite z rahlo navlaženo krpo, saj se, v primeru, da se vodila zamašijo, komarnik začne težje navijati, mrežica pa se hitreje obrablja.

Plise komarniki so najbolj občutljivi

Plise oziroma harmonikasti komarniki imajo številne pregibe, v katerih se hitro nabirata prah in cvetni prah, zato jih ni priporočljivo močno drgniti z gobico. Najprimernejši način čiščenja je s sesalnikom z mehkim nastavkom, mehko krtačo, ali rahlo navlaženo krpo iz mikrovlaken.

Posebno pozornost pa namenite spodnjemu vodilu, saj se tam pogosto nabere največ peska in listja, kar lahko oteži premikanje komarnika.

Kaj pa magnetni in snemljivi komarniki?

Ti so za čiščenje najpreprostejši, saj lahko večino odstranimo z okna, speremo pod mlačno vodo z blagim detergentom in pustimo, da se posušijo na zraku. Pred ponovno namestitvijo je pomembno le, da so popolnoma suhi, sicer lahko vlaga oslabi lepilne trakove ali magnetne spoje.

Najpogostejše napake pri čiščenju

Čeprav gre za preprosto opravilo, proizvajalci opozarjajo na nekaj napak, ki lahko skrajšajo življenjsko dobo komarnikov.

Izogibajte se:

  • visokotlačnemu čistilniku
  • belilu in agresivnim čistilom
  • grobim žičnatim gobicam
  • močnemu pritisku na mrežico
  • čiščenju z vročo paro

Takšni postopki lahko poškodujejo zaščitne premaze, raztegnejo mrežico ali povzročijo njeno hitrejše staranje.

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