O tem, kako se je razvijala arhitektura in kakšni bodo domovi prihodnosti, smo se pogovarjali z arhitektko Nežo Močnik iz podjetja Velux Slovenija, ki letos zaznamuje 30 let delovanja na slovenskem trgu.

Od ločenih zaprtih prostorov do odprtega tlorisa

Ena največjih sprememb zadnjih 30 let je preobrazba načina bivanja, čemur se je prilagodila tudi arhitektura. Nekoč so bili prostori jasno ločeni in vsak je imel svojo funkcijo, danes pa prevladujejo odprte in povezane tlorisne zasnove. Značilen primer je kuhinja, ki se je iz ločenega, zaprtega prostora preselila v osrednji bivalni del doma. Po besedah Neže Močnik sta jedilna miza in kuhinjski otok postala stičišče družabnega življenja, kjer se prepletajo priprava hrane, druženje in vsakodnevne aktivnosti.

V sodobnih domovih se vse bolj prepletajo različne funkcije. Epidemija covida je dodatno utrdila potrebo po kotičkih za delo od doma, večji pomen pa so dobili tudi balkoni, lože in drugi zunanji prostori, ki omogočajo stik z naravo in sprostitev.

Spreminja se tudi vloga hodnikov. Ti niso več zgolj prehodne površine, temveč jih arhitekti poskušajo vključiti v bivalni koncept, denimo kot delovne kotičke ali dodatne površine za shranjevanje. Vsak kvadratni meter je namreč dragocen, zato je treba prostor načrtovati čim bolj premišljeno. Neža Močnik poudarja, da je pri načrtovanju ključno dobro poznavanje življenjskega sloga uporabnikov. Še posebej ob selitvi iz stanovanja v hišo je pomembno, da arhitekt razume njihove dejanske potrebe, saj hiša prinaša tudi drugačne zahteve, denimo več prostora za shranjevanje, orodje in vzdrževanje okolice.

Neža Močnik FOTO: Luka Maček

Tehnološko napredni materiali, kakovosten zrak in dnevna svetloba kot temelj kakovostnega bivanja

Druga opazna sprememba se je v zadnjih desetletjih zgodila pri razvoju materialov in tehnologij. Vse to je močno spremenilo način gradnje in upravljanja doma. Poseben poudarek je bil v preteklih letih namenjen energetski učinkovitosti, toplotni izolaciji in zrakotesnosti objektov. Neža Močnik izpostavlja eno slabo plat izrazitega prizadevanja za čim manjšo porabo energije. Ob tem se je namreč nekoliko pozabilo na osnovno funkcijo oken, ki niso namenjena zgolj prepuščanju svetlobe, temveč tudi odpiranju, prezračevanju in povezovanju notranjosti z zunanjim okoljem. Možnost odpiranja okna ima namreč poleg fizikalnega tudi močan psihološki učinek. Človeku omogoča stik z zunanjim zrakom, naravo, vonjavami in temperaturo okolja. Tudi v stavbah z mehanskim prezračevanjem ostaja naravna potreba po odpiranju oken, denimo med gospodinjskimi opravili ali pa preprosto zato, da začutimo zunanje vremenske razmere. Tehnologija mora človeka podpirati in mu olajšati bivanje, ne pa nadomestiti njegovih osnovnih potreb.

Neža Močnik FOTO: Luka Maček

Po podatkih, ki jih navaja Močnikova, ljudje v Evropi v notranjih prostorih preživimo približno 90 odstotkov časa. Zato postaja dnevna svetloba vse pomembnejši gradnik kakovostnega doma. Naravna svetloba ne vpliva le na občutek prostornosti doma, temveč tudi na počutje, energijo in človekov bioritem. Pomen svetlobe danes vse bolj prepoznavajo tudi mlade družine, ki pri načrtovanju doma pogosto dajejo prednost svetlim prostorom in ustrezni orientaciji objekta glede na strani neba. Dnevna svetloba pa ima tudi tržno vrednost: svetla stanovanja z več okni so praviloma privlačnejša za kupce.

Pri načrtovanju po besedah arhitektke zato ne bi smeli razmišljati zgolj o kvadraturi, opremi in videzu prostora, temveč tudi o tem, kako vanj vstopata svetloba in zrak.

Skriti potencial podstrešnih prostorov

Ena najbolj opaznih sprememb v zadnjih desetletjih je preobrazba slovenskih podstrešij. Prostori, ki so bili nekoč večinoma namenjeni shranjevanju, danes postajajo spalnice, delovni kotički, telovadnice in celo samostojne bivalne enote.

K temu so prispevali predvsem pomanjkanje stanovanj, visoke nepremičninske cene ter razvoj gradbenih materialov in tehnologij. Prazna podstrešja so tako pomemben potencial za pridobivanje dodatnih bivalnih površin, čeprav je njihov izkoristek odvisen od naklona strehe, višine kolenčnega zidu in drugih konstrukcijskih značilnosti. Pomembno vlogo ima po besedah arhitektke tudi ozaveščanje investitorjev, saj si mnogi sprva težko predstavljajo, kakšen potencial se skriva v neizkoriščenem podstrešju.

Neža Močnik razloži, kako sodobni izolacijski materiali omogočajo učinkovitejšo toplotno zaščito tudi pri tanjših konstrukcijskih sestavah, napredek pri strešnih oknih pa prinaša boljše možnosti osvetljevanja, senčenja in upravljanja. Velik tehnološki preskok pri strešnih oknih je prinesla tudi elektrifikacija. Okna z elektromotorji omogočajo preprostejše upravljanje, tudi kadar so nameščena na težje dostopnih mestih. Dežni senzor poskrbi za samodejno zapiranje ob padavinah, časovno upravljanje pa omogoča prezračevanje v najprimernejših delih dneva.

Prenova mansarde v kakovosten bivalni prostor

FOTO: Luka Maček

Pri načrtovanju mansarde je po mnenju Močnikove najpomembneje, da čim bolje izkoristimo njen volumen. Če strop zapremo na običajni višini 2,5 metra, izgubimo velik del njene prostorske kakovosti in značaja. Poševnine mansarde namreč zmanjšujejo njeno uporabno površino in količino zraka, zaradi česar se lahko prostor hitreje pregreje. Prav zato je smiselno izkoristiti višino vse do slemena oziroma prostor odpreti višje, kot bi ga v običajni etaži. S tem pridobimo občutek prostornosti in značilen arhitekturni učinek.

Pomembno je tudi premišljeno umeščanje strešnih oken. Ta razbremenijo vizualno težo poševnin, zabrišejo mejo med notranjostjo in zunanjostjo ter v prostor pripeljejo več svetlobe. Pri tem je treba upoštevati tudi ustrezno senčenje, ki preprečuje pregrevanje, in premišljeno razporeditev notranje opreme. Nižje dele mansarde lahko učinkovito izkoristimo za vgradne omare, shranjevanje, pisalne mize ali vzglavja postelj. Strešna okna lahko s pravilnim umeščanjem izboljšajo tudi stojno višino in uporabnost posameznih delov prostora.

Pri večjih gradbenih posegih, kot je vgradnja širšega okna s premostitvijo špirovcev, je treba upoštevati tudi konstrukcijske zahteve. Takšen poseg je po veljavnem gradbenem zakonu mogoče obravnavati kot manjšo rekonstrukcijo, za vgradnjo strešnih oken med špirovce pa gradbena dokumentacija ni potrebna. Sprememba namembnosti prostora je seveda vprašanje, ki ga je treba obravnavati ločeno.

Dom prihodnosti in vloga arhitektov

Neža Močnik FOTO: Luka Maček

Če je bil v preteklih desetletjih glavni poudarek na energetski učinkovitosti, se bo v prihodnosti po mnenju naše sogovornice v ospredje postavljalo zdravje ljudi. Ker večino življenja preživimo v zaprtih prostorih, bo treba domove načrtovati tako, da bodo zagotavljali čim boljše bivalne razmere. Neža Močnik izpostavlja štiri ključne dejavnike zdravega notranjega okolja: zadostno količino dnevne svetlobe, svež zrak, prijetno temperaturo in akustično ugodje. Pomembni bodo tudi čim bolj naravni materiali, ki prispevajo k bolj zdravemu notranjemu okolju.

Nov izziv pri gradnji so tudi podnebne spremembe. Vse pogostejše visoke temperature bodo zahtevale arhitekturne rešitve, ki že v osnovi preprečujejo pregrevanje stavb in zmanjšujejo potrebo po uporabi klimatskih naprav. Pri tem bodo pomembni orientacija objekta, zasnova odprtin, senčenje in izbira ustreznih materialov.

Močnikova pričakuje, da bo vloga arhitekta v prihodnje še zahtevnejša. Poleg oblikovanja prostora bo moral povezovati znanja s področij gradbenih predpisov, materialov, tehnologij, energetske učinkovitosti in zdravega bivanja. Pri tem ne bo pomembna le tehnična dovršenost objekta, temveč tudi njegova vizualna kakovost in vpliv na širši prostor.

Za vse, ki danes načrtujejo gradnjo ali prenovo, ima arhitektka preprosto sporočilo: ne osredotočajmo se zgolj na kvadraturo. Pomembneje je razmisliti, zaradi česa se v prostoru dobro počutimo, in te elemente vključiti v načrtovanje.

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