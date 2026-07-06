Zavese, rolete ali žaluzije? Koliko stopinj manj lahko zaradi njih pričakujete v hiši med vročinskim valom

Ko temperature presežejo 35 stopinj Celzija, marsikdo začne razmišljati o klimatski napravi. Toda strokovnjaki s področja gradbene fizike opozarjajo, da je najbolj učinkovito preprečiti vdor toplote v stavbo, še preden se ta segreje.

Medtem ko lahko zunanje žaluzije, rolete in pergole občutno zmanjšajo pregrevanje prostorov, imajo notranje zavese bistveno manjši učinek. Razlog pa je preprost: sončne žarke je treba ustaviti še preden vstopijo v prostor.

Zakaj so zunanja senčila bistveno učinkovitejša od notranjih?

Največ toplote poleti v hišo vstopi skozi okna. Ko sončno sevanje preide skozi steklo, se spremeni v toploto, ki ostane ujeta v prostoru. Če uporabimo notranje zavese ali notranje žaluzije, sonce sicer zasenčimo, vendar je velik del toplote že v prostoru, zunanja senčila pa sončno energijo prestrežejo še pred steklom in s tem preprečijo pregrevanje.

To potrjujejo tudi strokovnjaki za pasivno hlajenje stavb, ki zunanje senčenje uvrščajo med najučinkovitejše ukrepe za zmanjševanje poletnih toplotnih dobitkov.

Najbolje je, da toploti že na zunanji strani okna preprečimo vstop v prostor. Foto Artcreationsdesignphoto/Shutterstock

Koliko pomagajo notranje zavese?

Notranje zavese izboljšajo bivalno ugodje predvsem zato, ker zmanjšajo bleščanje in neposredno sončno sevanje, vendar je njihov vpliv na temperaturo prostora razmeroma omejen. Po različnih meritvah in analizah lahko pričakujemo približno od 1 do 2 °C nižjo temperaturo v primerjavi s popolnoma nezaščitenim oknom, pri čemer je učinek močno odvisen od vrste tkanine, barve in orientacije prostora.

Zavese so običajno najmanj učinkovit ukrep za nižanje temperature v stanovanju. Foto Ratchat/Shutterstock

Zunanje žaluzije: pogosto najboljše razmerje med ceno in učinkom

Pri zunanjih žaluzijah so rezultati precej bolj opazni, saj meritve kažejo, da lahko kakovostna zunanja senčila zmanjšajo temperaturo v prostoru za približno 3 do 7 °C v primerjavi z nezaščitenimi steklenimi površinami. Ker lahko pri zunanjih žaluzijah uravnavamo tudi količino svetlobe, so te pogosto ena najbolj priljubljenih rešitev pri sodobnih hišah z velikimi steklenimi površinami.

Rolete: med najučinkovitejšimi rešitvami

Še nekoliko boljši učinek od zunanjih žaluzij običajno dosegajo zunanje rolete. Raziskave in meritve namreč kažejo, da lahko rolete zmanjšajo prehod sončne toplote skozi okna za več kot 80 odstotkov, v nekaterih primerih celo do 90 odstotkov. V praksi to pomeni, da so lahko prostori med vročinskim valom za približno 4 do 10 °C hladnejši kot v primerljivem objektu brez zunanjega senčenja, učinek pa je še posebej izrazit v mansardah in prostorih z velikimi južnimi ali zahodnimi okni.

Kaj pa pergola?

Pergole imajo nekoliko drugačno funkcijo, saj ne senčijo neposredno stekla, temveč ustvarjajo senco pred objektom in zmanjšujejo količino sončnega sevanja, ki doseže okna in fasado.

Njihova učinkovitost je zato močno odvisna od orientacije hiše, globine pergole, višine sonca in vrste kritine oziroma lamel.

Pri južno orientiranih steklenih površinah lahko dobro zasnovana pergola zmanjša temperaturo prostora za približno 2 do 5 °C, še večji učinek pa lahko dosežemo, če pergolo kombiniramo z listavci ali drugimi rastlinami, ki poleti ustvarjajo dodatno senco in hladijo okolico z izhlapevanjem vode.

Največji učinek doseže kombinacija ukrepov

Strokovnjaki poudarjajo, da posamezen ukrep redko reši težavo pregrevanja ter da najboljše rezultate običajno prinese kombinacija zunanjega senčenja, nočnega prezračevanja, kakovostne toplotne izolacije in zmanjševanja notranjih virov toplote.