Je slani bazen res boljša izbira? To so prednosti, slabosti in največji mit, ki mu še vedno verjame veliko ljudi

Slani bazeni so v zadnjih letih postali priljubljena izbira pri novogradnjah in prenovah, saj jih mnogi povezujejo z bolj naravno kopalno izkušnjo, manj ročnega dodajanja klorovih pripravkov in prijetnejšim občutkom vode. A vendar je resnica nekoliko bolj zapletena od tega. Številni namreč mislijo, da v slanem bazenu ni klora, kar pa ne drži povsem. V slanem bazenu namreč še vedno poteka dezinfekcija s klorom, razlika je le v tem, da klora ne dodajamo ročno v obliki tablet, granul ali tekočine, temveč ga sistem proizvaja sproti.

V bazensko vodo se tako doda posebna bazenska sol (natrijev klorid), nato pa voda kroži skozi napravo, imenovano solni klorinator oziroma elektrolizna celica. Ta med delovanjem filtrirnega sistema s pomočjo elektrolize iz raztopljene soli proizvaja prosti klor, ki uničuje bakterije, alge in druge mikroorganizme. Ko klor opravi svojo nalogo, se v vodi ponovno pretvori v sol, zato proces ves čas kroži. Gre torej za samodejno proizvodnjo klora in ne za bazen brez kloriranja.

Ali je dovolj, da v bazen preprosto nasujemo sol?

Na kratko: ne. Za slani bazen ni dovolj, da vodo preprosto nasolimo, saj poleg ustrezne količine bazenske soli potrebujemo tudi solni klorinator, imenovan tudi solinator, ki je povezan s filtrirnim sistemom bazena. Ob zagonu sistema se običajno doda večja količina soli, nato pa jo je treba le občasno dopolnjevati zaradi povratnega izpiranja filtra, pljuskanja, praznjenja bazena ali prelivanja po obilnem dežju.

Sicer pa tudi slani bazen zahteva redno kontrolo kemijskih parametrov. Lastnik mora tako redno spremljati pH vode, koncentracijo prostega klora, alkalnost, vsebnost soli in po potrebi tudi stabilizator klora (cianurno kislino). Čeprav je torej vzdrževanja manj, bazen vseeno zahteva nekaj vzdrževanja.

V primeru slanih bazenov je prav tako treba redno spremljati parametre vode, je pa rokovanja s kemikalijami precej manj. Foto Joan Carles Juarez/Shutterstock

Zakaj se toliko ljudi odloči za slani bazen?

1. Mehkejši občutek vode

Večina uporabnikov opazi, da je voda bolj prijetna za kopanje. Zaradi raztopljene soli deluje mehkejša, mnogi pa poročajo tudi o manjšem občutku suhe kože po kopanju.

2. Manj izrazit vonj po kloru

Ker sistem klor proizvaja sproti in bolj enakomerno, so koncentracije običajno stabilnejše. Ob pravilnem vzdrževanju je zato pogosto manj značilnega "bazenskega" vonja, ki ga sicer povzročajo predvsem kloramini in ne prosti klor.

3. Manj rokovanja s kemikalijami

Namesto rednega dodajanja klorovih tablet ali tekočega klora sistem večino dezinfekcije opravlja samodejno, kar pomeni manj rokovanja s kemikalijami in bolj enakomerno kakovost vode.

Ena največjih zmot je, da so slani bazeni povsem brez klora. Foto Joan Carles Juarez/Shutterstock

4. Nižji stroški kemikalij

Začetna investicija je sicer višja, vendar so stroški nakupa klorovih pripravkov skozi leta praviloma nižji, saj večino klora proizvede naprava sama.

Slabosti, na katere marsikdo pozabi

1. Višja začetna investicija

Največja razlika v primerjavi s klasičnim bazenom je nakup solnega klorinatorja, ki predstavlja dodaten strošek. Celico je treba prav tako redno čistiti, sčasoma pa jo je treba tudi zamenjati. Njena življenjska doba je odvisna od uporabe, kakovosti vode in vzdrževanja.

2. Sol lahko pospeši korozijo

Slana voda lahko hitreje povzroča korozijo nekaterih kovinskih delov, vijakov, ograj, lestvi, svetil ali drugih elementov, če ti niso izdelani iz ustrezno odpornih materialov. Zato je pomembno, da so vsi sestavni deli bazena primerni za uporabo v slani vodi.

3. pH pogosto narašča

Pri elektrolizi se pH vode praviloma postopoma zvišuje, zato ga je treba redno spremljati in po potrebi zniževati z ustreznimi sredstvi.

Je slani bazen res bolj zdrav?

Čeprav so številni prepričani, da je temu res tako, znanstveni dokazi ne kažejo, da bi bila voda v slanem bazenu sama po sebi bolj zdrava ali varnejša. Ker je tudi v slanem bazenu prisoten klor, ostaja osnovni način dezinfekcije enak, je pa res, da nekateri uporabniki poročajo o manjšem draženju oči ali kože, vendar je to pogosto posledica bolj stabilne kakovosti vode in pravilnega vzdrževanja, ne pa odsotnosti klora.