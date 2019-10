Kako je restavracija na Azurni obali povečala svoje prihodke

Lokal, ki se ponaša s prostorno panoramsko teraso v neposredni bližini plaže, namreč ni imel notranjih sedežnih kapacitet. Postrežba je bila zato možna le zunaj in v celoti odvisna od vremena. Ob neugodnih vremenskih razmerah torej terasa ni bila uporabna, kar je privedlo do izgube prihodkov. Da bi našel funkcionalno, sodobno ter stilsko ustrezno in privlačno rešitev, je zato lastnik stopil v stik s pisarno PMO podjetja KE, specializiranega za projekte po meri.

Zavesa s pergolo: elegantna rešitev

V tehnični pisarni podjetja KE so skupaj z arhitektom Luco Zaninom ocenili, da lahko teraso, ki je sicer velika 40 kvadratnih metrov, elegantno zaščitijo z zaveso s pergolo Gennius A3 z aluminijasto konstrukcijo črne barve in s platnom iz belega PVC. Za dodatno zaščito pred slabim vremenom in močnim vetrom pa so nanjo namestili še zapirala Vertika iz prozornega blaga Crystal.





Tehnične značilnosti Zavesa s pergolo Gennius A3 z aluminijasto konstrukcijo in zaveso, ki se jo lahko zapre v obliki paketa Sestavljena je iz platna (napetega, ko je odprto), ki je pritrjeno na nosilce in vodila, ki omogočajo, da drsi vodoravno. Motorizirano drsenje Zagotovljena odpornost proti vetru do 6. razreda po standardu UNI PR EN 13561. Opcijska oprema: komplet LED-luči

komplet glasba

stransko zapiranje z drsečimi steklenimi stenami ali zapiranjem na paket

zapiranje s stranskimi in prednjimi zavesami (Vertika Gennius)

stranski zatrepi

podlaga za platno

tesnila proti dežju

strehica

žleb (fiksen ali mobilen)

parapet





Spremembe so očitne in dobrodošle

Po namestitvi zavese s pergolo Gennius A3 je znamenita restavracija Le Fanal zaživela kot prerojena, saj so bile skrbi o vremenu in finančnih težavah odveč. Lastniku se je s tem odvalil kamen od srca in poudaril je, kako zelo je zadovoljen z rezultatom. Svoje goste, ki so v zavetju sodobne zavese s pergolo varni pred močnim vetrom in drugimi nevšečnostmi, lahko zdaj postreže v vsakem vremenu, s tem pa svoje prihodke celo še poveča.





Zaščitite svojo teraso z elegantno zaveso s pergolo ali drugimi senčili tudi vi. V podjetju KE vam bodo prijazno svetovali ter za vas našli ustrezno, ugodno in funkcionalno rešitev.