Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Gradnja in obnova
Vredno branja

Kaj arhitekt najprej spremeni, ko prenavlja hišo iz 80. let?

Čeprav številni mislijo, da se vse začne pri kuhinji in kopalnici, je potek prenove v praksi precej drugačen.
Kaja Berlot 14. 8. 2026 | 07:05
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Vrta se ne sadi več v ravne linije: to so nova pravila (in zakaj je temu tako)

Dolga leta je veljalo skoraj nepisano pravilo, da je lepo urejen vrt predvsem simetričen. Danes krajinski arhitekti in vrtnarji vse pogosteje ubirajo drugačno pot.
Kaja Berlot 15. 8. 2026 | 06:35
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Svetovalnica: Sosedov pes neprestano laja in moti vse okoli – kako naj ukrepam?

Pravnik odgovarja na vprašanje bralca, kako ukrepati, če sosedov pes neprestano laja in s hrupom moti stanovalce bližnjih hiš in blokov.
Pravnik na dlani 13. 8. 2026 | 07:05
Ureditev okolice

Prodniki so spet v modi: kdaj so odlična izbira in kdaj se jim je bolje izogniti

Tako, kot se pogosto zgodi s trendi, se tudi prodniki vračajo v ospredje, le da se jih tokrat uporablja veliko bolj premišljeno.
Prodniki se odlično obnesejo v ozkih linijah ob hiši. Foto Kinek00/Shutterstock
Galerija
Prodniki se odlično obnesejo v ozkih linijah ob hiši. Foto Kinek00/Shutterstock
Kaja Berlot
19. 8. 2026 | 11:59
19. 8. 2026 | 12:06
4:47
A+A-

Dolga leta so bili prodniki skoraj obvezni del sodobnih vrtov, saj smo z njimi zasuli gredice, uredili pasove ob hiši, zapolnili prostor okoli dreves in zamenjali zelenico na delih vrta, kjer se nam ni ljubilo kositi. Nato so jih številni začeli opuščati, saj so se pojavila opozorila, da poleti preveč segrevajo okolico in niso najbolj prijazni rastlinam. A tako, kot se pogosto zgodi s trendi, se tudi prodniki vračajo v modo, vendar precej bolj premišljeno. Krajinski arhitekti poudarjajo, da niso ne dobra ne slaba rešitev sama po sebi, temveč da je predvsem pomembno to, kje jih uporabimo in kaj od njih pričakujemo.

Zakaj so postali tako priljubljeni?

Prodniki imajo nekaj prednosti, zaradi katerih ostajajo ena najbolj priljubljenih rešitev za urejanje okolice hiše. So trajni, ne razpadajo, ne potrebujejo menjave vsakih nekaj let in dobro prenašajo vremenske vplive. Poleg tega deževnica med njimi nemoteno pronica v tla, zato površina ostaja prepustna, kar je pri urejanju okolice vse pomembnejše, veliko ljudi pa jih izbere tudi, ker vrtu dajejo čist, sodoben videz in zahtevajo precej manj vzdrževanja kot trata.

image_alt
Koliko zares stane ureditev vrta? Pripravili smo realen vodnik po cenah (in materialih)

Najbolj se obnesejo tam, kjer rastline niso v ospredju

Strokovnjaki za krajinsko arhitekturo prodnike najpogosteje priporočajo na mestih, kjer ne tekmujejo z rastlinami. Odlična izbira so za ozke pasove ob hiši, površine ob dovozih, okolico teras, prostor okoli zbiralnikov deževnice, poti in prehode po vrtu ter suhe vrtove z rastlinami, ki dobro prenašajo vročino. Na teh mestih prodniki namreč zmanjšujejo brizganje zemlje ob močnem dežju, preprečujejo nastanek blata in ustvarijo lepo urejene površine, ki jih skoraj ni treba vzdrževati.

Pogosto se uporabljajo tudi za urejanje poti. Foto Nuwatphoto/Shutterstock
Pogosto se uporabljajo tudi za urejanje poti. Foto Nuwatphoto/Shutterstock

Na cvetličnih gredah pa niso vedno najboljša rešitev

Težave se pojavijo, ko prodnike uporabimo na mestih, ki zanje niso najbolj primerna. Na sončnih gredah z okrasnimi trajnicami ali grmovnicami se kamenje poleti močno segreje, akumulirana toplota pa se nato še dolgo po sončnem zahodu oddaja nazaj v okolico, zaradi česar so tla bolj izpostavljena izsuševanju. Čeprav prodniki zmanjšujejo izhlapevanje neposredno iz tal, hkrati zvišujejo temperaturo površine, zato niso najboljša izbira za vse rastline. Posebej občutljive so vrste, ki imajo rade hladnejša in enakomerno vlažna tla, kot so hortenzije, hoste, praproti ali rododendroni.

Po drugi strani pa se odlično obnesejo pri sredozemskih rastlinah, kot so sivka, rožmarin, žajbelj in druge vrste, ki uspevajo na toplih, dobro odcednih tleh.

Kot zastirka pa so primerni le ob rastlinah, ki dobro prenašajo vročino in sušo. Foto Irina Bacalu/Shutterstock
Kot zastirka pa so primerni le ob rastlinah, ki dobro prenašajo vročino in sušo. Foto Irina Bacalu/Shutterstock

Ali prodniki res preprečujejo plevel?

Čeprav plast prodnikov nekoliko oteži vznik plevela, ga ne prepreči popolnoma. Sčasoma se med kamenčki namreč naberejo prah, organski ostanki in odpadlo listje, ki ustvarijo tanek sloj zemlje, zato lahko v njem hitro vzklijejo semena plevela, ki jih prinese veter ali ptice. Če pod prodniki uporabimo kakovostno geotekstilno tkanino, bo plevela precej manj, vendar ga ne bo mogoče povsem preprečiti.

Kaj pa lubje?

Pri zastiranju gredic je najpogostejša alternativa prodnikom lubje. Lubje ima pomembno prednost, saj z razpadanjem bogati tla z organsko snovjo in pomaga izboljševati njihovo strukturo, poleg tega pa se poleti bistveno manj segreva kot kamenje. Njegova slabost pa je krajša življenjska doba, saj ga je zaradi postopnega razpadanja vsakih nekaj let treba dopolniti ali zamenjati.

Kdaj so prodniki torej dobra izbira?

Prodniki so odlična rešitev tam, kjer želimo trajno, prepustno in malo vzdrževano površino. Dobro se obnesejo ob hiši, na poteh, okoli teras ter v sredozemskih ali sušnih zasaditvah.

Manj primerni pa so na velikih cvetličnih gredah z rastlinami, ki potrebujejo hladnejša in bolj vlažna tla. Tam bodo organske zastirke praviloma ustvarile ugodnejše razmere za rast.

Sodobni krajinski arhitekti danes prodnikov ne uporabljajo več kot univerzalne rešitve za ves vrt, ter jih veliko pogosteje kombinirajo z zelenico, trajnicami, okrasnimi travami in organskimi zastirkami. Prav ta kombinacija različnih materialov ustvarja vrt, ki ni le lep na pogled, temveč tudi prijetnejši za rastline in preprostejši za vzdrževanje. Prodniki tako ostajajo v modi, vendar predvsem tam, kjer imajo jasen namen in kjer njihove prednosti resnično pridejo do izraza.

Sorodni članki

Gradnja in obnova  |  Ureditev okolice
Vredno branja

Ali lahko sosed posadi drevo tik ob meji? Kaj pravi zakonodaja v Sloveniji

Drevesa, posajena ob parcelni meji, so pogosto razlog za nesoglasja med sosedi.
Kaja Berlot 8. 4. 2026 | 11:30
Gradnja in obnova  |  Ureditev okolice
Vredno branja

Svetovalnica: Zaradi sosedove vrtnice se ne morem varno vključiti v promet – kaj lahko storim?

Pravnica odgovarja na vprašanje bralke: kaj storiti, ko sosedova vrtnica sega na cesto in onemogoča varen izvoz z dvorišča? Pojasnjujemo pravne možnosti.
Tanja Bohl 27. 10. 2025 | 10:42
Gradnja in obnova  |  Ureditev okolice
Vredno branja

Svetovalnica: Ali smem posnetek z domače varnostne kamere objaviti na Facebooku?

Pravnik odgovarja na vprašanje bralke, ali sme posnetke nepridipravov z zasebnih varnostnih kamer objaviti na Facebooku in kdaj jih mora anonimizirati.
Pravnik na dlani 6. 8. 2026 | 12:05

Več iz teme

prodnikiprodniki za vrtkje uporabiti prodnikelubjezastirka
Najbolj brano
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Ne pustite gred praznih: teh 10 vrtnin lahko posadite avgusta in pobirate vse do zime

Avgusta vrt še ni prazen: preverite, katere vrtnine lahko sejete in sadite zdaj ter kako poskrbeti, da bodo uspešno vzklile.
Kaja Berlot 24. 7. 2026 | 09:09
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

V Italiji potrdili steklino pri psu iz Maroka: previdno pri posvojitvah

V italijanski Benečiji so pri nezakonito uvoženem psu iz Maroka potrdili steklino. UVHVVR opozarja na pravila pri vstopu živali v EU.
28. 7. 2026 | 12:43
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Poletni pogrinjki: 5 idej za mizo na balkonu, terasi ali vrtu

Odkrijte ideje za poletni pogrinjek na vrtu ali terasi: morski, barvit in naraven slog s cvetjem, zelenjem, lanom ter prijetno večerno osvetlitvijo.
27. 7. 2026 | 08:48
VEČ NOVIC
Gradnja in obnova  |  Ureditev okolice
Vredno branja

Prodniki so spet v modi: kdaj so odlična izbira in kdaj se jim je bolje izogniti

Tako, kot se pogosto zgodi s trendi, se tudi prodniki vračajo v ospredje, le da se jih tokrat uporablja veliko bolj premišljeno.
Kaja Berlot 19. 8. 2026 | 11:59
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Za zadržano zunanjostjo se skriva sanjski dom z bazenom

Sodobna pritlična hiša z bazenom navdušuje s premišljeno zasnovo, zasebnostjo ter povezovanjem notranjih in zunanjih bivalnih prostorov.
19. 8. 2026 | 07:20
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Najboljši način za pranje vrtnih senčnikov

Letošnje poletje so nam senčniki prišli še kako prav. Kako pa poskrbimo za njihovo čistočo?
18. 8. 2026 | 13:25
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Trik, zaradi katerega bodo bele nogavice spet videti kot nove

Bele nogavice so eden tistih kosov perila, ki jih imamo v omari skoraj vsi, marsikoga pa pesti njihova higiena.
18. 8. 2026 | 07:00
Video
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Krizanteme niso le rože za grobove: nekoč so jih uporabljali tudi v kuhinji

Krizanteme danes povezujemo predvsem z grobovi, a njihova zgodovina razkriva zdravilno in kulinarično uporabo. Več v podkastu Deloindom.
17. 8. 2026 | 12:05
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Najboljši način za pranje vrtnih senčnikov

Letošnje poletje so nam senčniki prišli še kako prav. Kako pa poskrbimo za njihovo čistočo?
18. 8. 2026 | 13:25
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Trik, zaradi katerega bodo bele nogavice spet videti kot nove

Bele nogavice so eden tistih kosov perila, ki jih imamo v omari skoraj vsi, marsikoga pa pesti njihova higiena.
18. 8. 2026 | 07:00
Video
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Krizanteme niso le rože za grobove: nekoč so jih uporabljali tudi v kuhinji

Krizanteme danes povezujemo predvsem z grobovi, a njihova zgodovina razkriva zdravilno in kulinarično uporabo. Več v podkastu Deloindom.
17. 8. 2026 | 12:05
Predstavitvene vsebine
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Deloindom 16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Vrt in živali  |  Sadovnjaki
Vredno branja

Citrusi z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Vrt in živali
Vredno branja

Odgovorno vrtnarjenje za zdravje rastlin

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Deloindom 6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Gradnja in obnova  |  Ureditev okolice
Vredno branja

Kako urediti popoln zunanji kotiček za sprostitev: vodič za izbiro ležalnika

Topli meseci prinašajo priložnost, da bivalni prostor razširimo na prosto.
Promo Deloindom 1. 7. 2026 | 09:02
Promo
Bivanje
Vredno branja

Ste pred dopustom zaprli ventil?

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Promo
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Poletna spalnica – kako jo urediti, da bo spanec kakovosten tudi v vročih nočeh?

Odkrijte, kako pripraviti spalnico za miren spanec tudi v vročih poletnih dneh. Spoznajte poletne tkanine, barve in dekoracije za nežno, sproščeno vzdušje.
Promo Deloindom 15. 6. 2026 | 15:17
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 08:44
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti