Sejem Dom 2019: Gradnja in urejanje doma v znamenju trajnostnega pristopa

Obiskovalci sejma se bodo lahko seznanili z različnimi storitvami in izdelki, sistemskimi rešitvami in naprednimi tehnologijami za dom, gradbeništvo in energijsko učinkovito stavbno pohištvo, ogrevalno in hladilno tehniko, notranjo opremo, varovanje ter urejanje okolice. Za neodvisne in brezplačne strokovne dogodke in nasvete so tudi letos poskrbeli strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK in svetovalci mreže ENSVET pod okriljem Eko sklada. Ker je področje gradnje stavb in rabe energije deležno čedalje ostrejših standardov glede rabe energije in varovanja okolja, čemur se intenzivno prilagajajo tudi slovenski predpisi, bo rdeča nit strokovnih in nacionalnih posvetov, ki se bodo do petka zvrstili na Gospodarskem razstavišču, trajnostna gradnja, celovita prenova stavb in podpora prehodu na obnovljive vire energije na lokalni ravni. Sredin posvet Okoljske lastnosti proizvodov za kazalnike trajnostne gradnje, ki je namenjen predvsem proizvajalcem, investitorjem, strokovnjakom, načrtovalcem, predstavnikom ministrstev in lokalnih skupnosti, upravljavcem stavb in drugim, poudarja pomen izkazovanja okoljskih lastnosti gradbenih proizvodov, konkurenčnih prednosti za proizvajalce in povezovanja z nastajajočim sistemom vrednotenja trajnostne gradnje v Sloveniji. S predstavitvami bodo sodelovali strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK, Zavoda za gradbeništvo Slovenije, ministrstva za okolje prostor ter predstavniki proizvajalcev.

Uporabno

Sejem bo odprt do nedelje, 10. marca. Do sobote ga je mogoče obiskati med 10. in 19. uro, v nedeljo do 18. ure. Cena redne vstopnice je 9 evrov. Cenejša vstopnica za 6 evrov bo na voljo v sredo, četrtek in petek od 13. do 16. ure, v soboto od 17. ure do zaprtja, v nedeljo od 16. ure do zaprtja sejma. Na dan žena, 8. marca, si bodo vse obiskovalke ogledale sejem po znižani ceni 6 evrov. Vstopnica, kupljena v spletni prodaji, vključuje prevoz z mestnim avtobusom LPP do Gos­podarskega razstavišča in nazaj na dan obiska sejma. Če pa jo boste kupili na blagajni sejma, se boste z njo lahko z mestnim avtobusom odpeljali proti domu.

V četrtek, 7. marca, bo potekal strokovni posvet, ki so ga poimenovali Živi laboratorij o celoviti prenovi večstanovanjskih stavb in bivanju v prenovljenih stavbah, namenjen predvsem stanovalcem večstanovanjskih stavb. Na dogodku se bodo lahko seznanili s pomenom celovite prenove, njenih tehničnih, okoljskih in drugi vidikih z namenom izboljšanja bivalnih razmer. Ključne teme bodo celovita prenova ravnih streh in fasad, menjava oken in vrat, bivalna klima po prenovi, hidravlično uravnoteženje sistema za ogrevanje, prezračevanje bivalnih prostorov, samopreskrba z elektriko iz obnovljivih virov energije in pametni sistemi v stavbah. Posvet bo od 16.30 potekal v preddverju sejemske dvorane Kupola na prostoru Gradbenega inštituta ZRMK.

V istem prostoru bo v petek, 8. marca, prav tako ob 16.30 nacionalni posvet Potenciali občinskega proračuna za promocijo obnov­ljivih virov energije. V prvem delu bodo podrobneje spregovorili o namenu in ciljih projekta Lokalne politike za zeleno energijo iz programa Interreg Mediteran, strategije spodbujanja občanov za promocijo in širšo rabo obnovljive vire energije (OVE) s pozitivno in negativno davčno diskriminacijo, v drugem pa predstavili izkušnje na področju rabe OVE v občinah Grosuplje, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Kranj, Križevci, Lenart in Trebnje.

