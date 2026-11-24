Spoštovani.

Naš sosed ima poleg hiše stare barake, prekrite s starimi salonitkami, že več kot 20 let. Moti nas, da jih noče podreti. V barakah ima stare gume, omare, mize ... Zadnja tri leta opažamo tudi veliko miši in martinčkov. Oken si ne upam odpreti, ker se bojim, da bi kaj prišlo v stanovanje. Iz barak tudi smrdi po plesni in vlagi. Kaj lahko storimo?

Bralka

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Spoštovana bralka,

sosed ima na svojem zemljišču pravico imeti barake, saj salonitne plošče same po sebi niso prepovedane. Nevarne postanejo, ko se krušijo ali razpadajo, njihovo odstranitev pa običajno opravi usposobljen izvajalec. Samo zato, ker so barake stare, mu rušenja ni mogoče naložiti, lahko pa zahtevate, da preneha motnja, ki presega mero, običajno za vaš kraj (75. člen Stvarnopravnega zakonika). Smrad po plesni in glodavci so lahko taka motnja.

Najprej mu priporočeno pošljite pisni poziv z rokom za ureditev in ga opozorite, da boste sicer stanje prijavili inšpekciji. Če se ne odzove, ga prijavite okoljski inšpekciji (zaradi odpadkov, na primer starih gum) in po potrebi gradbeni inšpekciji, če je objekt dotrajan. Zbirajte fotografije z datumi in izjave sosedov. Kot zadnja možnost pride v poštev tožba zaradi motenja posesti ali prepovedi imisij.