Se otrok težko zbere pri učenju? Morda ni kriv telefon

V dolgih poletnih dneh je slika o otroku, ki sedi v svoji sobi za pisalno mizo in pridno rešuje domačo nalogo, že skoraj zbledela. A se ob začetku novega šolskega leta hitro spet spomnimo, kakšna je rutina šolskih dni.

Zvezki in peresnice so že nakupljeni, prvošolčki že spoznavajo svoje novo okolje in to, kaj pomeni biti 'velik'. Hitrejše kot njihovi najnovejši, svetleči športni copati morajo biti njihove razmišljujoče glave, vendar je to za vse več otrok in najstnikov vedno bolj pereča težava, saj jih muči nezbranost.

Različni zasloni, od tablice, televizorja do telefona, otroke spremljajo že od malih nog in so tudi večkrat razlog za to, da jim, tako kot nam, primanjkuje pozornosti. Niso pa za to vedno krivi le zasloni.

Ko se otrok spravi k pisanju domače naloge ali učenju, ima na začetku vnemo, razumevanje, željo po učenju. Vendar vse to pogosto ne traja dolgo. Počasi postaja bolj utrujen, zaspan, išče izgovore, da bi počel kaj drugega. Ni treba, da ga starši ob tem takoj obtožite odvisnosti od igric ali česa podobnega, preverite raje, ali ima sploh dovolj svežega zraka za zbrano razmišljanje.

FOTO: i-Vent

Dober zrak in dovolj kisika sta nujna za dobro delovanje možganov

Otroške sobe so pogosto razmeroma majhni prostori, v katerih otroci spijo, se igrajo, uporabljajo računalnik in se tudi učijo. Ker imajo prav tako kot odrasli radi nekaj zasebnosti, za sabo zaprejo vrata, in če je ob tem zaprto še okno, kakovost zraka v sobi hitro pada, kisika je na voljo vedno manj, vsebnost CO₂ pa narašča.

Ogljikov dioksid (CO₂) je plin brez barve in vonja, v prostor pa ga vsak od nas vnaša z vsakim izdihom. Manjši ko je prostor in več ko je v njem ljudi, hitreje se zrak ob nezadostnem prezračevanju napoji s CO₂, kisika pa začne primanjkovati. Ker je plin neviden in brez vonja, ne moremo takoj opaziti, da se nekaj dogaja. Opazimo le, da postajamo utrujeni, zaspani, da nam manjka koncentracije.

Zato je za zdravje vseh in za uspešno šolsko leto otrok, ki se bodo morali še pridno učiti, zelo pomembno, da je v notranjih prostorih zrak čist in poln kisika. Da zagotovimo to, pa mora stalno krožiti. To sicer lahko dosežemo z rednim zračenjem in odpiranjem oken, vendar pa ta metoda ni vedno najbolj zanesljiva, saj lahko to pozabimo storiti ali pa je odpiranje oken na stežaj lahko nepraktično zaradi ekstremne vročine poleti in bolečega mraza pozimi, ko želimo v prostoru zadržati kar največ toplote.

Svež zrak in prijetna sobna temperatura hkrati? Tudi to je možno

Tudi če otroško sobo pozabite prezračiti ali pa če vreme tega ni dopuščalo, je soba vašega otroka lahko primerno in prijetno okolje za učenje, če imate nameščen sistem za nadzorovano prezračevanje. I-Vent ponuja prav tak izdelek, saj njihovi prezračevalni sistemi omogočajo stalno kroženje zraka, ne da bi bistveno spreminjali sobno temperaturo.

FOTO: i-Vent

O podrobnostih vam bodo z veseljem svetovali i-Ventovi svetovalci na sejmu MOS, ki bo od 16. do 20. septembra 2026, tam pa boste lahko tudi v živo preverili vse možnosti in se pogovorili o tem, katera je za vaš dom in za čim bolj uspešno šolsko leto vašega malčka najprimernejša. Na sejmu MOS, kjer bo gostoval i-Vent, pa ne dobite le osebne izkušnje in razlage delovanja; i-Vent v času trajanja sejma obiskovalcem ponuja 35-odstotni popust za prezračevalne sisteme, povečali pa ga bodo še za dodatnih 10, torej na 45 odstotkov. Ob upoštevanju subvencije Eko sklada lahko skupni prihranek znaša do 75 odstotkov.

Namestitev prezračevalnega sistema je hitra in enostavna, vaš vsakdan in kakovost življenja pa lahko bistveno izboljša, saj vas obvaruje pred utrujenostjo zaradi slabega zraka, hkrati pa stalno prezračevanje vaš dom ščiti pred zadrževanjem vlage in plesnijo, ki lahko prav tako bistveno vpliva na vaše in otrokovo splošno zdravje.

Sistem, ki ve, kdaj je zrak slab, in ukrepa brez vašega poseganja

FOTO: i-Vent

Slabo počutje je nepotreben pokazatelj slabega zraka, saj vam i-Cube lahko regulira njegovo kakovost, še preden bi vi občutili neželene posledice pomanjkanja. Pametna diagnostika zraka i-Cube spremlja kakovost zraka v prostoru, kjer se zadržujete, in na 15 minut preverja ravni CO₂, vlažnosti in hlapnih organskih spojin. Brezžično je povezana na do štiri i-Ventove rekuperatorje, ob zaznavi poslabšanja kakovosti pa samodejno prilagodi dotok svežega zraka v prostor. Ker je povezana na zunanjo vremensko postajo, znotraj prostora pa meri temperaturo, delovanje sistema prilagodi tako, da sobna temperatura vedno ostaja prijetna. I-Cube pa je tudi energetsko pametna izbira; ko namreč ugotovi, da je z zrakom v prostoru vse v redu, delovanje vseh naprav za prezračevanje prestavi na varčevalni način.

Kakovosten zrak, visoka zbranost, dobre ocene!

Ker novejša okna, po navadi narejena iz plastike, tesnijo že kar preveč, je na odpiranje oken in zračenje treba misliti ves čas. Ker pa so urniki, še posebej v času šole, prenatrpani, na vsakdanjo stvar, kot je zračenje, pogosto pozabimo. Pri sistemu, ki deluje samodejno in brez človekovega poseganja, pa na to ni treba misliti. Zato boste lahko svojega otroka mirno in brez slabe vesti poslali v sobo, naj se le gre učit!

Več o ponudbi i-Vent preverite v Celju, na sejmu MOS, od 16. do 20. septembra 2026 in na njihovi spletni strani.

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