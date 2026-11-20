Z nižjimi zunanjimi temperaturami se v številnih domovih ponovno pojavi znana težava. Govorimo seveda o zarošenih oknih. Kapljice vode, ki se predvsem zjutraj nabirajo na notranji strani stekel, so na prvi pogled povsem nedolžen pojav, vendar lahko opozarjajo na previsoko vlažnost zraka in neustrezno prezračevanje. Če težavo dalj časa zanemarjamo, lahko vlaga prispeva celo k nastanku plesni.

Zakaj se okna rosijo na notranji strani?

Do rošenja pride zaradi kondenzacije vodne pare. Ko topel in vlažen zrak v prostoru pride v stik s hladnejšo površino stekla, se ohladi. Če temperatura površine pade pod rosišče, se vodna para spremeni v drobne kapljice vode. Pojav je še posebej izrazit v jesenskih in zimskih mesecih, ko je temperaturna razlika med notranjostjo in zunanjostjo največja. Pogosto ga opazimo v spalnicah, saj med spanjem z dihanjem in potenjem v zrak oddajamo vlago, prostor pa je ponoči običajno manj prezračen. K povečani vlažnosti pa prispevajo tudi kuhanje, prhanje, sušenje perila v stanovanju in nezadostno delovanje prezračevalnega sistema.

Kdaj rosenje oken opozarja na težave z vlago?

Občasna kondenzacija na steklu še ne pomeni, da imamo v stanovanju resne težave z vlago. Pozorni pa moramo postati, kadar se na oknih redno nabirajo večje količine vode, ki se stekajo na okenske police ali v okolico okvirjev. Dolgotrajna prisotnost vlage lahko poškoduje lesene okenske okvirje, omet in druge materiale okrog oken. Še pomembnejše pa je, da vlažne površine ustvarjajo ugodne razmere za razvoj plesni, predvsem ob okenskih špaletah, v vogalih in na drugih hladnih delih sten.

Kaj storiti, če se okna pogosto rosijo? Večkrat na dan za nekaj minut na stežaj odprite okna.

Po prhanju in kuhanju čim prej odvedite odvečno vlago.

Relativno vlažnost zraka spremljajte s higrometrom.

V prostorih vzdržujte primerno temperaturo.

Če se težava ponavlja, preverite zasteklitev in morebitne toplotne mostove.

Kako preprečiti rosenje oken pozimi?

Najpomembnejši ukrep je ustrezno prezračevanje. Pozimi je priporočljivo večkrat dnevno za največ dve do štiri minute na stežaj odpreti okna in omogočiti intenzivno izmenjavo zraka. Še posebej pomembno je prezračevanje zjutraj, po kuhanju in prhanju. Trajanje prilagodimo zunanjim razmeram. Pomembno pa je tudi vzdrževanje primerne temperature prostorov. Pretirano zniževanje temperature lahko poveča tveganje za kondenzacijo na hladnih površinah.

Relativna vlažnost zraka naj se praviloma giblje med 40 in 60 odstotki, pozimi pa je za preprečevanje kondenzacije pogosto primernejša spodnja polovica tega območja. Spremljamo jo lahko s preprostim higrometrom. Če se okna kljub ustreznemu prezračevanju in ogrevanju še naprej močno rosijo, je smiselno preveriti tudi toplotno izolativnost zasteklitve, tesnjenje in morebitne toplotne mostove.