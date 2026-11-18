Vonj po vlagi v stanovanju lahko zaznamo tudi takrat, ko na stenah ni vidnih sledov plesni in vlagomer kaže običajne vrednosti. Vzrok se lahko skriva za pohištvom, pod talnimi oblogami, v navlaženih gradbenih materialih ali na hladnih površinah, kjer nastajajo ugodne razmere za razvoj plesni. Vendar vsak zatohel vonj še ne pomeni, da imamo v stanovanju plesen. Kako torej ugotoviti, od kod prihaja neprijeten vonj, in kdaj je potreben strokovni pregled?

Kaj pravzaprav vohamo, ko rečemo, da diši po vlagi?

Ko rečemo, da nekaj smrdi po vlagi, navadno mislimo zatohel ali plesniv vonj, vendar pa ta ni vedno povezan le z vlago v prostoru. V eni od svojih publikacij Inštituta za varovanje zdravja (predhodnik NIJZ) je namreč zapisano, da lahko podoben vonj sproščajo tudi hlapne organske spojine pri presnovi, ki lahko povzročajo značilen neprijeten vonj, med možnimi mesti njihovega pojavljanja pa navajajo votle stene, preproge ter zemljo in odmrle dele lončnic.

Vlagomer ne pove, koliko vlage je v zidu

Sobni higrometer meri relativno vlažnost zraka na mestu, kjer stoji, ne meri pa vsebnosti vlage v ometu, lesu ali talni konstrukciji, kar pomeni, da razmere za veliko omaro niso nujno enake tistim ob merilniku na polici. Pri preiskovanju stavb zato strokovnjaki poleg merjenja zračne vlažnosti uporabljajo merilnike vlažnosti materialov, s katerimi lahko poiščejo navlažena območja v različnih gradbenih materialih in načrtujejo nadaljnji pregled.

Običajna vrednost na sobnem vlagomeru je torej koristna informacija, vendar sama po sebi ne izključuje lokalnega problema. Kot prvi korak je zato smiselno več dni spremljati temperaturo in relativno vlažnost v različnih prostorih ter beležiti, kje in kdaj je vonj najbolj izrazit.

Hladna stena lahko ustvari povsem drugačne razmere

Relativna vlažnost je odvisna tudi od temperature; ob hladnejši površini se zrak ohladi, njegova relativna vlažnost pa naraste, zato so lahko ob zidu razmere za razvoj plesni ugodnejše kot v preostalem prostoru. In čeprav znakov za to ni (kot na primer kapljice), se razmere, ki omogočajo rast plesni, lahko pojavijo že pred opazno površinsko kondenzacijo. Posebno pozornost je zato treba posvetiti pregledom hladnih vogalov in mest toplotnih mostov.

Čeprav v prostoru ni zaznati kapljic ali plesnivih lis, je lahko prav vlaga kriva za neprijeten vonj. Foto Irina Braha/Shutterstock

Plesen se lahko skriva zunaj našega vidnega polja

NIJZ med značilnimi mesti skrite plesni navaja površine za omarami, območja za tapetami in mavčnimi oblogami, prostor pod tekstilnimi talnimi oblogami ter prezračevalne jaške in klimatske naprave. Pregled je smiselno začeti tam, kjer je vonj najmočnejši, in pri dostopnih, zakritih površinah. Pri pohištvu ob zunanjih stenah je pomembno tudi gibanje zraka, zato je pohištvo vsake toliko smiselno odmakniti od zidov, zlasti zunanjih, da lahko zrak nemoteno kroži.

Ob sumu na plesen za oblogami pa se ni priporočljivo lotiti nepremišljenega odpiranja konstrukcije, saj uradni viri opozarjajo, da lahko poseganje v skrita plesniva območja razširi spore po prostoru. Takšen pregled je primerneje prepustiti strokovnjaku z izkušnjami pri poškodbah zaradi vode in plesni.

Kje najprej preveriti, če je v stanovanju zaznati vonj po vlagi? Za omarami in drugim pohištvom: zlasti ob hladnih zunanjih stenah.

V vogalih in ob oknih: preverite znake kondenzacije, madeže in spremembe površin.

Pod preprogami in talnimi oblogami: posebej tam, kjer je v preteklosti zamakalo.

Ob vodovodnih napeljavah: bodite pozorni na morebitno puščanje.

Pri prezračevalnih in klimatskih napravah: preverite vzdrževanje in morebitno navlaženost.

Vzrok je lahko v konstrukciji ali napeljavi

Med možnimi razlogi za vlago in plesen stanovanjski sklad navaja tudi kapilarno vlago, poškodbe konstrukcije in puščanje vodovodne napeljave, zato težave ni upravičeno samodejno pripisati premalo vestnemu zračenju. Če vonj vztraja, je koristen podatek tudi zgodovina stavbe: ali je kdaj zamakalo, je počila cev oziroma je bil del prostora že saniran zaradi vode? Vse to nam lahko ponudi odgovor na vprašanje, zakaj vonj po zatohlem vztraja.

V primeru, da za pohištvom odkrijete plesnive madeže, se je najbolje obrniti na strokovnjake. Foto Only_newphoto/Shutterstock

Kaj lahko naredimo in kdaj potrebujemo strokovnjaka?

NIJZ priporoča relativno vlažnost notranjega zraka med 40 in 60 odstotki ter redno prezračevanje. V priporočilih o pomenu prezračevanja svetuje večkrat dnevno zračenje po pet do deset minut, zlasti med kuhanjem in po njem ter po prhanju, način prezračevanja pa je treba prilagoditi stavbi in njenemu sistemu.

Če se vonj kljub temu vrača, nadaljnji korak ni nujno nakup razvlažilnika, saj je pri običajni zračni vlažnosti treba najprej razjasniti, ali težava izvira iz navlaženega materiala, hladne površine ali drugega vira. V primerih, da se plesen potrdi, pa je bistvena odprava vzrok, saj NIJZ opozarja, da se bo ob neodpravljenih gradbenih pomanjkljivostih po odstranjevanju znova pojavila.