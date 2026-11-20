Med svetovanjem me pogosto prosijo, naj se vživim v situacijo svetovanca in mu predlagam »najboljšo« rešitev za gradnjo družinske hiše. Glavni razlog je (pre)polna glava informacij o naj sodobnih načinih gradnje. Seveda vedo, da lahko družinsko hišo zgradimo na precej več načinov kot le klasično zidano ali montažno. Kateri sistem da največ za najmanjši finančni, časovni in okoljski strošek?

Tu ni hitrih odgovorov. Tako kompleksna vprašanja se luščijo plast za plastjo v procesu energetskega svetovanja.

Kako primerjati različne načine gradnje hiše?

Kako primerjati zidano, montažno, skeletno, masivno leseno, modularno in slamnato gradnjo? Različne tehnologije moramo najprej postaviti na skupni imenovalec. Zato izberemo 1 m² dokončane zunanje stene z vedno enako toplotno prehodnostjo U = 0,18 W/m²K, kar je največja dovoljena vrednost po PURES 3. Ne primerjamo centimetrov izolacije, temveč enak toplotni učinek. Razlike so nato v ceni, debelini, masi, paroprepustnosti, načinu gradnje in stopnji predizdelave.

Kaj vključuje cena dokončane zunanje stene?

To vključuje nosilno konstrukcijo, toplotno izolacijo, potrebne konstrukcijske in pritrdilne sloje, zunanji armirni sloj z mrežico, tankoslojni zaključni omet ter na notranji strani notranji omet pri zidani hiši oziroma primerljivo stensko oblogo pri lahkih sistemih. Ne vključuje pa temeljev, medetažnih konstrukcij, strehe, oken in vrat, predelnih sten, instalacij, ogrevanja, prezračevanja, svetovanja, projektiranja in nadzora.

Z modularno opeko lahko zidamo zid debeline 20 ali 30 cm, zato je še vedno pogosta rešitev za zunanje stene družinskih hiš. Foto Bojan Žnidaršič

Devet načinov gradnje hiše: prednosti in slabosti

Pri vseh devetih predstavljenih sistemih je rezultat enaka toplotna izolativnost. Pri izračunu je bila za toplotno izolacijo uporab­ljena vrednost λ = 0,032 W/mK. V realni situaciji pa mora dejanski izračun upoštevati konkretne materiale, toplotne mostove in celotno sestavo stene.

1. Modularna opeka 20 cm: Nosilni material je modularna opeka 20 cm, ki ima na zunanji strani približno 16 cm toplotne izolacije in dober prehod bivalne vlage. Prednosti so poznana tehnologija, velika masa, akumulacija toplote in požarna odpornost. Med slabosti štejemo mokra dela na gradbišču in počasnejšo gradnjo.

2. Modularna opeka 30 cm: Nosilni material je modularna opeka 30 cm, ki ima na zunanji strani približno 14 cm toplotne izolacije in dobro paroprepustnost. Prednosti so masivnost, akumulacija, požarna in zvočna zaščita. Kot slabost bi navedel dražji nosilni zid in večjo skupno debelino.

3. Porobeton 30 cm: Nosilni material je penjeni beton (siporeks) 30 cm in približno 8 cm toplotne izolacije. Njena debelina je odvisna od λ. Paroprepustnost je zelo dobra. Prednosti so majhna masa, preprosta obdelava in dobra toplotna izolativnost nosilnega materiala. Slabosti so povezane z nosilnostjo, potresno odpornostjo in konstrukcijskimi detajli.

4. Izolacijski zidak: Izolacijski zidak iz toplotne izolacije povezuje nosilni beton sredice z izrazito toplotnoizolacijsko funkcijo. Ta je bistveni del samega zidaka. Potrebna debelina je odvisna od konkretnega sistema in njegove vrednosti λ. Zaradi betona je paroprepustnost odvisna od materiala in sestave stene. Prednosti sistema sta zelo dobra toplotna zaščita ter preprosta in hitra gradnja. Slabosti so odvisne od konkretnega sistema, pri nekaterih je potrebna dodat­na zunanja obdelava oziroma izolacija.

CLT masivna konstrukcija omogoča mnogo kombinacij tehničnih rešitev in materialov. Foto Bojan Žnidaršič

5. Lesena skeletna stena: Nosilni material je lesen skelet s toplotno izolacijo med nosilci in na zunanji strani v skupni debelini okrog 24 cm. Pri pravilno zasnovani difuzijsko odprti sestavi je prehod bivalne vlage dober. V praksi se prav pri tem tipu zunanje stene naredi največ napak, saj se z instalacijami in nepazljivostjo velikokrat prebije parno oviro. Prednosti so povezane z majhno maso (kar je glede toplotne vztrajnosti slabost), hitro gradnjo in relativno tanko steno. Med slabosti uvrščamo toplotne mostove na lesenih nosilcih. Posebna pozornost je po­trebna pri zrakotesnosti in zaščiti notranjosti pred vlago zaradi kondenza.

6. Montažna stena: Nosilni material je lesen skelet s toplotno izolacijo med nosilci in toplotno izolacijo na zunanji strani. Celotna debelina toplotne izolacije je okrog 24 cm.

Paroprepustnost je odvisna od folij in plošč, zlasti pa od natančnosti izvedbe. Predno­sti so visoka stopnja predizdelave, malo mokrih postopkov in hitra montaža. Med slabosti uvrščamo težavne spremembe po izdelavi elementov, ki so zato praviloma dražje.

7. Stena iz balirane slame: Nosilni material je vedno lesena skeletna konstrukcija s slamo kot polnilom ter ometom na notranji in zunanji strani. Edina stena, ki ne potrebuje dodatne toplotne izolacije, saj približno 40 cm slame zadosti veljavnim zahtevam gradnje. Omenjena debelina je orientacijska, saj je prava odvisna od gostote in smeri prenosa toplote. Paroprepustnost je zelo dobra pri difuzijsko odprti sestavi. Med prednosti uvrščamo obnovljivi material, zelo dobro toplotno zaščito in sposobnost uravnavanja zračne vlage. Med slabosti pa veliko debelino stene, toplotne mostove na stiku s temelji, zahtevno zaščito pred trajno vlago in manj razširjeno izvedbeno prakso.

8. Modularna stena: Nosilni material je tovarniško izdelana lahka stena z izolacijo in zaključnimi sloji. Na gradbišču se sestavljajo in na vogalih povezujejo končane stene. Tudi pri tem tipu je debelina toplotne izolacije najmanj 24 cm. Paroprepustnost je srednje dobra do dobra, odvisno od sestave. Prednost je, da se pretežni del stene naredi v proizvodnji, na gradbišču sledi hitra montaža. Pri slabostih pa opozarjam na transportne omejitve, omejene dimenzije modulov in manjšo možnost poznejših sprememb.

Gradnja lesene montažne hiše ima veliko različic. Ena od pogostih je sestavljanje in zaključevanje pripravljenih sten na gradbišču. Foto Bojan Žnidaršič

9. CLT – masivna lesena stena: Nosilni material je 10 cm debela križno lepljena lesena plošča in 18 cm debela zunanja in/ali notranja toplotna izolacija. Paroprepustnost je odvisna od sestave slojev. Prednosti masivne lesene konstrukcije sta visoka stopnja predizdelave in hitra montaža brez dodatnih folij za zrakotesnost. Med slabosti prištevamo višjo ceno konstrukcije ter zahtevno načrtovanje stikov glede zrakotesnosti in zaščite pred vlago.

Koliko stane kvadratni meter zunanje stene?

Cena samega zidaka, lesa ali modula ni primerljiva. Zato primerjamo (glej tabelo) kvadratni meter dokončane zunanje stene. Tabela je orientacijska delovna ocena za slovenski trg in je namenjena primerjavi razmerij, ne izdelavi ponudbe.

Ob pogostih dilemah svetovancev, ali graditi z modularno opeko 20 cm ali 30 cm, se pri svetovanju bolj nagibam k tanjši steni in debelejši toplotni izolaciji. Debelejši zid je dražji in težji, v vsakem primeru pa mora zadostiti vsem statičnim, potresnim in požarnim zahtevam. Proizvajalci za posamez­ne zidake navajajo različne toplotne in mehanske lastnosti, zato je treba uporabljati konkretne tehnične podatke.

Foto Dk

Kateri način gradnje hiše se najbolj splača?

Ni ene univerzalno najboljše stene. Vsak sistem ima svojo prednost. Modularna opeka ponuja preverjeno tehnologijo in masivnost. Porobeton združuje masivno gradnjo z manjšo maso. Montažna in skeletna gradnja velik del dela na gradbišču preneseta v proizvodnjo. Pri CLT imamo masivni les in visoko stopnjo predizdelave. Modularna gradnja gre še korak dlje, saj na gradbišče pripelje prostorske enote. Slama pa pokaže, da je mogoče zelo dobro toplotno zaščito doseči tudi z naravnim materialom.

Izolacijski zidaki imajo nešteto izvedbenih različic, tudi takih, kjer steno sestavljamo kot lego kocke. Vsem pa je skupen »opaž« iz toplotne izolacije in armirano betonsko jedro. Foto Bojan Žnidaršič

Pred odločanjem se vedno vprašajmo: »Kateri sistem za moj denar in moje potrebe najbolje izpolni moja pričakovanja?« Pri hiši namreč ne kupujemo centimetrov opeke, lesa ali izolacije. Kupujemo dokončano funkcijo, to je nosilno, varno, suho, toplo in udobno hišo. Ker imajo vse primerjane stene enako toplotno zaščito, lahko zares primerjamo, kaj dobimo za svoj denar. Pri tem ne smemo pozabiti niti na debelino sten. Razlika med najtanjšo (CLT) in najdebelejšo steno (slamnate bale) je v naši primerjavi približno 16 cm. Pri zunanjih merah hiše 10 × 10 metrov to pomeni približno 6,4 kvad­ratnega metra razlike v notranji površini. Če kvadratni meter bivalne površine vrednotimo s 3000 evri, je to skoraj za 19.000 evrov prostora, ki ga lahko zaradi debelejše konstrukcije izgubimo ali pa pridobimo z drugačno izbiro sistema.

Zato pri primerjavi ni pomembna samo cena zidu. Vsak centimeter ima svojo ceno v gradnji in prostoru, ki nam ostane za bivanje. Prava izbira je tista, pri kateri dobimo za svoj denar največ tega, kar nam je pri hiši res pomembno.