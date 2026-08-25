VIDEO: Dom brez štirih sten – kako je v resnici živeti na jadrnici (Jasna Tuta in Maja Kovač)

Za nekatere je jadrnica predvsem prevozno sredstvo ali prostor za poletni oddih, lahko pa postane tudi pravi dom. Profesionalna jadralka in avtorica potopisov o jadranju Jasna Tuta ter Maja Kovač, navdušena poletna jadralka, sta spregovorili o tem, kaj pomeni bivati na jadrnici. Kakšen je občutek svobode ob spanju pod nebesnim svodom, kako se prilagoditi sobivanju na omejenem prostoru ter ravnati v primeru okvar ali nevarnega vremena?

Jadrnica kot dom, kjer je vsak kotiček dodobra izkoriščen

Jasna Tuta jadrnico dojema kot svoj dom – prostor svobode in samozadostnosti, kjer ji namesto štirih sten pogled omejuje le obzorje. Foto Marko Feist/Delo

»Moje stene so obzorje,« pravi Tuta, ki je na jadrnici preživela dolga obdobja in jo danes dojema kot svoj dom. Spanja brez neba v vlogi stropa si sploh ne predstavlja več. Njeno primarno prebivališče je namreč 12-metrska jadrnica z imenom Tahuata, ki jo je izbrala tudi zato, ker jo zaradi primerne velikosti lahko sama upravlja. V njej ima spalno kabino, kopalnico, salon, kuhinjo, navigacijski kotiček in še dve dodatni kabini. Ker je jadrnica njen dom, jo je prilagodila svojim potrebam in opremila tudi s sončnimi celicami ter celo ledomatom. Osebni pečat jadrnici dajejo tudi predmeti, ki jih prinaša s potovanj po Polineziji.

Maja Kovač pa jadranje povezuje predvsem z občutkom svobode – možnostjo, da dvigneš sidro in odpluješ, kamor želiš. Z družino na jadrnici sicer ne biva stalno, njihovo bivanje na njej traja nekaj tednov, zato ga še vedno dojema predvsem kot počitnice. Življenje na jadrnici skozi vse leto bi bilo po njenem drugačno, saj bi tudi na morju ostale vsakodnevne obveznosti. Zato si z družino za zdaj ne predstavlja, da bi prodali stanovanje in se za stalno preselili na jadrnico. Njihova jadrnica meri 19 metrov in ima velik dnevni prostor, kuhinjo, spalnico z lastno kopalnico ter dve dodatni kabini s kopalnicama. Kljub večji površini pa je tudi na njihovi jadrnici prostor skrbno izkoriščen.

Jasna Tuta Najbolj sem mirna, če sem nekje na sidru, daleč od vseh.

Jadrnice so po besedah sogovornic skoraj učbenik učinkovitega načrtovanja majhnih prostorov. Pod sedeži in stopnicami se skrivajo predali, mize skrivajo shranjevalne površine, veliko pohištva pa je multifunkcijskega. Opozorita tudi, da mora biti vse pritrjeno in dobro zaprto, ne nazadnje se dom med plovbo premika.

Udobje je stvar navade ali razvade

Življenje na jadrnici ni za vsakogar. Jasna Tuta opaža, da so ljudje pri tem zelo različni; nekateri hitro vzljubijo omejenost prostora in zibanje morja, drugi pa pogrešajo zasebnost in udobje. Tudi spanje je na jadrnici lahko popolnoma drugačna izkušnja: nekaterim zibanje pomaga zaspati, druge pa moti.

Pomemben del življenja na jadrnici je tudi prilagajanje drugim osebam na krovu. Družina Maje Kovač se tako na krovu drži dogovorjenih pravil, saj se zavedajo, kako neprijetni so lahko konflikti na tako omejenem prostoru. Jasna Tuta poudarja, da se je treba naučiti spoštovati osebni prostor – včasih je najbolje, da se človek umakne v kabino ali na prazen kotiček palube ter si vzame nekaj časa zase.

Maja Kovač Da si na jadrnici z neko ekipo ljudi, tudi prijateljev, s katerimi po parih dneh ugotoviš, da pa mogoče le ne greš tako zelo skupaj in se ne ujameš, je lahko to najhujši možen dopust, kar si jih doživel.

Vreme in varnost na prvem mestu

Moč narave je na morju treba jemati sila resno. Obe sogovornici poudarjata pomen spremljanja vremenskih napovedi in pravočasnega umika na varno. Jasna Tuta pravi, da tudi z dolgoletnimi izkušnjami vreme spremlja vsak dan. Med nevihtami ni nevarna le narava, večjo nevarnost lahko predstavlja tudi bližina drugih plovil.

Maja Kovač z družino na jadrnici preživi več tednov na leto, saj jim tak način dopusta prinaša občutek svobode, miru in več povezanosti. Foto Marko Feist/Delo

Sam svoj mojster

Pri zagotavljanju varnosti na krovu prisotnost otrok zahteva posebno pozornost. Maja Kovač je s sinom prvič jadrala, ko je bil star pet mesecev, danes pa vidi v jadranju predvsem priložnost za sinovo učenje odgovornosti, plavanja in spoštovanja narave. Jasna Tuta dodaja, da je pri majhnih otrocih, ki še ne znajo plavati, potrebna dodatna previdnost, vendar je jadrnica po njenih izkušnjah lahko tudi odlična šola za življenje.

Daleč od kopnega je poklicati serviserja praktično nemogoče, zato je pri bivanju na jadrnici pomembno tudi tehnično znanje. Jasna meni, da mora jadralec obvladati vsaj osnovna popravila, predvsem pri ključnih sistemih, kot je motor. Sama je na potovanju preživela tudi šestmesečno obdobje brez delujočega hladilnika, a, kot pravi, ta za preživetje pač ni nujen. Pojasni tudi, da več sistemov ko ima plovilo, več je priložnosti za okvare.

Maja Kovač priznava, da sama ni posebej tehnični tip, zato se v ta namen zanese na partnerja. Letos se jim je na jadrnici pokvarilo veliko stvari, zato je še bolj spoznala, kako pomembno je, da je na krovu nekdo, ki zna težave rešiti. Na morju namreč ni mogoče vedno računati na pomoč.

Svoboda, mir in samozadostnost

Kljub izzivom se obe na jadrnico vedno znova vračata. Za Jasno Tuta sta največji prednosti svoboda in občutek samozadostnosti, spanja v klasični spalnici s stropom namesto zvezdnega svoda pa si sploh ne predstavlja več. Maja Kovač pravi, da se na jadrnico ne vračajo samo zaradi morja, temveč zaradi občutka, ki ga daje tak način življenja.

Obe sogovornici se z jadrnicama najraje umakneta v mirne zalive, daleč od civilizacije, kjer ju spremljajo tišina, čista voda in zvezdnato nebo.

Maja Kovač Ta mir, črički, tišina in nebo brez svetlobnega onesnaževanja – tega nobena slika na družabnih omrežjih ne more prikazati.

Celotno epizodo podkasta Deloindom najdete na vrhu tega prispevka.