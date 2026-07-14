VIDEO: Hidroponika ni sistem za lene – brez znanja rastline hitro propadejo (Ana Slatnar in Tjaša Jarc)

Hidroponika je v zadnjih letih postala priljubljena tema med ljubitelji rastlin. Nekateri jo vidijo kot sodoben način pridelave, ki prihrani čas in olajša nego, drugi kot rešitev za vrtnarjenje tam, kjer primanjkuje zemlje in vode. Toda strokovnjakinji prof. dr. Ana Slatnar z Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete in Tjaša Jarc, soustanoviteljica trgovine z rastlinami Džungla, opozarjata, da hidroponika ni čarobna rešitev. Zahteva namreč dobro poznavanje rastlin in njihovih potreb.
Hidroponika je način gojenja rastlin brez zemlje. Korenine rastejo v vodi ali posebnem inertnem substratu, rastline pa vsa potrebna hranila dobijo iz hranilne raztopine. Tehnologija hidroponike se je razvila predvsem zaradi potrebe po učinkovitejši pridelavi hrane na omejenih površinah. Glavne prednosti hidroponske pridelave so večji pridelek na kvadratni meter, manjša poraba vode in celoletna pridelava v rastlinjakih ali zaprtih prostorih.
Tjaša Jarc doda, da se je tudi na področju sobnih rastlin zgodil razmah hidroponike, predvsem v času epidemije, ko je veliko ljudi začelo zbirati tropske rastline in iskati načine za lažjo nego. Posebej priljubljeni so postali semihidroponski sistemi z rezervoarjem za vodo, ki omogočajo boljši nadzor nad zalivanjem.
Za začetnike je hidroponika primerna, vendar le, če so pripravljeni rastline natančno opazovati in prepoznati njihove potrebe. Ključno je uporabljati gnojila, namenjena hidroponskim sistemom, redno čistiti sistem in skrbeti za ustrezno kakovost vode. Pri zelenjavi so za prve poskuse najprimernejše hitro rastoče listnate rastline, kot so solata, rukola, špinača in različna zelišča. Med sobnimi rastlinami se dobro obnesejo monstere, filodendroni, singoniji, spatifili in aglaoneme, medtem ko kaktusi in sukulente zaradi svojih prilagoditev na sušna okolja za hidroponiko niso najbolj primerni.
Kljub številnim prednostim hidroponika ne more povsem nadomestiti klasičnega vrtnarjenja. Po mnenju sogovornic ima delo z zemljo pomembno socialno, terapevtsko in izobraževalno vrednost, saj ljudi povezuje z naravo in jih uči, kako nastaja hrana. Hidroponika zato ni zamenjava za vrt, temveč dopolnitev, ki je posebej uporabna tam, kjer primanjkuje prostora ali vode.
Strokovnjakinji sta si enotni, da hidroponika ni sistem za tiste, ki bi radi brez truda pridelali rastline. Primerna je za radovedne in natančne ljudi, ki jih veseli raziskovanje in so pripravljeni rastlinam nameniti čas. Ne glede na to, ali rastline rastejo v zemlji ali vodi, ostaja najpomembnejše isto – opazovanje, skrb in razumevanje njihovih potreb.
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